İşte dünyaca ünlü ebeveynlerin dünyaca ünlü bebekleri.

Dünyaca ünlü ebeveynlerin 2018 boyunca dünyaya gelen ünlü bebekleri! Kimi magazinden hamileliğini gizledi, kimi sevincini sosyal medyada dile getirdi.

Joseph ve Kendra Duggar

Çift, ilk çocuklarını, 8 Haziran’da Garrett David adında bir erkek çocuğu karşıladı. Ünlü çift “Ailelerimizde doğan bebeklerin sevincini kaç kez yaşadık da, bugün kalplerimizdeki neşeyle kıyaslanabilecek hiçbir şey yok!” dedi.

Haylie Duff ve Matt Rosenberg

Çift ikinci kız bebeklerini 5 Haziran’da kucaklarına aldı. “[O] tüm büyüsünü ona getirdi! Ryan en büyük abla ve biz sonunda 4 kişilik bir aileyiz! ”Aktris, yeni doğanla birlikte en büyük kızlarının bir fotoğrafını çekmişti. “En ufak olanla tanışın… Lulu Grey Rosenberg!”

Kelly Travis ve Hunter Hamm

Ünlü çiftin Haziran ayında bir erkek bebekleri oldu. Travis, Instagram Hikayesindeki haberi, yeni doğmuş bebeği kucaklayan tatlı bir fotoğrafla verdi.

Chloe Green ve “Hot Felon” Jeremy Meeks

29 Mayıs’ta bir erkek çocuğu ağırlayan ünlü çift: “Harika bebek oğlumuz Jayden Meeks-Green’in doğuşunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Ray J ve Prenses Love

Ray J’İn şarkıcı ve moda tasarımcısı karısı 22 Mayıs’ta kızları Melody Love Norwood’u dünyaya getirdi. Heyecanlı yeni baba heyecanını Instagram’da paylaştı.

Brandi ve Bryan Redmond

Brandi 30 Mayıs’ta kendisi ve kocasının Bryan adlı bir oğlu evlat edindiğini duyurdu. RHOD yıldızı Instagram üzerinden sevincini paylaştı. Çiftin aynı zamanda 9 yaşında Brooklyn isminde ve 6 yaşında Brinkley isimli iki kızları daha var.

Amerika Ferrera ve Ryan Piers Williams

Superstore oyuncusu 29 Mayıs’ta ilk çocuklarını kucağına aldı. Çift bebeklerine Sebastian Piers Williams ismini koydu.

Chris Klein ve Laina Rose

4 kişilik bir aile oldular! American Pastası filminin ünlü oyuncusu 29 Mayıs’ta ikinci çocukları olan kızı Isla Rose’u memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Gail Simmons ve Jeremy Abrams

Top Chef yıldızı ve kocasının ikinci çocukları bir erkek bebek. Gail Simmons “O burada! Ve o bir kaleci. Lütfen sosyal medya sessizliğini affedin, ama çarşamba sabahı hayatımıza giren bu küçük adamla meşguldüm, ”diye bir mesaj paylaştı.

Ali Fedotowsky ve Kevin Manno

Mayıs ayında çiftin ikinci çocukları dünyaya geldi. “Bizim tatlı oğlumuz geldi! Çok minnettarız ve sevgiyle patlıyoruz!” diye Instagram’dan paylaştı.

Chrissy Teigen ve John Legend

Sevimli çift 16 Mayıs’ta ikinci çocuklarını kucaklarına aldılar. Sevinçlerini tweet atarak paylaştılar.

Alec ve Hilaria Baldwin

Çift 17 Mayıs’ta dördüncü çocuklarını karşıladı. Instagram’dan paylaştıkları fotoğrafın altına ‘O mükemmel’ notunu düştü.

Pete Wentz ve Meagan Camper

Uzun zamandır sevgili olan çift 13 Mayıs’ta ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Bir kız çocuğu olan bebeklerinin sevincini sosyal medyadan duyuran çift “Marvel Jane Wentz’i tanıtmaktan dolayı çok heyecanlıydık” dedi.

