23–29 Temmuz 2018 Haftalık Burç Yorumları

23-29 Temmuz 2018 Haftalık burç yorumları ile Astrolog Zeynep Özyörük sizler için yorumladı.

23 Temmuz ve 29 Temmuz 2018 tarihler arasında KOÇ, BOĞA, İKİZLER, YENGEÇ, ASLAN,BAŞAK, TERAZİ, AKREP, YAY, OĞLAK, KOVA VE BALIK burçlarını bu hafta neler bekliyor ?

YÜKSELEN KOÇ

23–29 Temmuz 2018 Haftalık Burç Yorumları. Bu hafta yine Ay tutulması ve Merkür’ün Retro hareketi başlaması nedeniyle gökyüzü oldukça hareketli olacak.

Hafta, 23 Temmuz gece yarısı, Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle başlıyor. Bir ay boyunca Yükselen Koç’lar, tüm enerjinizi, aşk, flört, çocuklar, tatil, eğlence ve hobiler alanında harcayabilirsiniz. Yaratıcılığınızın artmasıyla sanatsal faaliyetlerde bulunabilir ve ya kendinizi ispat etmek istediğiniz alanda çaba gösterebilirsiniz.

24 Temmuz Venüs ve Neptün arasındaki gergin açı, bağımlılıklarınızı veya zaaflarınızı sorguladığınız bir gün olacak.. Sağlığınızı tehdit eden veya günlük düzeninizde kafa karışıklığına sebep olan neyse bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Kurban psikolojisinden çıkmalısınız.

25 Temmuz’da Güneş ve Uranüs arasındaki çatışma sizin uyanmanıza neden olabilir. Aşk hayatınız, çocuklar, tatil, eğlence alanında beklenmedik durumlar sizi sarsabilir.

26 Temmuz’da uzun zamandan beri Retro alanda bulunan Merkür artık Aslan burcunda geri hareketine başlıyor.. Eski flörtler, aşklar kapınızı çalabilir. Spekülatif yatırım araçlarıyla ilgili harekete geçmek isteyebilirsiniz. Fakat bu girişimi, 19 Ağustos sonrasına saklamalısınız. Hatta hala şüpheleriniz varsa, 2 Eylül’ü bekleyin derim. Merkür Retrosu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım.

27 Temmuz’da ise, Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, sosyal ortam, etkinlikler, arkadaşlar, kariyer vasıtasıyla kazandığınız gelirler alanında bir bitiş, tamamlanma, sonlanma getirebilir. Öfke, isyan, duygularda fevrilik görülebilir, gurur ve egoya yenik düşebilirsiniz. Bu durumun, geçtiğimiz Güneş tutulmasında tetiklenen olaylarla, özellikle de aile ve yuva konularıyla ve içinde bulunduğunuz motivasyon ile ilgili olması muhtemeldir. Bu alandaki kararlarınızın net olmasıyla, baskı ve stres, manipülasyon ve kontrol altına alma gibi duyguları yaratan özellikle de kariyer alanında yaşadığınız olaylar bu tutulmayla sonlanabilir, veya bu alanda bir takım gerçekleri öğrenebilirsiniz.

28 Temmuz’da Venüs ‘ün Pluto ile uyumlu ilişkisi, iş ve çalışma şartlarında size güzel fırsatlar getirebilir. Hemen arkasından önemli organizasyonlar ve etkinlikler sosyalleşmenizi sağlayabilir. Önemli insanlar ile tanışabilirsiniz.

YÜKSELEN BOĞA

23–29 Temmuz 2018 Haftalık Burç Yorumları.Bu hafta yine Kova burcunda Ay tutulması ve Merkür’ün Retro harekete başlaması nedeniyle gökyüzü oldukça hareketli olacak.

Hafta, 23 Temmuz gece yarısı, Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle başlıyor. Bir ay boyunca Yükselen Boğa’lar, tüm enerjinizi, ev, aile ve yuva , aile ilişkileri alanında harcayabilirsiniz. Evinizle ilgilenebilir, ailenizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz.

24 Temmuz Venus ve Neptun arasındaki gergin açı, bağımlılıklarınızı ve ya zaaflarınızı sorguladığınız bir gün olacak..Aşk hayatınız ve arkadaşlıklar , uzun vadeli planlar ile ilgili kafa karışıklığına sebep olan neyse bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Kendinize güvenip kurban psikolojisinden çıkmalısınız.

25 Temmuz’da Güneş ve Uranus arasındaki çatışma sizin uyanmanıza neden olabilir. Özellikle aile içinde beklenmedik durumlar gelişebilir.

26 Temmuz’da uzun zamandan beri Retro alanda bulunan Merkür artık Aslan burcunda geri hareketine başlıyor.. Aile, ev ve yuvanızla ilgili harekete geçmek isteyebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar, evle ilgili yapmak istediklerinizde geckmeler, ertelenmeler olabilir. Dolayısıyla 19 Ağustos sonrasında harekete geçmeniz daha uygun. Hatta hala şüpheleriniz varsa, 2 Eylül’ü bekleyin derim. Merkür retrosu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım.

