3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları Bu hafta, Merkür Başak burcuna, Venus ise Akrep burcuna geçiyor…Saturn durağanlaşıyor ve 8 Eylül’de ileri gitmek için güç topluyor. Gökyüzünde yine gündem oldukça yoğun.

KOÇ, BOĞA, İKİZLER, YENGEÇ, ASLAN,BAŞAK, TERAZİ, AKREP, YAY, OĞLAK, KOVA VE BALIK burçlarını bu hafta neler bekliyor ?

Koç Burcu.3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları.Yükselen Burcu Yada Ay Burcu Koç Olanlar

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları Hafta, 3 Eylül’de, İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün ile başlıyor.. Geçtiğimiz Dolunay’da bırakmak ve kurtulmak, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz her türlü olumsuz enerji için aksiyon alabilirsiniz. Bu alanda konuşmak, bir takım düşünceleri değerlendirmek, yakın çevreniz ve kardeşinizle olan ilişkilerinizi düzenlemek size oldukça iyi gelebilir.

6 Eylül’de Merkür’ün Başak burcunda geçmesiyle, 22 Eylül’e kadar, kafanız iş hayatı ve günlük düzen, rutinle ile meşgul olabilir. İş ortamı, çalışma arkadaşları arasındaki iletişiminiz artabilir.

Saturn’un aynı gün durağanlaşmasıyla, 8 Eylül’e kadar yaşananlar, siz de ağır çekim hissi yaratabilir. Özellikle de, kariyer, mesleki alan, profesyonel hayatınızla ilgili.. Bu alanlarda 10 Ocak ve 17 Nisan civarlarında yaşadıklarınıza dair, artık alternatif bir çözüm yarattınız, işleri yoluna koydunuz. 8 Eylül artık bu konularla ilgili hızlanmak ve aksiyon almak için milat olacaktır.

7 Eylül’de işiniz, çalışma şartlarınız ve ya sağlığınız ilgili beklenmedik bir haber almanız ve ya bu haberle ilgili sıra dışı, yaratıcı çözümler geliştirmeniz, kendinizi garantiye almanızı sağlayabilir, özellikle kariyer alanında gerekli disiplini ve istikrarı yaratmanıza yardımcı olabilir. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler yapabilirsiniz.

8 Eylül’de Venus ve Mars arasındaki çatışma, ikili ilişkilerinizin, kariyeriniz nedeniyle zarar görmesine neden olabilir. Partnerinizle sorun yaşayabilirsiniz. Diğer taraftan çekimsel enerjinin artmasıyla, tutkular ve arzular yoğunlaşabilir.

9 Eylül’de Venus’un Akrep burcuna geçmesiyle, Ekim sonuna kadar ikili ilişkilerinizdeki samimiyet artabilir. Maddi açıdan bir takım ek gelirler elde edebilirsiniz.

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları.Yükselen Burcu Yada Ay Burcu Boğa Olanlar

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları Hafta, 3 Eylül’de, İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün ile başlıyor.. Geçtiğimiz Dolunay’da bırakmak ve kurtulmak, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz her türlü olumsuz enerji için aksiyon alabilirsiniz. Bu alanda konuşmak, bir takım düşünceleri değerlendirmek, kazançlarınız ve gelirlerinizle bir takım fikirler geliştirmek, hesaplar yapmak size oldukça iyi gelebilir.

6 Eylül’de Merkür’ün Başak burcunda geçmesiyle, 22 Eylül’e kadar, kafanız çocuklar, aşk, flört, tatil ve ya hobilerinizle meşgul olabilir. Özellikle çocuklar, tatil, eğlence ve zevklere yapacağınız masraflar soru işaretlerine neden olabilir.

Saturn’un aynı gün durağanlaşmasıyla, 8 Eylül’e kadar yaşananlar, siz de ağır çekim hissi yaratabilir. Özellikle de, uzaklar, uzaklarla olan ilişkileriniz, orada kurmak istediğiniz düzen ile ilgili.. Bu alanlarda 10 Ocak ve 17 Nisan civarlarında yaşadıklarınıza dair, artık alternatif bir çözüm yarattınız, işleri yoluna koydunuz. 8 Eylül artık bu konularla ilgili hızlanmak ve aksiyon almak için milat olacaktır.