Kevin McKidd ve Arielle Goldrath

Grey’s Anatomy Anneler gününde bebeğini kucağına aldı. “Bu güzel Anneler Günü akşamı… Hoşgeldin – ailemize ve Dünya’ya küçük Aiden!”

Miranda Kerr ve Evan Spiegel

Miranda Kerr 6 Mayıs’ta Hart adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. “Ailemizi genişletmek bizi gerçekten heyecanlandırdı,” notuyla paylaşan modelin Orlanda Bloom’dan bir oğlu daha var.

Kirsten Dunst ve Jesse Plemons

Us Weekly, çiftin ilk bebeklerini kucaklarına aldığını ve bebeğin bir erkek bebek olduğunu doğruladı.

Amber Portwood ve Andrew Glennon

Teen Mom OG yıldızı erkek arkadaşından olan ikinci çocuğunu kucağına aldı. James, 8 Mayıs günü sabah saat 13: 00’te geldi ve 7 kilo, 11 ons ağırlığındaydı.

Tia Mowry ve Cory Hardrict

Çift 5 Mayıs’ta ikinci bebekleri olan bir kız çocuğunu karşıladılar. Kasım ayında hamileliğini duyuram Mowry, 6 yaşındaki oğlu ile birlikte İnstagram’da aile fotoğraflarını paylaştı.

Jordin Sparks ve Dana Isaiah

İlk çocukları 2 yaşında bir erkek çocuk olan çiftin 5 Mayıs’ta ikinci çocukları dünyaya geldi. Çocuğunun resmini paylaşan çift ‘Daha fazla aşık olamayız’ sözünü ekledi.

Dale Jr ve Amy Earnhardt

Emekli yarış pilotu ve eşi ilk çocukları Isla Rose Earnhardt’ı 1 Mayıs’ta kucaklarına aldı. İlk kez baba olan Dale Jr “Herkes haklıydı. Yeni bir başlangıç. Şimdi yaptığım her şey onun ve Amy için olacak.” dedi.

Joe Buck and Michelle Beisner

Fox Sports yayıncısı ve ESPN muhabiri 26 Nisan’da ikiz erkekleri Wyatt Joseph ve Blake Andrew’ı karşıladı. “Bu mutlu, sağlıklı erkekleri dünyaya kabul etmekten mutluyuz!” diyen çift yeni doğan oğullarının ilk fotoğraflarını da bizimle paylaştı.

Kym Johnson and Robert Herjavec

23 Nisan’da dünyaya gelen ikizleri ile mutluluk dansı yapan Robert Herjavec “Asla kalbimin bu kadar dolu olduğunu düşünmemiştim. Küçük meleklere çok aşığız.” mesajı ile mutluluğunu İnstagram’dan paylaştı.

Dwayne “The Rock” Johnson and Lauren Hashian

Oyuncu 23 Nisan’da ikinci bebeğini kucağına aldı. Kız bebeğini duyuran Dwayne “Tüm hayatım boyunca güçlü, sevgi dolu kadınlar tarafından yetiştirildim ma Tia’nın doğumuna katıldıktan sonra, ve tüm memeliler ve kadınlar için sahip olduğum yeni sevgi, saygı ve hayranlığı ifade etmek zor.” dedi.

Düşes Kate ve Prens William

Kraliyet şerefe! Cambridge Dükü ve Düşesi üçüncü çocuklarını -bir erkek bebek- 23 Nisan’da karşıladı. Kensington Sarayı, Prens William’ın doğumda eşinin yanında olduğunu, yeni doğan bebeğin ve annenin iyi olduğunu duyurdu.

