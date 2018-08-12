Astroloji: 13-19 Ağustos 2018 Haftalık Burç Yorumları

13 – 19 Ağustos 2018 Haftalık Burç Yorumları
13-19 Ağustos 2018 Haftalık Burç Yorumları: Bu hafta gökyüzü, geçtiğimiz haftalara göre daha dingin ve sakin görünüyor.. Mars Oğlak burcuna geçerek geri seyrine devam ediyor.. Merkür ise hafta sonu itibariyle yavaşlayarak ileri gitmek için güç topluyor..
YÜKSELEN KOÇ
13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek..Bu hafta özellikle kariyer, sosyal statü ve ya mesleki alanla ilgili motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz. Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın!!
14 Ağustos akşamı, ikili ilişkiler, birlikteliğiniz, partneriniz ve ya ortağınız ile daha uyum içerisinde olabileceğiniz bir gün.. Keyifli paylaşımlar içine girebilir, romantik bir akşam geçirebilirsiniz.
18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün..Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımı atmanızı sağlayabilir. Harcamalar, banka, kredi, miras ve ya partneriniz, ortağınız ile olan ortak gelirleriniz ile ilgili harekete geçebilirsiniz. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, çocuklarınız, partneriniz, eşiniz ile tatil ve eğlencenin kapılarınızı size açıyor olacak..
19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de çocuklar, aşk, tatil ve eğlence ile ilgili konularda komünikasyon problemi, yaşayabilir, arabanız ile ilgili sorunlar baş gösterebilir, telefonunuz bozulabilir, yolculuklarınızda gecikmeler yaşanabilir… Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..
19 Ağustos’ta aynı zamanda Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Özellikle borçlar, harcamalar, banka, kredi, miras ve sigorta gibi yan maddi olanaklar alanında güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.
YÜKSELEN BOĞA
13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek.. Bu hafta özellikle, uzaklara olan seyahatleriniz, bu alandaki arzularınız, farklı kültürler ve ya öğretilerle ilgili konularda motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz. Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !!
14 Ağustos akşamı, çalışma ortamı, şartları, sağlığınız ve günlük hayattaki ilişkilerinizde ve duygularınızda daha uyumlu ve barışçıl bir ruh hali içerisinde olabileceğiniz bir gün.. Keyifli paylaşımlar içine girebilir, eğlenceli bir akşam geçirebilirsiniz.
18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımı atmanızı sağlayabilir. İkili ilişkiler, birlikte olduğunuz kişi, partneriniz ve ya ortağınız ile olan ilişkinizde harekete geçebilirsiniz.
Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, eviniz, yuvanız ve aileniz ile ilgili keyifli zamanlara ve ya yakın yerlere, kısa yolculuklara sizi götürüyor olacak..,
19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de eviniz ve yuvanız ile ilgili konularda komünikasyon problemi yaşayabilir, birbirinizi anlamakta zorluk çekebilir, iletişimde kopukluklar ve ya gecikmeler yaşanabilir..Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..
19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Partnerinizin elde ettiği bir takım fırsatlarla, gelecek hakkında hayaller kurmaya başlayabilirsiniz..
YÜKSELEN İKİZLER
13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek.. Bu hafta özellikle, borçlar, harcamalar, kredi, banka ve miras alanlarıyla ilgili konularda motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz . Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !!
14 Ağustos akşamı, aşk hayatınız, flörtünüz, tatil, eğlence, çocuklar alanında daha uyumlu ve barışçıl bir ruh hali içerisinde olabileceğiniz bir gün.. Keyifli paylaşımlar içine girebilir, sevdiğiniz kişiyle güzel bir akşam geçirebilirsiniz.
18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımı atmanızı sağlayabilir. Kardeşleriniz, yakın çevreniz, yaşadığınız ortam ve ya tasarladığınız yeni bir oluşum ile ilgili harekete geçebilirsiniz.
Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, kardeşleriniz, yakın çevreniz ile ilgili keyifli zamanlara, kısa yolculuklara sizi götürüyor olacak..
19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de kardeşleriniz ve yakın çevreniz ile ilgili konularda komünikasyon problemi yaşayabilir, yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir, arabanız ile ilgili sorunlar baş gösterebilir, telefonunuz bozulabilir, yolculuklarınızda gecikmeler yaşanabilir.
Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..
19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Çok çalışmak durumunda kalabilir ve günlük akışınızdaki aşırı yoğunluk iş alanında bazı fırsatlar doğurabilir. Bu alanda daha idealist olmanız için sizi hırslandırabilir.