27 Temmuz’da ise, Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, kariyer, profesyonel hayat ve mesleki alanda bir bitiş, tamamlanma, sonlanma getirebilir. Öfke, isyan, duygularda fevrilik görülebilir, gurur ve egoya yenik düşebilirsiniz. Bu durumun, geçtiğimiz Güneş tutulmasında tetiklenen olaylarla, özellikle de aile ve yuva konularıyla ve içinde bulunduğunuz motivasyon ile ilgili olması muhtemeldir.

Bu alandaki kararlarınızın net olmasıyla, baskı ve stres, manipulasyon ve kontrol altına alma gibi duyguları yaratan özellikle de uzaklar, farklı ülkeler, seyahatler alanında yaşadığınız olaylar bu tutulmayla sonlanabilir, ve ya bu alanda bir takım gerçekleri öğrenebilirsiniz.

28 Temmuz’da Venus ‘un Pluto ile uyumlu ilişkisi, tatil, eğlence ve çocuklar alanında size güzel fırsatlar getirebilir. Hemen arkasından organizasyonlar ve etkinlikler sosyalleşmenizi sağlayabilir. Önemli insanlar ile tanışabilirsiniz.

YÜKSELEN İKİZLER

23–29 Temmuz 2018 Haftalık Burç Yorumları.Bu hafta yine Kova burcunda Ay tutulması ve Merkür’ün Retro harekete başlaması nedeniyle gökyüzü oldukça hareketli olacak.

Hafta, 23 Temmuz gece yarısı, Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle başlıyor. Bir ay boyunca Yükselen İkizler, tüm enerjinizi, kardeşler, yakın çevre, kısa seyahatler alanında harcayabilirsiniz. Kısa yolculuklar yapabilir, kardeşlerinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. İletişiminiz artabilir, kafanızda düşünceler dolanabilir.

24 Temmuz Venus ve Neptun arasındaki gergin açı, bağımlılıklarınızı ve ya zaaflarınızı sorguladığınız bir gün olacak..Kariyer, meslek, aile ve yuva ile ilgili kafa karışıklığına sebep olan neyse bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Kendinize güvenip kurban psikolojisinden çıkmalısınız.

25 Temmuz’da Güneş ve Uranus arasındaki çatışma sizin uyanmanıza neden olabilir. Özellikle, kardeşler, yakın çevre, akrabalar, kısa seyahatler alanında beklenmedik durumlar gelişebilir.

26 Temmuz’da uzun zamandan beri Retro alanda bulunan Merkür artık Aslan burcunda geri hareketine başlıyor..Kardeşler, anlaşmalar, sözleşmeler, aracınız alanında harekete geçmek isteyebilirsiniz. Geçmişteki konular gündeme gelebilir. Bu süreçte evrak imzalamamaya dikkat etmelisiniz. Tutamayacağınız sözler vermeyin.. Dolayısıyla aklınızda ne varsa, 19 Ağustos sonrasında harekete geçmeniz daha uygun. Hatta hala şüpheleriniz varsa, 2 Eylül’ü bekleyin derim. Merkür retrosu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım.

27 Temmuz’da ise, Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, uzaklar, seyahatler, yurtdışı bağlantıları ve ya benimsediğiniz inançlar ve felsefeler alanında bir bitiş, tamamlanma, aydınlanma getirebilir. Öfke, isyan, duygularda fevrilik görülebilir, gurur ve egoya yenik düşebilirsiniz. Bu durumun, geçtiğimiz Güneş tutulmasında tetiklenen olaylarla, özellikle de aile ve yuva konularıyla ve içinde bulunduğunuz motivasyon ile ilgili olması muhtemeldir.

Bu alandaki kararlarınızın net olmasıyla, baskı ve stres, manipulasyon ve kontrol altına alma gibi duyguları yaratan özellikle de borçlar, harcamalar, banka ve kredi bağlantılı yaşadığınız olaylar bu tutulmayla sonlanabilir, ve ya bu alanda bir takım gerçekleri öğrenebilir, farkına varabilirsiniz.

28 Temmuz’da Venus ‘un Pluto ile uyumlu ilişkisi, ev, aile ve yuva alanında size güzel fırsatlar getirebilir. Hemen arkasından organizasyonlar ve etkinlikler sosyalleşmenizi sağlayabilir. Önemli karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN YENGEÇ

23–29 Temmuz 2018 Haftalık Burç Yorumları.Bu hafta yine Kova burcunda Ay tutulması ve Merkür’ün Retro harekete başlaması nedeniyle gökyüzü oldukça hareketli olacak.

Hafta, 23 Temmuz gece yarısı, Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle başlıyor. Bir ay boyunca Yükselen Yengeç’ler, tüm enerjinizi, maddi konular, kazançlar ve gelirler alanında harcayabilirsiniz. Manevi değerlerinizi gözden geçirebilirsiniz.