7 Eylül’de aşk, flört, çocuklar ya kendinizi ispat etmek istediğiniz iş alanlarında beklenmedik bir haber almanız ve ya bu haberle ilgili sıra dışı, yaratıcı çözümler geliştirmeniz, özellikle uzaklar, seyahatler alanında gerekli iç disiplini ve istikrarı yaratmanıza yardımcı olabilir. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler yapabilirsiniz.

8 Eylül’de Venus ve Mars arasındaki çatışma, iş yerinizdeki ilişkilerin, ikili ilişkiler nedeniyle zarar görmesine neden olabilir. Partnerinizle ve ya iş arkadaşlarınızla sorun yaşayabilirsiniz. Diğer taraftan çekimsel enerjinin artmasıyla, tutkular ve arzular yoğunlaşabilir.

9 Eylül’de Venus’un Akrep burcuna geçmesiyle, Ekim sonuna kadar ikili ilişkilerinizdeki huzur ve mutluluk artabilir. Çalışma ortamındaki huzurunuz ilişkinize olumlu yansıyabilir.

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları.Yükselen Burcu Yada Ay Burcu İkizler Olanlar

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları Hafta, 3 Eylül’de, İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün ile başlıyor.. Geçtiğimiz Dolunay’da bırakmak ve kurtulmak, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz her türlü olumsuz enerji için aksiyon alabilirsiniz. Bu alanda konuşmak, bir takım düşünceleri değerlendirmek, gelir, kazançlarla ilgili benimsediğiniz hayat felsefesi ve görüşünü yaşamınıza adapte etmek, manevi değerleriniz ve kendinize verdiğiniz değerlerle ilgili sizi aşağı çeken enerjilerden kurtulmak size oldukça iyi gelebilir.

6 Eylül’de Merkür’ün Başak burcunda geçmesiyle, 22 Eylül’e kadar, kafanız aile, aile içi ilişkilerle olan iletişiminiz, eviniz, yuvanız ile meşgul olabilir. Özellikle evde daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

Saturn’un aynı gün durağanlaşmasıyla, 8 Eylül’e kadar yaşananlar, siz de ağır çekim hissi yaratabilir. Özellikle de, harcamaları, borçları azaltmak, banka ve krediler alanında kurmak istediğiniz düzen ile ilgili.. Bu alanlarda 10 Ocak ve 17 Nisan civarlarında yaşadıklarınıza dair, artık alternatif bir çözüm yarattınız, işleri yoluna koydunuz. 8 Eylül artık bu konularla ilgili hızlanmak ve aksiyon almak için milat olacaktır.

7 Eylül’de aile, yuva ve ya aileden birisinden beklenmedik bir haber almanız ve ya bu haberle ilgili sıra dışı, yaratıcı çözümler geliştirmeniz, özellikle borçlar ve harcamalar alanında gerekli iç disiplini ve istikrarı yaratmanıza yardımcı olabilir. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler yapabilirsiniz.

8 Eylül’de Venus ve Mars arasındaki çatışma, borçlar ve harcamalar alanında aldığınız aksiyonlar nedeniyle aşk ilişkinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Diğer taraftan çekimsel enerjinin artmasıyla, tutkular ve arzular yoğunlaşabilir.

9 Eylül’de Venus’un Akrep burcuna geçmesiyle, Ekim sonuna kadar çalışma ortamınızda ve iş ilişkilerinizde huzur ve mutluluk artabilir. İş arkadaşlarınızla daha büyük bir uyum içinde çalışabilirsiniz.

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları.Yükselen Burcu Yada Ay Burcu Yengeç Olanlar

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları Hafta, 3 Eylül’de, İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün ile başlıyor.. Geçtiğimiz Dolunay’da bırakmak ve kurtulmak, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz her türlü olumsuz enerji için aksiyon alabilirsiniz. Bu alanda konuşmak, bir takım düşünceleri değerlendirmek, içsel olarak, bilinçaltınızda sakladığınız korkular ve endişelerden kurtulmak size oldukça iyi gelebilir.

6 Eylül’de Merkür’ün Başak burcunda geçmesiyle, 22 Eylül’e kadar, kafanız kardeşler, yakın çevreniz, kısa seyahatler ve de iş ile ilgili günlük yapılması gerekenler ile meşgul olabilir. Özellikle bu süreçte bilinçaltınızdaki korkuları, endişeleri dile getirebilirsiniz. Ve bu sizi rahatlatabilir.