Macklemore ve Tricia Davis

Ünlü şarkıcı birkaç hafta önce eşinin bir kız çocuk dünyaya getirdiğini duyurdu. İrlandalı radyo istasyonu Spin 1038 ile yaptığı röportajda Macklemore’a 17 Mart’ta Aziz Patrick Günü’nü nasıl kutlayacağı soruldu. “Onu St. Patrick Günü’nden önce doğmuş yeni kızımla hastanede geçirdim.” diye cevapladı. Çiftin ayrıca Sloane adında 2 yaşında bir kızı var.

Lauren Bush Lauren ve David Lauren

Lauren Bush Lauren ve kocası David Lauren, 19 Nisan’da ismini Max koydukları ikinci çocukları olan bir erkek bebeği kucaklarına aldı. David, 20 Nisan Cuma günü Instagram’da şöyle yazdı: “Mutlu ve sağlıklı ve yeni dünyasının tadını çıkardı!” Lauren büyükannesinden iki gün sonra doğdu.

Karla Souza ve Marshall Trenkmann

Hamileliğini tüm süreç boyunca gizli tutan ünlü çift bir kız bebek kucaklarına aldı. “Sağlıklı bebek kız Gianna’mızı memnuniyetle karşıladık ve şu anda daha fazla kutsanamadık.” diye paylaşımda bulundu.

Chris ve Morgane Stapleton

Ünlü çift Nisan’da ikiz erkek bebeği kucaklarına aldılar. “Tüm sevgiler için teşekkür ederim! Nihayet tatlı ailemizle birlikte evimiz için çok minnettarız. Centennial’deki tüm inanılmaz hemşireler ve doktorlara özel bir teşekkür etmek isteriz.” Nashville’deki Kadın ve Çocuk Hastanesi, “Morgane o sırada yazdı. “Bir aydan daha erken bir zamanda, bir haftadan uzun bir süre kaldık ve harika insanlar orada çocuklarımızı sağlıklı ve mutlu tutuyorlar. Sözlerimiz hepinize ve ailemiz için yaptığınız şükranları ifade edemez. Kalpler, teşekkür ederim! ” Çift aynı zamanda başka bir oğul ve kızın ebeveynleridir.

John Stamos ve Caitlin McHugh

15 Nisan’da yapılan açıklamada ünlü modelin bir erkek bebeği dünyaya getirdiğini öğrendik.

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson

İkili, 12 Ocak’ta Cleveland Cavaliers yıldızının Kardashian’ı aldattığını haber verdikten birkaç gün sonra ilk çocuklarını bir kızla birlikte karşıladı. Us Weekly’e, Thompson’ın Cleveland’daki Kardashian ile hastane odasında olduğunu ve skandala rağmen bir kaynak olduğunu doğruladı.

Jessie James Decker ve Eric Decker

Çift , 31 Mart’ta üçüncü çocuklarını -bir erkek bebek- kucaklarına aldı.

Bethany Hamilton ve Adam Dirks

27 Mart’ta duyuran profesyonel sörfçü “Bizim oğlumuz Wesley Phillip Dirks’i dünyaya davet etmekten mutluluk duyuyoruz!” dedi. Haziran 2015’te ilk oğlullarını kucaklarına alan çift “Dört kişiyle hayat kurmaya başlamak çok güzel oldu! dedi.

Nate Berkus ve Jeremiah Brent

Çift 26 Mart’ta taşıyıcı anne aracılığı ile bebeklerini kucaklarına aldı. Yeni doğan bebeğinin minik ayağını paylaşan Berkus ‘Seni bekledik, seni sevmeye çoktan hazırız..’ notunu paylaştı.

Perrey Reeves ve Aaron Fox

Ünlü Çift 14 Ekim 2017’de kızları Phoenix Delphine’ı memnuniyetle karşıladı, temsilcisi, Mart 2018’de Us Weekly’ye onaylandı.

Eddie ve Hannah Redmayne

London Times’in haberine göre çift ikinci çocukları olan bir erkek bebeği 10 Mart 2018’de kucaklarına aldı.