24 Temmuz Venus ve Neptun arasındaki gergin açı, bağımlılıklarınızı ve ya zaaflarınızı sorguladığınız bir gün olacak..Fikirler ve inançlarınız konusunda kafa karışıklığına sebep olan neyse bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Kendinize güvenip kurban psikolojisinden çıkmalısınız. Aldanmamaya dikkat edin.

25 Temmuz’da Güneş ve Uranus arasındaki çatışma sizin uyanmanıza neden olabilir. Özellikle, gelirler ve kazançlar alanında beklenmedik durumlar gelişebilir.

26 Temmuz’da uzun zamandan beri Retro alanda bulunan Merkür artık Aslan burcunda geri hareketine başlıyor..Gelirler ve kazançlar alanında harekete geçmek isteyebilirsiniz. Geçmişteki konular gündeme gelebilir. Büyük satın almalar gündeme gelebilir. Bu süreçte evrak imzalamamaya, anlaşma yapmamaya dikkat etmelisiniz. Tutamayacağınız sözler vermeyin.. Dolayısıyla aklınızda ne varsa, 19 Ağustos sonrasında harekete geçmeniz daha uygun. Hatta hala şüpheleriniz varsa, 2 Eylül’ü bekleyin derim. Merkür retrosu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım.

27 Temmuz’da ise, Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, maddi konularla ilgili ortak gelirler, banka, kredi, harcamalar alanında bir bitiş, tamamlanma, aydınlanma getirebilir. Öfke, isyan, duygularda fevrilik görülebilir, gurur ve egoya yenik düşebilirsiniz. Bu durumun, geçtiğimiz Güneş tutulmasında tetiklenen olaylarla, özellikle de aile ve yuva konularıyla ve içinde bulunduğunuz motivasyon ile ilgili olması muhtemeldir.

Bu alandaki kararlarınızın net olmasıyla, baskı ve stres, manipulasyon ve kontrol altına alma gibi duyguları yaratan özellikle de ikili ilişkiler, partnerlik ortaklık ve ya işvereniniz ile ilgili yaşadığınız olaylar bu tutulmayla sonlanabilir, ve ya bu alanda bir takım gerçekleri öğrenebilir, farkına varabilirsiniz.

28 Temmuz’da Venus ‘un Pluto ile uyumlu ilişkisi, kardeşler, yakın çevre , kısa seyahatler alanında size güzel fırsatlar getirebilir. Hemen arkasından organizasyonlar ve etkinlikler sosyalleşmenizi sağlayabilir. Önemli karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN ASLAN

23–29 Temmuz 2018 Haftalık Burç Yorumları.Bu hafta yine Kova burcunda Ay tutulması ve Merkür’ün Retro harekete başlaması nedeniyle gökyüzü oldukça hareketli olacak.

Hafta, 23 Temmuz gece yarısı, Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle başlıyor. Bir ay boyunca Yükselen Aslan’lar, tüm enerjinizi, görünümünüz, tarzınız, imajınız ve ikili ilişkiler alanındaki duruşunuz konusunda harcayabilirsiniz. Giyim, güzellik ve bakım gibi konulara eğilebilirsiniz.

24 Temmuz Venus ve Neptun arasındaki gergin açı, bağımlılıklarınızı ve ya zaaflarınızı sorguladığınız bir gün olacak.. Harcamalar, banka, kredi ve borçlar konusunda kafa karışıklığına sebep olan neyse bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Kendinize güvenip kurban psikolojisinden çıkmalısınız. Aldanmamaya dikkat edin. Aşırı para harcıyor olabilirsiniz.

25 Temmuz’da Güneş ve Uranus arasındaki çatışma sizin uyanmanıza neden olabilir. Özellikle, kazandığınız başarılar nedeniyle tüm dikkatleri üzerinize çekmeniz üst yönetim ve ya otorite insanlarla beklenmedik durumlara neden olabilir.



26 Temmuz’da uzun zamandan beri Retro alanda bulunan Merkür artık Aslan burcunda geri hareketine başlıyor..Manevi değerler ve ya kendi değerinizin farkına varmanızı sağlayan bazı alanlarda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Geçmişteki konular gündeme gelebilir. Fakat hiç birşeyin altına imza atmayın. Tutamayacağınız sözler vermeyin.. Dolayısıyla aklınızda ne varsa, 19 Ağustos sonrasında harekete geçmeniz daha uygun. Hatta hala şüpheleriniz varsa, 2 Eylül’ü bekleyin derim. Merkür retrosu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım.

27 Temmuz’da ise, Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, ikili ilişkiler, ortaklıklar, birliktelikler , işvereniniz ile ilgili alanda bir bitiş, tamamlanma, aydınlanma getirebilir. Öfke, isyan, duygularda fevrilik görülebilir, gurur ve egoya yenik düşebilirsiniz. Bu durumun, geçtiğimiz Güneş tutulmasında tetiklenen olaylarla, özellikle de aile ve yuva konularıyla ve içinde bulunduğunuz motivasyon ile ilgili olması muhtemeldir.