Saturn’un aynı gün durağanlaşmasıyla, 8 Eylül’e kadar yaşananlar, siz de ağır çekim hissi yaratabilir. Özellikle de, ikili ilişkiler,birliktelikler ve ortaklıklar alanında kurmak istediğiniz düzen ile ilgili.. Bu alanlarda 10 Ocak ve 17 Nisan civarlarında yaşadıklarınıza dair, artık alternatif bir çözüm yarattınız, işleri yoluna koydunuz. 8 Eylül artık bu konularla ilgili hızlanmak ve aksiyon almak için milat olacaktır.

7 Eylül’de işiniz, çalışma şartları ve ya yakın çevrenizden beklenmedik bir haber almanız ve ya bu alanda sıra dışı, yaratıcı çözümler geliştirmeniz, özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar ve iş vereninizle olan ilişkinizde disiplini ve istikrarı yaratmanıza yardımcı olabilir. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler yapabilirsiniz.

8 Eylül’de Venus ve Mars arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında aldığınız aksiyonlar nedeniyle eviniz, yuvanız, ve ya ailenizle sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Diğer taraftan çekimsel enerjinin artmasıyla, partnerinizle aranızdaki tutkular ve arzular yoğunlaşabilir.

9 Eylül’de Venus’un Akrep burcuna geçmesiyle, Ekim sonuna kadar tatil, eğlence, aşk, flört, çocuklar alanında huzurunuz ve mutluluğunuz artabilir. Aşk hayatınızda son derece romantik ve mutlu dakikalar geçirebilirsiniz.

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları.Yükselen Burcu Yada Ay Burcu Aslan Olanar

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları Hafta, 3 Eylül’de, İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün ile başlıyor.. Geçtiğimiz Dolunay’da bırakmak ve kurtulmak, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz her türlü olumsuz enerji için aksiyon alabilirsiniz. Bu alanda konuşmak, bir takım düşünceleri değerlendirmek, özellikle kariyer çevreniz, arkadaş ortamınızla ilgili bırakmanız, terk etmeniz gerekenler için eyleme geçmek size oldukça iyi gelebilir.

6 Eylül’de Merkür’ün Başak burcunda geçmesiyle, 22 Eylül’e kadar, zihniniz gelirler, kazançlar, manevi değerler, kendinize verdiğiniz değer ile meşgul olabilir. Maddi konularda hesap kitap yapmak, analiz etmek durumunda kalabilirsiniz.

Saturn’un aynı gün durağanlaşmasıyla, 8 Eylül’e kadar yaşananlar, siz de ağır çekim hissi yaratabilir. Özellikle de, işiniz, sorumluluklar alanında kısıtlamalar, ya da extra sorumluluklar almanız ve bu alanda bir sistem ve düzen kurmak ile ilgili.. Bu alanlarda 10 Ocak ve 17 Nisan civarlarında yaşadıklarınıza dair, artık alternatif bir çözüm yarattınız, işleri yoluna koydunuz. 8 Eylül artık bu konularla ilgili hızlanmak ve aksiyon almak için milat olacaktır.

7 Eylül’de işiniz, gelirler, kazançlar alanında beklenmedik bir haber almanız ve ya bu alanda sıra dışı, yaratıcı çözümler geliştirmeniz, özellikle işiniz, çalışma şartlarınız ve sorumluluklarınızla ilgili disiplini ve istikrarı yaratmanıza yardımcı olabilir. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler yapabilirsiniz.

8 Eylül’de Venus ve Mars arasındaki çatışma, çalışma ortamında, günlük hayatta aldığınız aksiyonlar, yakın çevreniz ve ya ailenizle sorunlar yaşamanıza neden olabilir.

9 Eylül’de Venus’un Akrep burcuna geçmesiyle, Ekim sonuna kadar eviniz, yuvanız, aileniz alanında huzurunuz ve mutluluğunuz artabilir. Evinizi güzelleştirmek için vakit harcayabilirsiniz. Ailenizle güzel vakit geçirebilirsiniz..

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları.Yükselen Burcu Yada Ay Burcu Başak Olanlar

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları Hafta, 3 Eylül’de, İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün ile başlıyor.. Geçtiğimiz Dolunay’da bırakmak ve kurtulmak, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz her türlü olumsuz enerji için aksiyon alabilirsiniz. Bu alanda konuşmak, bir takım düşünceleri değerlendirmek, özellikle kariyer, profesyonel hayatla ilgili kurtulmanız gereken olumsuz enerjiler için eyleme geçmek size oldukça iyi gelebilir.