Anna Duggar ve Austin Forsyth

Duggar ailesi 26 Şubat’ta Joy-Anna’nın 23 Şubat Cuma günü kocası Austin Forsyth ile ilk oğlunu doğurduğunu açıkladı. Çift, 10 kilo, 3 ons, Gideon Martyn’de ağırlığını alan küçük oğlanı Forsyth.

Robin Thicke and April Love Geary

Ünlü müzisyen 24 Şubat Cumartesi günü sevinçle duyurdu. 22 Şubat günü kızları Mia’yı kucaklarına aldılar.

Adam Levine ve Behati Prinsloo

Sesli teknik direktör ve süpermodel, ikinci çocuğunu, Geo Grace adında bir kız bebeği Sevgililer Günü’nün hemen ardından kucağına aldı. Küçük sevinçler, kız kardeş Tozlu Gül’e katılır.

Carly Waddell ve Evan Bass

Çift 15 Şubat’ta ilk çocukları olan bir kız bebeği kucaklarına aldı. İsmi Isabella Evelyn oldu.

Michael Phelps ve Nicole Johnson

Olimpiyat şampiyonu ve karısı, 12 Şubat’ta bir erkek bebek kucaklarına aldı. “Dün büyülü anlar… Nicole ve ben Beckett Richard Phelps’i dünyaya tanıtmak istiyoruz!” notuyla sevincini paylaştı.

Aaron Paul ve Lauren Parsekian

Breaking Bad dizisinin ünlü ismi ve karısı Şubat ayında bir kız çocuğu ağırladı. Yeni anne Instagram paylaşımında “Sadece kalbime ne olduğunu açıklayabilecek hiçbir söz yok” dedi. Bu arada aktör, kızlarının ayağını paylaşıp “Kalbim” yazdı.

Genger Zee ve Ben Aaron

Günaydın Amerika’nın en büyük meteoroloji uzmanı ve kocası 9 Şubat’ta bebeklerini kucaklarına aldılar. 2 yaşındaki oğulları Adrian’ın fotoğrafı ile birlikte paylaştılar.

Kylie Jenner ve Travis Scott

Lip Kit kurucusu, 1 Şubat’ta sağlıklı bir kız çocuğu doğurduğunu duyurdu. Doğuma kadar hamileliğini gizleyen ve asla kabul etmeyen Jenner, “Bütün varsayımlarda sizi karanlıkta tuttuğum için üzgünüm,” diye hayranlarına yazdı.

Lin-Manuel Miranda ve Vanessa Nadal

Lin-Manuel Miranda Vanessa Nadal ile 2 Şubat’ta iki çocuklarını Francisco’yu kucaklarına aldılar.

Hillary Scott ve Chris Tyrell

Şarkıcı Lady Antebellum ve eşi 29 Ocak’ta kocası ikiz kızlarını karşıladı. “Ailemiz, kıymetli kız çocuklarımızın gelişini duyurmaktan onur ve gurur duyuyor. 29 Ocak 2018’in ilk saatlerinde doğdular ve gelecek günlerde onlar hakkında daha fazla şey paylaşmak için sabırsızlanıyoruz, ”diye ekledi. “Bu küçük hanımlar için dua eden ve dua eden herkese teşekkür eder, ve sağlıklı bebekler için Rab’e teşekkür ederim.

Christina Perri ve Paul Costabile

Şarkıcı Christina Perri, 17 Ocak’ta kocası Paul Costabile ile ilk çocuklarını -bir kız bebek_ kucakladı. Büyük haberi Instagram yoluyla paylaştılar. “Bildiğimiz en büyük hediye !!! Dünyaya hoşgeldin Carmella Stanley Costabile bugün doğdu, “eğlence muhabiri yazdı.” Anne ve küçük prensiplerimiz harika gidiyor. Babam ağlamayı bırakamaz! ”

Kim Kardashian ve Kanye West

Bir kız çocuğuna hamile olan Kardashian 15 Ocak’ta bebeğini dünyaya getirdi. “Çocuk, sağlıklı ve güzel bir kız çocuğumuzun gelişini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” diyerek sevincini paylaştı.