Bu alandaki kararlarınızın net olmasıyla, baskı ve stres, manipulasyon ve kontrol altına alma gibi duyguları yaratan özellikle de çalışma şartları, ortamı , üzerinizdeki sorumluluklar ve de sağlığınız ile ilgili yaşadığınız olaylar bu tutulmayla sonlanabilir, ve ya bu alanda bir takım gerçekleri öğrenebilir, farkına varabilirsiniz.

28 Temmuz’da Venus ‘un Pluto ile uyumlu ilişkisi, kariyer alanında elde ettiğiniz maddi başarılar sayesinde size güzel fırsatlar getirebilir. Hemen arkasından organizasyonlar ve etkinlikler sosyalleşmenizi sağlayabilir. Önemli karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Dönüm noktası olabilecek kararlar alabilirsiniz.

YÜKSELEN BAŞAK

23–29 Temmuz 2018 Haftalık Burç Yorumları.Bu hafta yine Kova burcunda Ay tutulması ve Merkür’ün Retro harekete başlaması nedeniyle gökyüzü oldukça hareketli olacak.

Hafta, 23 Temmuz gece yarısı, Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle başlıyor. Bir ay boyunca Yükselen Başak’lar, tüm enerjinizi, farkındalıklarınız gelişmesi, bilinçaltınızdaki korku ve endişe özellikle de gizli yetenekler ve potansiyeliniz ile ilgili aydınlanmalar alanında harcayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınızın kim olduğunu öğrenebilirsiniz.

24 Temmuz Venus ve Neptun arasındaki gergin açı, bağımlılıklarınızı ve ya zaaflarınızı sorguladığınız bir gün olacak.. İkili ilişkiler, ortaklıklar ve birliktelikler konusunda kafa karışıklığına sebep olan neyse bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Kendinize güvenip kurban psikolojisinden çıkmalısınız. Aldanmamaya dikkat edin. Bu alandaki bağımlılıklarınız sizi güçsüz bırakıyor olabilir.

25 Temmuz’da Güneş ve Uranus arasındaki çatışma sizin uyanmanıza neden olabilir. Özellikle, farklı bir felsefe, öğreti ve ya inançlarınızla ilgili deneyimledikleriniz beklenmedik durumlara neden olabilir. Uyanışa geçebilirsiniz.

26 Temmuz’da uzun zamandan beri Retro alanda bulunan Merkür artık Aslan burcunda geri hareketine başlıyor.. Herkesten gizlediğiniz, kimseyle paylaşmadığınız kariyer ve mesleki alanda bazı fikirlerinizle ilgili iç gözlem yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Geçmişteki konular gündeme gelebilir. Fakat hiç bir şeyin altına imza atmayın.

Tutamayacağınız sözler vermeyin.. Dolayısıyla aklınızda ne varsa, 19 Ağustos sonrasında harekete geçmeniz daha uygun. Hatta hala şüpheleriniz varsa, 2 Eylül’ü bekleyin derim. Merkür retrosu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım.

27 Temmuz’da ise, Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, günlük rutin, çalışma ortamı ve şartları, kurtulmak istediğiniz alışkanlıklar ile ilgili alanda bir bitiş, tamamlanma, aydınlanma getirebilir. Öfke, isyan, duygularda fevrilik görülebilir, gurur ve egoya yenik düşebilirsiniz. Bu durumun, geçtiğimiz Güneş tutulmasında tetiklenen olaylarla, özellikle de aile ve yuva konularıyla ve içinde bulunduğunuz motivasyon ile ilgili olması muhtemeldir.

Bu alandaki kararlarınızın net olmasıyla, baskı ve stres, manipulasyon ve kontrol altına alma gibi duyguları yaratan özellikle de çocuklar, çocuk sahibi olmak, kendinizi ispat etmek istediğiniz yetenekleriniz, tatil ve ya eğlence ile ilgili yaşadığınız olaylar bu tutulmayla sonlanabilir, ve ya bu alanda bir takım gerçekleri öğrenebilir, farkına varabilirsiniz.

28 Temmuz’da Venus ‘un Pluto ile uyumlu ilişkisi, size spekülatif kazançlar, borsa, altın gibi riskli yatırımlardan güzel fırsatlar getirebilir. Hemen arkasından organizasyonlar ve etkinlikler sosyalleşmenizi sağlayabilir. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN TERAZİ

Bu hafta yine Kova burcunda Ay tutulması ve Merkür’ün Retro harekete başlaması nedeniyle gökyüzü oldukça hareketli olacak.

Hafta, 23 Temmuz gece yarısı, Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle başlıyor. Bir ay boyunca Yükselen Terazi’ler, tüm enerjinizi, sosyalleşme, organizasyonlar, arkadaş çevresi, uzun vadeli planlar ve gelecekten beklentileriniz alanında harcayabilirsiniz.

24 Temmuz Venus ve Neptun arasındaki gergin açı, bağımlılıklarınızı ve ya zaaflarınızı sorguladığınız bir gün olacak.. Keyfe harcanan paralar, gizli aşklar ve ya platonik ilişkiler alanında kafa karışıklığına sebep olan neyse bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Kendinize güvenip kurban psikolojisinden çıkmalısınız. Aldanmamaya dikkat edin. Bu alandaki bağımlılıklarınız sizi güçsüz bırakıyor olabilir.