6 Eylül’de Merkür’ün Başak burcunda geçmesiyle, 22 Eylül’e kadar, zihniniz hayatınız, genel anlamda sağlığınız, görünümünüz, imajınız ile meşgul olabilir. İkili ilişkiler ve ortaklıklar alanında bir takım analizler ve değerlendirmeler yapmanız mümkün.

Saturn’un aynı gün durağanlaşmasıyla, 8 Eylül’e kadar yaşananlar, siz de ağır çekim hissi yaratabilir. Özellikle de, çocuk, aşk, flört, tatil, eğlence ve ya hobileriniz ve ya zevkleriniz ile ilgili bir sistem ve düzen kurmak ile ilgili.. Bu alanlarda 10 Ocak ve 17 Nisan civarlarında yaşadıklarınıza dair, artık alternatif bir çözüm yarattınız, işleri yoluna koydunuz. 8 Eylül artık bu konularla ilgili hızlanmak ve aksiyon almak için milat olacaktır.

7 Eylül’de kariyer ve ya mesleki alanda beklenmedik bir haber almanız ve ya bu alanda sıra dışı, yaratıcı çözümler geliştirmeniz, özellikle yeteneklerinizi ispat etmek istediğiniz alanda disiplini ve istikrarı yaratmanıza yardımcı olabilir. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler yapabilirsiniz.

8 Eylül’de Venus ve Mars arasındaki çatışma, aşk, flört ve ya yaratıcılık, yetenek ve beceriler, zevkler, hobiler konusundaki eylemlerinizle, extra harcamalar yapmanıza neden olabilir. Harcamalarınız artabilir.

9 Eylül’de Venus’un Akrep burcuna geçmesiyle, Ekim sonuna kadar yakın çevreniz, dostlarınız, kardeşleriniz ile olan ilişkinizde huzurunuz ve mutluluğunuz artabilir. Kısa seyahatler, yakın yerlere ziyaretler yapabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları.Yükselen Burcu Yada Ay Burcu Terazi Olanlar

Hafta, 3 Eylül’de, İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün ile başlıyor.. Geçtiğimiz Dolunay’da bırakmak ve kurtulmak, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz her türlü olumsuz enerji için aksiyon alabilirsiniz. Bu alanda konuşmak, bir takım düşünceleri değerlendirmek, özellikle uzaklar, seyahatler, farklı öğretiler, felsefeler ve ya bu alanla ilgilendiğiniz alanlarda sizi aşağı çeken ve ya engel olan konuları hayatınızdan çıkarmak için eyleme geçmek size oldukça iyi gelebilir.

6 Eylül’de Merkür’ün Başak burcunda geçmesiyle, 22 Eylül’e kadar, zihniniz daha çok bilinçaltında yatan ve sizi engelleyen bir çok korku ve endişeler ile meşgul olabilir. Farklı felsefeler ve ya öğretiler ile bu alanda değerlendirmeler, analizler yapmak sizin bir süre inzivaya çekilerek iç gözlemler yapmanıza yardımcı olabilir.

Saturn’un aynı gün durağanlaşmasıyla, 8 Eylül’e kadar yaşananlar, siz de ağır çekim hissi yaratabilir. Özellikle de, aile, yuva, gayrimenkul, çocuklar, tatil, eğlence, hobiler alanında bir sistem ve düzen kurmak ile ilgili.. Bu alanlarda 10 Ocak ve 17 Nisan civarlarında yaşadıklarınıza dair, artık alternatif bir çözüm yarattınız, işleri yoluna koydunuz. 8 Eylül artık bu konularla ilgili hızlanmak ve aksiyon almak için milat olacaktır.

7 Eylül’de size gizlice ulaşacak beklenmedik bir haber almanız ve bu alanda sıra dışı, yaratıcı çözümler geliştirmeniz, özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, yasal konular ile ilgili size yardımcı olabilir. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler yapabilir, imzalar atabilirsiniz.

8 Eylül’de Venus ve Mars arasındaki çatışma, ev, yuva ve aileniz ile ilgili yapmak istedikleriniz ve ya kendinize koyduğunuz hedefler nedeniyle ikili ilişkilerde, partnerinizle aranızda bir takım sorunlara neden olabilir. Diğer taraftan aranızdaki ilişki daha tutkulu ve arzulu olabilir.