YÜKSELEN YENGEÇ
13-19 Ağustos 2018 Haftalık Burç Yorumları
13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek.. Bu hafta özellikle, ikili ilişkiler, birliktelikler, işvereniniz ile olan ilişkiniz alanında motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz . Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !!
14 Ağustos akşamı, eviniz, yuvanız, aileniz ve aile ilişkilerinizde ve duygularınızda daha uyumlu ve barışçıl bir ruh hali içerisinde olabileceğiniz bir gün.. Keyifli paylaşımlar içine girebilir, ailenizle güzel bir akşam geçirebilirsiniz.
18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımını atmanızı sağlayabilir. Gelirleriniz, kazançlarınız, manevi değerleriniz, kendinize verdiğiniz değer ile ilgili yeni bir oluşum dahilinde harekete geçebilirsiniz. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, kardeşlerinizden ve ya yakın çevrenizden gelecek maddi ve ya manevi destek ile keyfinizin yerine geleceğini gösteriyor.
19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de gelirler ve kazançlar ile ilgili konularda komünikasyon problemi yaşayabilir, yanlış anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..
19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Özellikle de aşk, çocuklar, tatil, eğlence, hobiler ve zevkler alanında, birçok olanak sizi bekliyor.
YÜKSELEN ASLAN
13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam ediyor.. Bu hafta özellikle, çalışma ortamı, şartlar, görevleriniz, üzerinizdeki sorumluluklar ile ilgili alanda motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlar konusunda gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz . Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !!
14 Ağustos akşamı, kardeşleriniz, yakın çevreniz, yaşadığınız ortamdaki ilişkilerinizde ve duygularınızda daha uyumlu ve barışçıl bir ruh hali içerisinde olabileceğiniz bir gün.. Keyifli paylaşımlar içine girebilir, yakın çevreniz ile güzel bir akşam geçirebilirsiniz.
18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımını atmanızı sağlayabilir. Görünümünüz, imajınız, genel sağlığınız, ilişkilerdeki duruşunuz ile ilgili yeni bir oluşum için harekete geçebilirsiniz. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, kariyeriniz sayesinde kazandığınız parayı kendinize harcamanın, keyfinizi yerine getireceğini gösteriyor.
19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de kazançlarınız ile ilgili fikirler ve kararlar ile ilgili konularda komünikasyon problemi yaşayabilir, beklediğiniz haberlerde gecikmeler yaşanabilir. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..
19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Özellikle ev alanında ve ya aileniz ile ilgili konularda bir takım olanaklar yakalayabilirsiniz. Daha büyük bir eve geçme isteğiniz olabilir.
YÜKSELEN BAŞAK
13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek.. Bu hafta özellikle, çocuklar, aşk, flört ve keyifler , hobiler alanda motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz. Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !!
14 Ağustos akşamı, ortaklı işlerden kazanabileceğiniz gelirler ve ya ortaklaşa yapacağınız işlerde hissedeceğiniz manevi tatmin sayesinde daha huzurlu ve barışçıl bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz.. Gelir elde edebilir, aynı zamanda da kazandığınızı anında harcayabilirsiniz.
18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımı atmanızı sağlayabilir. Kendinizi ispat etmek istediğiniz bir iş alanı ile ilgili gizli bir oluşum için harekete geçebilirsiniz. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, ortaklaşa bir iş planı için arkadaşlarınızla bir araya gelebileceğinizi gösteriyor.
19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de gizli yaptığınız planlar ile ilgili ilerleme konusunda problem yaşayabilir, kariyer planlarınızda duraklama hissedebilirsiniz. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..
19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Yakın çevrenizle olan iletişiminizi arttırabilir, ikili ilişkiler alanında ise bazı hayallere kapılmanıza neden olabilir. Partnerinizle kısa seyahat planları yapabilirsiniz.
YÜKSELEN TERAZİ
13-19 Ağustos 2018 Haftalık Burç Yorumları
13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek. Bu hafta özellikle, ev, aile ve gayrimenkul alanında yeni bir yön çizme ihtiyacı hissederek., farklı bir stratejiyle yolunuza devam etmek isteyebilirsiniz. Bu alandaki motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz . Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !!
14 Ağustos akşamı, görünümünüz, güzelliğiniz, ikili ilişkilerde duruşunuz alanında kendinizle barışık, huzur dolu bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Maddi alanda miras, kredi ve ya banka kanalından ek gelir elde edebilirsiniz.