25 Temmuz’da Güneş ve Uranus arasındaki çatışma sizin uyanmanıza neden olabilir. Özellikle, maddi alanda miras, kredi, banka ve yan maddi destekler alanında beklenmedik konular , beklenmedik harcamalar sizi zorlayabilir.

26 Temmuz’da uzun zamandan beri Retro alanda bulunan Merkür artık Aslan burcunda geri hareketine başlıyor.. Eski sevgililer, eski dostlar, kapınızı çalabilir. Geçmişteki konular gündeme gelebilir. Fakat hiç bir şeyin altına şimdilik imza atmayın. Tutamayacağınız sözler vermeyin.. Dolayısıyla aklınızda ne varsa, 19 Ağustos sonrasında harekete geçmeniz daha uygun. Hatta hala şüpheleriniz varsa, 2 Eylül’ü bekleyin derim. Merkür retrosu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım.

27 Temmuz’da ise, Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, aşk, flört, yaratıcılığınızı kullandığınız alanlar, tatil, eğlence ve ya çocuklarınız ile ilgili alanda bir bitiş, tamamlanma, aydınlanma getirebilir. Öfke, isyan, duygularda fevrilik görülebilir, gurur ve egoya yenik düşebilirsiniz. Bu durumun, geçtiğimiz Güneş tutulmasında tetiklenen olaylarla, özellikle de aile ve yuva konularıyla ve içinde bulunduğunuz motivasyon ile ilgili olması muhtemeldir. Bu alandaki kararlarınızın net olmasıyla, baskı ve stres, manipulasyon ve kontrol altına alma gibi duyguları yaratan özellikle de aile , ev , yuva alanında uzun zamandan beri değişen sorumluluklarınızla ilgili yaşadığınız olaylar bu tutulmayla sonlanabilir, ve ya bu alanda bir takım gerçekleri öğrenebilir, farkına varabilirsiniz.

28 Temmuz’da Venus ‘un Pluto ile uyumlu ilişkisi, size platonik ve ya gizli ilişkiler alanında güzel fırsatlar getirebilir. Maddi alanda bir takım ödüller ve fırsatları evinizde değerlendirebilirsiniz. Hemen arkasından organizasyonlar ve etkinlikler sosyalleşmenizi sağlayabilir. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN AKREP

Bu hafta yine Kova burcunda Ay tutulması ve Merkür’ün Retro harekete başlaması nedeniyle gökyüzü oldukça hareketli olacak.

Hafta, 23 Temmuz gece yarısı, Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle başlıyor. Bir ay boyunca Yükselen Akrep’ler, tüm enerjinizi, kariyeriniz, profesyonel hayatınız, mesleğiniz alanında harcayabilirsiniz.

24 Temmuz Venus ve Neptun arasındaki gergin açı, bağımlılıklarınızı ve ya zaaflarınızı sorguladığınız bir gün olacak.. Aşk, flört ve tatil, eğlence,çocuklar, yaratıcılık gerektiren hobiler ve zevkler alanında kafa karışıklığına sebep olan neyse bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Kendinize güvenip kurban psikolojisinden çıkmalısınız. Aldanmamaya dikkat edin. Bu alandaki bağımlılıklarınız sizi güçsüz bırakıyor olabilir.

25 Temmuz’da Güneş ve Uranus arasındaki çatışma sizin uyanmanıza neden olabilir. Özellikle, işvereniniz, ortaklıklar, partnerlik ve kariyer bağlantılı sözleşmelerde ani kırılmalar, ayrılıklar sizi zorlayabilir.

26 Temmuz’da uzun zamandan beri Retro alanda bulunan Merkür artık Aslan burcunda geri hareketine başlıyor.. Kariyer vasıtasıyla elde ettiğiniz kazançlar, gelirler ile ilgili bazı fikirleriniz konusunda içgözlem yapabilir, bu alanda geçmişteki konular gündeme gelebilir. Fakat hiç bir şeyin altına şimdilik imza atmayın. Tutamayacağınız sözler vermeyin.. Dolayısıyla aklınızda ne varsa, 19 Ağustos sonrasında harekete geçmeniz daha uygun. Hatta hala şüpheleriniz varsa, 2 Eylül’ü bekleyin derim. Merkür retrosu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Eğer kararınızı çok önceden aldıysanız bu dönemde evrak imzalayabilirsiniz.