9 Eylül’de Venus’un Akrep burcuna geçmesiyle, Ekim sonuna kadar maddi konularla ilgili bir takım extra harcamalar yapmanız mümkün..Alışveriş yaparken dikkatli olmalısınız. Aksi takdirde pişman olacağınız şeyler satın alabilirsin.

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları.Yükselen Burcu Yada Ay Burcu Akrep Olanlar

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları Hafta, 3 Eylül’de, İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün ile başlıyor.. Geçtiğimiz Dolunay’da bırakmak ve kurtulmak, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz her türlü olumsuz enerji için aksiyon alabilirsiniz. Bu alanda konuşmak, bir takım düşünceleri değerlendirmek, özellikle borçlar, harcamalar, banka ve ya kredi, ek gelirler gibi alanlarda sizi aşağı çeken ve ya engel olan konuları hayatınızdan çıkarmak size fayda sağlayabilir.

6 Eylül’de Merkür’ün Başak burcunda geçmesiyle, 22 Eylül’e kadar, zihniniz daha çok gelecek planlarıyla meşgul olabilir. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, özelikle de kariyer vasıtasıyla tanıdığınız insanlar ile iletişiminiz artabilir.

Saturn’un aynı gün durağanlaşmasıyla, 8 Eylül’e kadar yaşananlar, siz de ağır çekim hissi yaratabilir. Özellikle de, iş, kariyer, sorumluluklar ve bu alanda bir sistem ve düzen kurmak ile ilgili.. Bu alanlarda 10 Ocak ve 17 Nisan civarlarında yaşadıklarınıza dair, artık alternatif bir çözüm yarattınız, işleri yoluna koydunuz. 8 Eylül artık bu konularla ilgili hızlanmak ve aksiyon almak için milat olacaktır.

7 Eylül’de size arkadaşlarınızdan ve ya iş dostlarınızdan beklenmedik bir haber almanız ve bu alanda sıra dışı, yaratıcı çözümler geliştirmeniz, özellikle işiniz ve görevleriniz, sorumluluklarınız alanında karşı tarafı ikna etmenize yardımcı olabilir. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler yapabilir, imzalar atabilirsiniz.

8 Eylül’de Venus ve Mars arasındaki çatışma, işleriniz, sorumluluklarınız, görevleriniz ile ilgili yapmak istedikleriniz ve ya kendinize koyduğunuz hedefler nedeniyle ikili ilişkiler, birliktelikler ve ya ortaklıklar alanında bir takım sorunlara neden olabilir. Partneriniz ile tartışma ve ya münakaşa yaşamanız mümkün.

9 Eylül’de Venus’un Akrep burcuna geçmesiyle, Ekim sonuna kadar daha çok görünümünüz, imajınız, tarzınız ile ilgilenebilirsiniz…Partnerinizin ilgisini daha çok üzerinize çekebilirsiniz.

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları.Yükselen Burcu Yada Ay Burcu Yay Burcu Olanlar

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları Hafta, 3 Eylül’de, İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün ile başlıyor.. Geçtiğimiz Dolunay’da bırakmak ve kurtulmak, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz her türlü olumsuz enerji için aksiyon alabilirsiniz.

Bu alanda konuşmak, bir takım düşünceleri değerlendirmek, özellikle ikili ilişkiler , ortaklıklar ve birliktelikler alanında sizi aşağı çeken ve ya engel olan konuları hayatınızdan çıkarmak için eyleme geçmek size fayda sağlayabilir.

6 Eylül’de Merkür’ün Başak burcunda geçmesiyle, 22 Eylül’e kadar, zihniniz daha çok kariyer, sosyal statü, profesyonel hayatınız ile meşgul olabilir. Üst yönetim ile olan paylaşımlarınız, iletişiminiz artabilir.

Saturn’un aynı gün durağanlaşmasıyla, 8 Eylül’e kadar yaşananlar, siz de ağır çekim hissi yaratabilir. Özellikle de, maddi konular, kazançlar ve gelirleriniz alanında bir sistem ve düzen kurmak ile ilgili.. Bu alanlarda 10 Ocak ve 17 Nisan civarlarında yaşadıklarınıza dair, artık alternatif bir çözüm yarattınız, işleri yoluna koydunuz. 8 Eylül artık bu konularla ilgili hızlanmak ve aksiyon almak için milat olacaktır.