18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımı atmanızı sağlayabilir. Gelecek ile ilgili planlarınız, beklentileriniz, yeni bir sosyal ortam ve ya arkadaş grubu içine dahil olma gibi bir oluşum için harekete geçebilirsiniz. Eski bir sevgili tekrar kapınızı çalabilir..
Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, arkadaşlarınızla sosyalleşebileceğinizi, eski sevgililer, eski dostlar ve ya arkadaşlarınızla aynı ortamda olabileceğinizi gösteriyor.
19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de gelecek planlarınız ile ilgili düşünceler ve stratejilerde ilerleme konusunda problem yaşayabilir, arkadaşlarınızla olan iletişimde kopukluklar olabilir. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..
19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Rahatlamak, dinlenmek ve keyif almak için para harcayabilirsiniz. Gayrimenkul alanında bir takım düzen değişiklikleri ile ilgili partneriniz sizi ikna etmeye çalışabilir.
YÜKSELEN AKREP
13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek.. Bu hafta özellikle, iletişim, eğitim, kariyer alanındaki sorumlulukla, görevler, evrak ve ya belgeler ile ilgili yeni bir yön çizme ihtiyacı hissederek, farklı bir stratejiyle yolunuza devam edebilirsiniz. Bu alandaki motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz . Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !!
14 Ağustos akşamı, gizli bir buluşma, görüşme gerçekleştirebilir, işveren ve ya ortaklı işler ile ilgili görüşmeler yapabilirsiniz.. Platonik yaşadığınız, duygularınızı açamadığınız bir ilişki nedeniyle aşırı duygusallaşabilirsiniz.
18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımı atmanızı sağlayabilir. Gizli bir ortaklık, sözleşme ve ya anlaşma ile ilgili bir oluşum için harekete geçebilirsiniz. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, üst düzey ve ya otorite olan kişilerle bir ortaklık ve ya anlaşma için yan yana gelebileceğinizi gösteriyor.
19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de kariyeriniz, hedefleriniz, işiniz ve toplum önündeki statünüz ile ilgili stratejilerde ilerleme konusunda problem yaşayabilir, üst düzeyle olan iletişiminizde kopukluklar yaşayabilirsiniz. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..
19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Kişisel gelişim kitapları okuyabilir, maneviyatınızı güçlendirebilir ve ya inzivaya çekilerek dinlenebilirsiniz..
YÜKSELEN YAY
13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek.. Bu hafta özellikle, maddi alanda gelirler ve kazançlar ile ilgili yeni bir yön çizme ihtiyacı hissederek, farklı bir stratejiyle yolunuza devam edebilirsiniz. Bu alandaki motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz . Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !!
14 Ağustos akşamı, arkadaşlarınızla birlikte güzel zaman geçirebilir, sosyalleşebilir, bir takım etkinliklere katılabilirsiniz.
18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımı atmanızı sağlayabilir. Maddi anlamda banka, kredi ve ya harcamalar ile ilgili gizli bir oluşum için harekete geçebilirsiniz. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, eski dostlarınızla iletişime geçebileceğinizi, uzak seyahatler, yolculuklar sırasında onlarla iletişime geçerek görüşebileceğinizi gösteriyor.
19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de uzak yerlere yapacağınız yolculuklar ve seyahatler sırasında gecikmeler, problemler yaşayabilirsiniz. Farklı kültürlerle iletişim problemi yüzünden zorlanabilirsiniz. Evraklarınızı iki defa kontrol etmeyi unutmayın.. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..
19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Evinizde kalarak, dinlenebilir, bir takım şifa teknikleriyle rahatlamayı tercih edebilirsiniz. Etrafınızdakiler, gayrimenkul alanında al-sat gibi bazı fırsatlar ile ilgili sizi ikna etmeye çalışabilir.
YÜKSELEN OĞLAK
13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek. Bu hafta özellikle, özel hayatınız, duruşunuz, tavrınız ve imajınız ile ilgili yeni bir yön çizme ihtiyacı hissederek, farklı bir stratejiyle yolunuza devam edebilirsiniz. Aynı zamanda aileniz , eviniz, arkadaşlarınız ve gelecek planlarınız ile ilgili motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz . Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !!
14 Ağustos akşamı, kariyeriniz, mesleki alanla ilgili manevi tatmin içine girebilir , üst düzey ve ya otoriter kişilerden takdir ve teşekkür alabilirsiniz.