27 Temmuz’da ise, Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, aile, yuva eviniz ile ilgili alanda bir bitiş, tamamlanma, aydınlanma getirebilir. Öfke, isyan, duygularda fevrilik görülebilir, gurur ve egoya yenik düşebilirsiniz. Bu durumun, geçtiğimiz Güneş tutulmasında tetiklenen olaylarla, özellikle de aile ve yuva konularıyla ve içinde bulunduğunuz motivasyon ile ilgili olması muhtemeldir. Bu alandaki kararlarınızın net olmasıyla, baskı ve stres, manipulasyon ve kontrol altına alma gibi duyguları yaratan özellikle de son yıllarda değişen bakış açınız, düşüncelerinizde kariyerinizin ve sorumluluklarınızın yaşattığı baskı bu tutulmayla sonlanabilir, ve ya bu alanda bir takım gerçekleri öğrenebilir, farkına varabilirsiniz.

28 Temmuz’da Venus ‘un Pluto ile uyumlu ilişkisi, size sosyal ortamlarda, gelecek planlarınızda ve de kariyer gelirlerinizle ilgili güzel fırsatlar getirebilir. Hemen arkasından organizasyonlar ve etkinlikler sosyalleşmenizi sağlayabilir. Kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN YAY

Bu hafta yine Kova burcunda Ay tutulması ve Merkür’ün Retro harekete başlaması nedeniyle gökyüzü oldukça hareketli olacak.

Hafta, 23 Temmuz gece yarısı, Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle başlıyor. Bir ay boyunca Yükselen Yay’lar, tüm enerjinizi, uzaklar, seyahatler, farklı felsefe ve öğretiler, farklı kültürler ve ülkeler ve ya yüksek öğrenim alanında harcayabilirsiniz.

24 Temmuz Venus ve Neptun arasındaki gergin açı, bağımlılıklarınızı ve ya zaaflarınızı sorguladığınız bir gün olacak.. Kariyer bağlantılı olarak aile, ev ve yuvanız ile ilgili alanda kafa karışıklığına sebep olan neyse bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Kendinize güvenip kurban psikolojisinden çıkmalısınız. Aldanmamaya dikkat edin. Bu alandaki bağımlılıklarınız sizi güçsüz bırakıyor olabilir.

25 Temmuz’da Güneş ve Uranus arasındaki çatışma sizin uyanmanıza neden olabilir. Özellikle, çalışma ortamınız, şartlarınız, sağlığınız ile ilgili beklenmedik olaylar, uzaklardaki bağlantılarınız, hedefleriniz, motivasyonunuz sizi zorlayabilir.

26 Temmuz’da uzun zamandan beri Retro alanda bulunan Merkür artık Aslan burcunda geri hareketine başlıyor.. Uzaklar, seyahatler ve farklı ülkeler ile ilgili bazı fikirleriniz konusunda iç gözlem yapabilir, bu alanda geçmişteki konular gündeme gelebilir. Fakat hiç bir şeyin altına şimdilik imza atmayın. Tutamayacağınız sözler vermeyin.. Dolayısıyla aklınızda ne varsa, 19 Ağustos sonrasında harekete geçmeniz daha uygun. Hatta hala şüpheleriniz varsa, 2 Eylül’ü bekleyin derim. Merkür retrosu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Eğer kararınızı çok önceden aldıysanız bu dönemde evrak imzalayabilirsiniz.

27 Temmuz’da ise, Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, herkesten gizleyerek planladığınız düşünceler, fikirler, düşünme stratejiniz alanında bir bitiş, tamamlanma, aydınlanma getirebilir. Öfke, isyan, duygularda fevrilik görülebilir, gurur ve egoya yenik düşebilirsiniz. Kırıcı konuşarak içinizdekileri dökebilirsiniz. Bu durumun, geçtiğimiz Güneş tutulmasında tetiklenen olaylarla, özellikle de aile ve yuva konularıyla ve içinde bulunduğunuz motivasyon ile ilgili olması muhtemeldir. Bu alandaki kararlarınızın net olmasıyla, baskı ve stres, manipulasyon ve kontrol altına alma gibi duyguları yaratan özellikle de son yıllarda değişen manevi değerler,iniz, gelirler ve kazançlar alanındaki sorumluluklarınızın yaşattığı baskı bu tutulmayla sonlanabilir, ve ya bu alanda bir takım gerçekleri öğrenebilir, farkına varabilirsiniz.

28 Temmuz’da Venus ‘un Pluto ile uyumlu ilişkisi, kariyeriniz ve de başarılı duruşunuz ile ilgili güzel maddi fırsatlar getirebilir. Hemen arkasından uzaklar, uzak seyahatler, farklı ülkelerde bir takım organizasyonlar ve etkinlikler sosyalleşmenizi sağlayabilir. Burada kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN OĞLAK

Bu hafta yine Kova burcunda Ay tutulması ve Merkür’ün Retro harekete başlaması nedeniyle gökyüzü oldukça hareketli olacak.

Hafta, 23 Temmuz gece yarısı, Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle başlıyor. Bir ay boyunca Yükselen Oğlak’lar, tüm enerjinizi, borçlar, harcamalar, banka ve krediler, miras gibi konularda harcayabilirsiniz.