7 Eylül’de üst düzey yöneticilerinizden ve ya kariyeriniz ile ilgili beklenmedik bir haber almanız ve bu alanda sıra dışı, yaratıcı çözümler geliştirmeniz, özellikle işiniz ile ilgili, maddi anlamda kendinize koyduğunuz hedefleri gerçekleştirmenize ve gereken disiplini sağlamanıza yardımcı olabilir. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler yapabilir, imzalar atabilirsiniz.

8 Eylül’de Venus ve Mars arasındaki çatışma, maddi konular yüzünden bir dostunuzla tartışma yaşamanıza neden olabilir.

9 Eylül’de Venus’un Akrep burcuna geçmesiyle, Ekim sonuna kadar daha çok platonik aşklar, gizli ilişkiler gündeminizde olabilir. Bu kişi çalışma ortamınızdan birisi olabilir.

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları.Yükselen Burcu Yada Ay Burcu Oğlak Olanlar

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları Hafta, 3 Eylül’de, İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün ile başlıyor.. Geçtiğimiz Dolunay’da bırakmak ve kurtulmak, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz her türlü olumsuz enerji için aksiyon alabilirsiniz. Bu alanda konuşmak, bir takım düşünceleri değerlendirmek, özellikle çalışma ortamı, şartları, görevler, günlük hayatınızla ilgili rutin, alışkanlıklar ve sağlık gibi konularda sizi aşağı çeken ve ya engel olan konuları hayatınızdan çıkarmak için eyleme geçmek size fayda sağlayabilir.

6 Eylül’de Merkür’ün Başak burcunda geçmesiyle, 22 Eylül’e kadar, zihniniz daha çok uzaklar, seyahatler, farklı kültürler, öğretiler ile meşgul olabilir. Bir felsefe hakkında eğitim alabilir, derinlemesine araştırmalar ve ya analizler yapabilirsiniz.

Saturn’un aynı gün durağanlaşmasıyla, 8 Eylül’e kadar yaşananlar, siz de ağır çekim hissi yaratabilir. Özellikle de, genel anlamda hayatınızda yeni prensipler, kurallar, stratejiler belirlemek ve bir sistem ve düzen kurmak ile ilgili.. Bu alanlarda 10 Ocak ve 17 Nisan civarlarında yaşadıklarınıza dair, artık alternatif bir çözüm yarattınız, işleri yoluna koydunuz. 8 Eylül artık bu konularla ilgili hızlanmak ve aksiyon almak için milat olacaktır.

7 Eylül’de uzaklardan beklenmedik bir haber almanız ve bu alanda sıra dışı, yaratıcı çözümler geliştirmeniz, özellikle sadeleşmesini ve yeniden yapılanmasını hedeflediğiniz yeni düzeniniz ile ilgili gereken disiplini sağlamanıza yardımcı olabilir. Borçlar ve ya harcamalar ile ilgili önemli anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler yapabilir, imzalar atabilirsiniz.

8 Eylül’de Venus ve Mars arasındaki çatışma, üst yönetimle ve ya kariyer alanında bir takım gerginliklere neden olabilir. Arkadaşlarınızın kafanızı karıştırmasına izin vermeyin.

9 Eylül’de Venus’un Akrep burcuna geçmesiyle, Ekim sonuna kadar daha çok sosyal ortamlar, arkadaş çevresi, etkinlikler alanında aktif olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte güzel ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları.Yükselen Burcu Yada Ay Burcu Kova Olanlar

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları Hafta, 3 Eylül’de, İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün ile başlıyor.. Geçtiğimiz Dolunay’da bırakmak ve kurtulmak, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz her türlü olumsuz enerji için aksiyon alabilirsiniz. Bu alanda konuşmak, bir takım düşünceleri değerlendirmek, özellikle aşk, flört, tatil, eğlence gibi konularda sizi aşağı çeken ve ya engel olan konuları hayatınızdan çıkarmak için eyleme geçmek size fayda sağlayabilir.

6 Eylül’de Merkür’ün Başak burcunda geçmesiyle, 22 Eylül’e kadar, zihniniz daha çok borçlar, harcamalar, banka, kredi ve ya bir takım yan gelirler ile meşgul olabilir. Bütçe yapabilir, harcamalarınızı kontrol altına alabilirsiniz.