18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımını atmanızı sağlayabilir. Kariyeriniz, mesleki hayatınız ve sosyal statünüz ille ilgili bir oluşum için harekete geçebilirsiniz. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, iş nedeniyle ilgili maddi konular alanında üst düzeyle bir ara gelebileceğinizi gösteriyor..
19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, iletişim ve yolculuklar alanında atacağınız her türlü adımı yavaşlatabilir.. Özellikle de harcamalar, borçlar, kredi ve ya banka ile olan iletişiminizle ilgili engeller, kısıtlamalar , gecikmeler, problemler yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşmalar yaşayabilirsiniz. Evrakları iki defa kontrol etmeyi unutmayın.. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..
19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Kalabalık ortamlar ve ya arkadaş çevreniz size fikir verebilir. Bu fikirlerle bir takım hayallere dalabilirsiniz. Bu hayaller, çocuklar, tatil, eğlence alanında kolay ikna olmanızı sağlayacak, düzeninizi buna göre ayarlayabileceksiniz.
YÜKSELEN KOVA
13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek.. Bu hafta özellikle, gizi projeler, girişimler , özellikle de kariyeriniz ile ilgili yeni bir yön çizme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kendi kendinizi bu konuda aşırı yıprattığınızın farkına varabilirsiniz. Bu alandaki motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz . Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !!
14 Ağustos akşamı, uzaklardan bir arkadaşınız ve ya dostunuz özellikle de bir bayanla iletişiminiz artabilir, birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz.
18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımını atmanızı sağlayabilir. Kariyeriniz alanında bir harekete geçebilirsiniz. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, uzaklarla ilgili seyahatler alanında partnerinizle ve ya yakın dostlarınızla sohbetler içine girebileceğinizi gösteriyor.. Birlikte olduğunuz kişiyle geçmişe dair konuşmalar yapabilirsiniz.
19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, ikili ilişkiler, ortaklıklar ve birliktelikler alanında iletişiminizde her türlü adımı yavaşlatabilir.. Yanlış anlaşılmalar, kafa karışıklığı, iletişim kopması yaşanabilir. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..
19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Gökyüzü bu bağlamda, iş alanında yakaladığınız fırsatlar sonucunda maddi alanda bir takım idealler içine gireceğinizi göstermekte. Gayrimenkulle ve ya evinizle ilgili aldığınız kararlar sizde gizli strese neden olabilir.
YÜKSELEN BALIK
13 Ağustos’ta, Mars Oğlak burcuna geçerek, geri seyrine devam edecek. Bu hafta özellikle, uzun vadeli planlar ve gelecekten beklentileriniz, sosyal ortamlardaki motivasyonunuz ve eylemleriniz ile ilgili motivasyonunuz, girişimleriniz, almak istediğiniz aksiyonlarla ilgili gökyüzünden önemli uyarılar alabilirsiniz . Harekete geçmek için Eylül’ün ilk haftasını beklemeniz gerektiğini unutmayın !!
14 Ağustos akşamı, maddi konular, harcamalar ve ya borçlar alanında bir takım olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ek kazanç sağlayabilirsiniz.
18 Ağustos ise, oldukça önemli bir gün.. Ay, ilk dördün evresine geçerek, 11 Ağustos’da gerçekleşen Güneş tutulmasının hayatınıza getireceği değişim için ilk adımı atmanızı sağlayabilir. Uzaklar, seyahatler, farklı kültürden olan insanlarla ilgili bir aksiyon içine girebilirsiniz.. Merkür ve Venus arasındaki olumlu ilişki ise, banka, kredi, sigorta ve ya miras gibi konularla ilgili bir takım görüşmeler yapabileceğinizi gösteriyor. Bu konularla ilgili geçmişe dair konuşmalar yapabilirsiniz.
19 Ağustos’da Merkür durağan pozisyona geçerek, çalışma ortamınız, iş arkadaşlarınız ve ya işiniz alanındaki iletişiminizde her türlü adımı yavaşlatabilir.. Yanlış anlaşılmalar, kafa karışıklığı, iletişim kopması yaşanabilir. Merkür 20 Ağustos itibariyle ancak ileri seyrine başlayabilecek..
19 Ağustos’ta aynı zamanda, Jupiter ve Neptun arasındaki olumlu açı, ilk olarak 25 Mayıs civarında yakaladığınız, hayallerinizi gerçekleştirmek için size bir çok fırsatı tekrar ayağınıza getirebilir. Özellikle uzaklar, seyahatler, yurtdışı alanında hayatınızı olumlu etkileyecek güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.