24 Temmuz Venus ve Neptun arasındaki gergin açı, bağımlılıklarınızı ve ya zaaflarınızı sorguladığınız bir gün olacak.. Kariyer nedeniyle kurduğunuz uzak ilişkiler, farklı kültürlerle olan bağlantılarınız, ve bu alandaki yüksek idealleriniz alanında kafa karışıklığına sebep olan neyse bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Kendinize güvenip kurban psikolojisinden çıkmalısınız. Aldanmamaya dikkat edin.

Bu alandaki bağımlılıklarınız sizi güçsüz bırakıyor olabilir. 25 Temmuz’da Güneş ve Uranus arasındaki çatışma sizin uyanmanıza neden olabilir. Özellikle, harcamalar ve spekülatif yatırım araçlarında aldığınız riskler, çocuklar , tatil, eğlence alanında beklenmedik durumlar sizi zorlayabilir.

26 Temmuz’da uzun zamandan beri Retro alanda bulunan Merkür artık Aslan burcunda geri hareketine başlıyor.. Borçlar, harcamalar, banka ve kredi bağlantılı ile ilgili bazı fikirleriniz konusunda iç gözlem yapabilir, bu alanda geçmişteki konular gündeme gelebilir. Fakat hiç bir şeyin altına şimdilik imza atmayın. Tutamayacağınız sözler vermeyin.. Dolayısıyla aklınızda ne varsa, 19 Ağustos sonrasında harekete geçmeniz daha uygun. Hatta hala şüpheleriniz varsa, 2 Eylül’ü bekleyin derim. Merkür retrosu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Eğer kararınızı çok önceden aldıysanız bu dönemde evrak imzalayabilirsiniz.

27 Temmuz’da ise, Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, gelirler ve kazançlar alanında bir bitiş, tamamlanma, aydınlanma getirebilir. Öfke, isyan, duygularda fevrilik görülebilir, gurur ve egoya yenik düşebilirsiniz. Bir gelir kapınız kapanabilir. Bu durumun, geçtiğimiz Güneş tutulmasında tetiklenen olaylarla, özellikle de aile ve yuva konularıyla ve içinde bulunduğunuz motivasyon ile ilgili olması muhtemeldir. Bu alandaki kararlarınızın net olmasıyla, baskı ve stres, manipulasyon ve kontrol altına alma gibi duyguları yaratan özellikle de son yıllarda genel anlamda hayatınızla ilgili değişen sorumluluklarınızın yaşattığı baskı bu tutulmayla sonlanabilir, ve ya bu alanda bir takım gerçekleri öğrenebilir, farkına varabilirsiniz.

28 Temmuz’da Venus ‘un Pluto ile uyumlu ilişkisi, kariyeriniz bağlantılı uzaklardan güzel fırsatlar getirebilir. Hemen arkasından borçlar, harcamalar, banka ve kredi bağlantılı ile ilgili konularda iletişiminizi arttırabilir. Bu alanda kadersel karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN KOVA

Bu hafta yine Kova burcunda Ay tutulması ve Merkür’ün Retro harekete başlaması nedeniyle gökyüzü oldukça hareketli olacak.

Hafta, 23 Temmuz gece yarısı, Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle başlıyor. Bir ay boyunca Yükselen Kova’lar, tüm enerjinizi, ikili ilişkiler, partnerlik ortaklık ve ya işvereniniz ile ilgili konularda harcayabilirsiniz.

24 Temmuz Venus ve Neptun arasındaki gergin açı, bağımlılıklarınızı ve ya zaaflarınızı sorguladığınız bir gün olacak.. Gelirler, kazançlar, giderler, harcamalar ve borçlar alanında kafa karışıklığına sebep olan neyse bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Kendinize güvenip kurban psikolojisinden çıkmalısınız. Aldanmamaya dikkat edin. Bu alandaki bağımlılıklarınız sizi güçsüz bırakıyor olabilir.

25 Temmuz’da Güneş ve Uranus arasındaki çatışma sizin uyanmanıza neden olabilir. Özellikle, ikili ilişkiler ve bağlamında yuva, ev, aile alanında beklenmedik durumlar sizi zorlayabilir.

26 Temmuz’da uzun zamandan beri Retro alanda bulunan Merkür artık Aslan burcunda geri hareketine başlıyor.. ikili ilişkiler, partnerlik ortaklık ve ya işvereniniz ile ilgili bazı fikirleriniz konusunda iç gözlem yapabilir, bu alanda geçmişteki konular gündeme gelebilir. Fakat hiç bir şeyin altına şimdilik imza atmayın. Tutamayacağınız sözler vermeyin.. Dolayısıyla aklınızda ne varsa, 19 Ağustos sonrasında harekete geçmeniz daha uygun. Hatta hala şüpheleriniz varsa, 2 Eylül’ü bekleyin derim. Merkür retrosu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Eğer kararınızı çok önceden aldıysanız bu dönemde evrak imzalayabilirsiniz.