Saturn’un aynı gün durağanlaşmasıyla, 8 Eylül’e kadar yaşananlar, siz de ağır çekim hissi yaratabilir. Özellikle de, herkesten gizlediğiniz iş projeleri ve de profesyonel hayatınızla ilgili gelecek hedefleri ile ilgili.. Bu alanlarda 10 Ocak ve 17 Nisan civarlarında yaşadıklarınıza dair, artık alternatif bir çözüm yarattınız, işleri yoluna koydunuz. 8 Eylül artık bu konularla ilgili hızlanmak ve aksiyon almak için milat olacaktır.

7 Eylül’de borçlar ve ya harcamalar alanında banka, kredi, miras gibi konularda bir haber almanız ve bu haberle ilgili sıra dışı, yaratıcı çözümler geliştirmeniz, özellikle kariyerinizle ilgili kurmak istediğiniz yeni düzen ile ilgili gerekli disiplini sağlamanıza yardımcı olabilir. Kariyer ve işiniz ile ilgili önemli anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler yapabilir, imzalar atabilirsiniz.

8 Eylül’de Venus ve Mars arasındaki çatışma, uzaklardan bir bayanla, gelecek planlarınız yüzünden tartışmanıza neden olabilir. Anlaşmakta zorluk çekebilirsiniz.

9 Eylül’de Venus’un Akrep burcuna geçmesiyle, Ekim sonuna kadar daha çok kariyer, profesyonel hayat ve mesleğiniz alanında takdir ve teşekkür toplayabilir, ilgiyi üzerinize çekebilirsiniz. Üst yönetim ile olan ilişkiniz son derece huzur ve uyum içerisinde olabilir.

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları.Yükselen Burcu Yada Ay Burcu Balık Olanlar

3 – 9 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları Hafta, 3 Eylül’de, İkizler burcunda gerçekleşecek Son Dördün ile başlıyor.. Geçtiğimiz Dolunay’da bırakmak ve kurtulmak, hayatınızdan çıkarmak istediğiniz her türlü olumsuz enerji için aksiyon alabilirsiniz.

Bu alanda konuşmak, bir takım düşünceleri değerlendirmek, özellikle aileniz, yuvanız, eviniz , aile içi ilişkileriniz gibi konularda sizi aşağı çeken ve ya engel olan konuları hayatınızdan çıkarmak için eyleme geçmek size fayda sağlayabilir.

6 Eylül’de Merkür’ün Başak burcunda geçmesiyle, 22 Eylül’e kadar, zihniniz daha çok ikili ilişkiler, ortaklıklar, partneriniz, eşiniz, işvereniniz ile meşgul olabilir. Birlikte ilişkiniz ile ilgili bir takım değerlendirmeler ve ya analizler yapabilirsiniz.

Saturn’un aynı gün durağanlaşmasıyla, 8 Eylül’e kadar yaşananlar, siz de ağır çekim hissi yaratabilir. Özellikle de,sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, gelecek planlarınız ve uzun vadeli planlarınız ile ilgili.. Bu alanlarda 10 Ocak ve 17 Nisan civarlarında yaşadıklarınıza dair, artık alternatif bir çözüm yarattınız, işleri yoluna koydunuz. 8 Eylül artık bu konularla ilgili hızlanmak ve aksiyon almak için milat olacaktır.

7 Eylül’de partneriniz, işvereniniz, ortağınızdan beklenmedik bir haber almanız ve bu haberle ilgili sıra dışı, yaratıcı çözümler geliştirmeniz, özellikle gelecek planlarınız ve uzun vadeli projeleriniz ile ilgili kurmak istediğiniz düzen ve sistem ile ilgili gerekli disiplini sağlamanıza yardımcı olabilir. Geleceğe dair daha sağlam adımlarla ilerlediğinizi düşünebilirsiniz.

8 Eylül’de Venus ve Mars arasındaki çatışma ile, gelirleriniz ve kazançlarınızla ilgili koyduğunuz bir hedefiniz, beklemediğiniz bir harcama nedeniyle zora girebilir, canınız sıkılabilir.

9 Eylül’de Venus’un Akrep burcuna geçmesiyle, Ekim sonuna kadar daha çok uzaklar, yabancı ülkeler, yurtdışı seyahatleri alanında size eğlence ve keyif getirebilir. Bu seyahatlere oldukça fazla para harcayabilirsiniz.

ASTROLOG ZEYNEP ÖZYÖRÜK

KLAROS DANIŞMANLIK