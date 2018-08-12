Astroloji: 13-19 Ağustos 2018 Haftalık Burç Yorumları

13 – 19 Ağustos 2018 Haftalık Burç Yorumları

13-19 Ağustos 2018 Haftalık Burç Yorumları: Bu hafta gökyüzü, geçtiğimiz haftalara göre daha dingin ve sakin görünüyor.. Mars Oğlak burcuna geçerek geri seyrine devam ediyor.. Merkür ise hafta sonu itibariyle yavaşlayarak ileri gitmek için güç topluyor..

13-19 Ağustos 2018 tarihleri arası KOÇ, BOĞA, İKİZLER, YENGEÇ, ASLAN,BAŞAK, TERAZİ, AKREP, YAY, OĞLAK, KOVA VE BALIK burçlarını bu hafta neler bekliyor ?

YÜKSELEN KOÇ

13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek..Bu hafta özellikle kariyer, sosyal statü ve ya mesleki alanla ilgili motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz. Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın!!

14 Ağustos akşamı, ikili ilişkiler, birlikteliğiniz, partneriniz ve ya ortağınız ile daha uyum içerisinde olabileceğiniz bir gün.. Keyifli paylaşımlar içine girebilir, romantik bir akşam geçirebilirsiniz.

18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün..Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımı atmanızı sağlayabilir. Harcamalar, banka, kredi, miras ve ya partneriniz, ortağınız ile olan ortak gelirleriniz ile ilgili harekete geçebilirsiniz. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, çocuklarınız, partneriniz, eşiniz ile tatil ve eğlencenin kapılarınızı size açıyor olacak..

19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de çocuklar, aşk, tatil ve eğlence ile ilgili konularda komünikasyon problemi, yaşayabilir, arabanız ile ilgili sorunlar baş gösterebilir, telefonunuz bozulabilir, yolculuklarınızda gecikmeler yaşanabilir… Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..

19 Ağustos’ta aynı zamanda Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Özellikle borçlar, harcamalar, banka, kredi, miras ve sigorta gibi yan maddi olanaklar alanında güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

YÜKSELEN BOĞA

13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek.. Bu hafta özellikle, uzaklara olan seyahatleriniz, bu alandaki arzularınız, farklı kültürler ve ya öğretilerle ilgili konularda motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz. Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !! 14 Ağustos akşamı, çalışma ortamı, şartları, sağlığınız ve günlük hayattaki ilişkilerinizde ve duygularınızda daha uyumlu ve barışçıl bir ruh hali içerisinde olabileceğiniz bir gün.. Keyifli paylaşımlar içine girebilir, eğlenceli bir akşam geçirebilirsiniz. 18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımı atmanızı sağlayabilir. İkili ilişkiler, birlikte olduğunuz kişi, partneriniz ve ya ortağınız ile olan ilişkinizde harekete geçebilirsiniz.

Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, eviniz, yuvanız ve aileniz ile ilgili keyifli zamanlara ve ya yakın yerlere, kısa yolculuklara sizi götürüyor olacak.., 19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de eviniz ve yuvanız ile ilgili konularda komünikasyon problemi yaşayabilir, birbirinizi anlamakta zorluk çekebilir, iletişimde kopukluklar ve ya gecikmeler yaşanabilir..Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek.. 19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Partnerinizin elde ettiği bir takım fırsatlarla, gelecek hakkında hayaller kurmaya başlayabilirsiniz..

YÜKSELEN İKİZLER

13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek.. Bu hafta özellikle, borçlar, harcamalar, kredi, banka ve miras alanlarıyla ilgili konularda motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz . Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !! 14 Ağustos akşamı, aşk hayatınız, flörtünüz, tatil, eğlence, çocuklar alanında daha uyumlu ve barışçıl bir ruh hali içerisinde olabileceğiniz bir gün.. Keyifli paylaşımlar içine girebilir, sevdiğiniz kişiyle güzel bir akşam geçirebilirsiniz.

18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımı atmanızı sağlayabilir. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, yaşadığınız ortam ve ya tasarladığınız yeni bir oluşum ile ilgili harekete geçebilirsiniz.

Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, kardeşleriniz, yakın çevreniz ile ilgili keyifli zamanlara, kısa yolculuklara sizi götürüyor olacak.. 19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de kardeşleriniz ve yakın çevreniz ile ilgili konularda komünikasyon problemi yaşayabilir, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir, arabanız ile ilgili sorunlar baş gösterebilir, telefonunuz bozulabilir, yolculuklarınızda gecikmeler yaşanabilir. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..

19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Çok çalışmak durumunda kalabilir ve günlük akışınızdaki aşırı yoğunluk iş alanında bazı fırsatlar doğurabilir. Bu alanda daha idealist olmanız için sizi hırslandırabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ

13-19 Ağustos 2018 Haftalık Burç Yorumları

13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek.. Bu hafta özellikle, ikili ilişkiler, birliktelikler, işvereniniz ile olan ilişkiniz alanında motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz . Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !! 14 Ağustos akşamı, eviniz, yuvanız, aileniz ve aile ilişkilerinizde ve duygularınızda daha uyumlu ve barışçıl bir ruh hali içerisinde olabileceğiniz bir gün.. Keyifli paylaşımlar içine girebilir, ailenizle güzel bir akşam geçirebilirsiniz.

18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımını atmanızı sağlayabilir. Gelirleriniz, kazançlarınız, manevi değerleriniz, kendinize verdiğiniz değer ile ilgili yeni bir oluşum dahilinde harekete geçebilirsiniz. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, kardeşlerinizden ve ya yakın çevrenizden gelecek maddi ve ya manevi destek ile keyfinizin yerine geleceğini gösteriyor. 19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de gelirler ve kazançlar ile ilgili konularda komünikasyon problemi yaşayabilir, yanlış anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek.. 19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Özellikle de aşk, çocuklar, tatil, eğlence, hobiler ve zevkler alanında, birçok olanak sizi bekliyor.

YÜKSELEN ASLAN

13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam ediyor.. Bu hafta özellikle, çalışma ortamı, şartlar, görevleriniz, üzerinizdeki sorumluluklar ile ilgili alanda motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlar konusunda gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz . Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !! 14 Ağustos akşamı, kardeşleriniz, yakın çevreniz, yaşadığınız ortamdaki ilişkilerinizde ve duygularınızda daha uyumlu ve barışçıl bir ruh hali içerisinde olabileceğiniz bir gün.. Keyifli paylaşımlar içine girebilir, yakın çevreniz ile güzel bir akşam geçirebilirsiniz. 18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımını atmanızı sağlayabilir. Görünümünüz, imajınız, genel sağlığınız, ilişkilerdeki duruşunuz ile ilgili yeni bir oluşum için harekete geçebilirsiniz. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, kariyeriniz sayesinde kazandığınız parayı kendinize harcamanın, keyfinizi yerine getireceğini gösteriyor. 19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de kazançlarınız ile ilgili fikirler ve kararlar ile ilgili konularda komünikasyon problemi yaşayabilir, beklediğiniz haberlerde gecikmeler yaşanabilir. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek.. 19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Özellikle ev alanında ve ya aileniz ile ilgili konularda bir takım olanaklar yakalayabilirsiniz. Daha büyük bir eve geçme isteğiniz olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK

13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek.. Bu hafta özellikle, çocuklar, aşk, flört ve keyifler , hobiler alanda motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz. Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !! 14 Ağustos akşamı, ortaklı işlerden kazanabileceğiniz gelirler ve ya ortaklaşa yapacağınız işlerde hissedeceğiniz manevi tatmin sayesinde daha huzurlu ve barışçıl bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz.. Gelir elde edebilir, aynı zamanda da kazandığınızı anında harcayabilirsiniz. 18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımı atmanızı sağlayabilir. Kendinizi ispat etmek istediğiniz bir iş alanı ile ilgili gizli bir oluşum için harekete geçebilirsiniz. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, ortaklaşa bir iş planı için arkadaşlarınızla bir araya gelebileceğinizi gösteriyor. 19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de gizli yaptığınız planlar ile ilgili ilerleme konusunda problem yaşayabilir, kariyer planlarınızda duraklama hissedebilirsiniz. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..

19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Yakın çevrenizle olan iletişiminizi arttırabilir, ikili ilişkiler alanında ise bazı hayallere kapılmanıza neden olabilir. Partnerinizle kısa seyahat planları yapabilirsiniz.

YÜKSELEN TERAZİ