27 Temmuz’da ise, Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, görünümünüz, imajınız, ikili ilişkilerde benimsediğiniz strateji ve duruşunuz alanında bir bitiş, tamamlanma, aydınlanma getirebilir. Öfke, isyan, duygularda fevrilik görülebilir, gurur ve egoya yenik düşebilirsiniz. Bir ilişkinizle ilgili renginizi belli edebilirsiniz. Bu durumun, geçtiğimiz Güneş tutulmasında tetiklenen olaylarla, özellikle de aile ve yuva konularıyla ve içinde bulunduğunuz motivasyon ile ilgili olması muhtemeldir. Bu alandaki kararlarınızın net olmasıyla, baskı ve stres, manipulasyon ve kontrol altına alma gibi duyguları yaratan özellikle de son yıllarda genel anlamda kariyer konusunda içsel yaşadığınız değişim ve dönüşüm ve üzerinizde sorumluluklarınızın yarattığı baskı bu tutulmayla sonlanabilir, ve ya bu alanda bir takım gerçekleri öğrenebilir, farkına varabilirsiniz.

28 Temmuz’da Venus ‘un Pluto ile uyumlu ilişkisi, maddi alanda borçlar, harcamalar alanında size güzel bir fırsat getirebilir. Hemen arkasından yaşayacağınız kadersel karşılaşmalar, ciddi beraberlikler ve partnerlik, ortaklık alanında sizi bir dönüm noktasına getirebilir.

YÜKSELEN BALIK

Bu hafta yine Kova burcunda Ay tutulması ve Merkür’ün Retro harekete başlaması nedeniyle gökyüzü oldukça hareketli olacak.

Hafta, 23 Temmuz gece yarısı, Güneş’in Aslan burcuna geçmesiyle başlıyor. Bir ay boyunca Yükselen Balık’lar, tüm enerjinizi, sağlığınız, çalışma ortamınız, ilişkileriniz, şartlarınız, liderlik potansiyeliniz ile ilgili konularda harcayabilirsiniz.

24 Temmuz Venus ve Neptun arasındaki gergin açı, bağımlılıklarınızı ve ya zaaflarınızı sorguladığınız bir gün olacak.. Genel anlamda hayatınız ile ilgili idealleriniz, özellikle de ikili ilişkiler alanında yapmak istedikleriniz ile ilgili kafa karışıklığına sebep olan neyse bitirmek için neyi bekliyorsunuz? Kendinize güvenip kurban psikolojisinden çıkmalısınız. Aldanmamaya dikkat edin. Bu alandaki bağımlılıklarınız sizi güçsüz bırakıyor olabilir.

25 Temmuz’da Güneş ve Uranus arasındaki çatışma sizin uyanmanıza neden olabilir. Özellikle, kardeşler, yakın çevre, kısa seyahatler alanında beklenmedik durumlar sizi zorlayabilir. İş yoğunluğunuz ve iletişiminiz artabilir.

26 Temmuz’da uzun zamandan beri Retro alanda bulunan Merkür artık Aslan burcunda geri hareketine başlıyor.. Çalışma şartları, ofis içi iletişim, konuşmalar, fikirler veya sağlığınız ile ilgili bazı fikirleriniz konusunda iç gözlem yapabilir, bu alanda geçmişteki konular gündeme gelebilir. Fakat hiç bir şeyin altına şimdilik imza atmayın.

Tutamayacağınız sözler vermeyin.. Dolayısıyla aklınızda ne varsa, 19 Ağustos sonrasında harekete geçmeniz daha uygun. Hatta hala şüpheleriniz varsa, 2 Eylül’ü bekleyin derim. Merkür retrosu ile ilgili detaylı bilgiyi önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Eğer kararınızı çok önceden aldıysanız bu dönemde evrak imzalayabilirsiniz.

27 Temmuz’da ise, Kova burcunda gerçekleşecek Ay tutulması, duygusal anlamda gizlediğiniz , bastırdığınız duygular alanında bir bitiş, tamamlanma, aydınlanma getirebilir. Öfke, isyan, duygularda fevrilik görülebilir, gurur ve egoya yenik düşebilirsiniz. Özgürlük alanlarınız ile ilgili sıınırları net çizebilirsiniz. Bu durumun, geçtiğimiz Güneş tutulmasında tetiklenen olaylarla, özellikle de aile ve yuva konularıyla ve içinde bulunduğunuz motivasyon ile ilgili olması muhtemeldir. Bu alandaki kararlarınızın net olmasıyla, baskı ve stres, manipulasyon ve kontrol altına alma gibi duyguları yaratan özellikle de son yıllarda genel anlamda sosyal çevre, ortam, uzun vadeli planlar konusunda yaşadığınız değişim ve dönüşüm ve üzerinizde sorumluluklarınızın yarattığı baskı bu tutulmayla sonlanabilir, ve ya bu alanda bir takım gerçekleri öğrenebilir, farkına varabilirsiniz.

28 Temmuz’da Venus ‘un Pluto ile uyumlu ilişkisi, ikili ilişkiler ve sosyal ortamlar , arkadaşlıklar alanında size güzel fırsatlar getirebilir. Hemen arkasından yaşayacağınız kadersel karşılaşmalar, çalışma ortamında, pozisyonunuz ve konumunuz ile ilgili sizi bir dönüm noktasına getirebilir.