Astroloji: 17 – 23 Eylül 2018 – Haftalık Burç Yorumları

Haftalık burç yorumları 17 – 23 Eylül 2018

17 – 23 Eylül 2018 – Haftalık burç yorumları Bu hafta, Yay burcundaki İlk dördün ile başlıyor.. Mars – Uranus ile bu sene 3. kez savaşa giriyor. Güneş ve Merkür Terazi burcuna geçiyor.

#KOÇ, #BOĞA, #İKİZLER, #YENGEÇ, #ASLAN,#BAŞAK, #TERAZİ, #AKREP, #YAY, #OĞLAK, #KOVA VE #BALIK burçlarını bu hafta neler bekliyor ? Astrolog Zeynep Özyörük sizler için yorumladı.Kadinca Özel Astroloji

KOÇ BURCU 17 – 23 EYLÜL 2018 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta, 17 Eylül’de gerçekleşecek Yay burcundaki İlk dördün etkisiyle başlıyor.. Yeni ay ile birlikte başlattığınız girişim için uzaklar, seyahatler, farklı felsefe ve öğretiler ve ya yüksek öğrenim gibi alanlarda ilk adımınızı atabilir, eyleme geçebilirsiniz. İçinizdeki heyecan, sabırsızlık giderek artabilir.

19 Eylül’de Mars, bu sene 3. ve sonuncu kez olmak üzere Uranus ile kozlarını paylaşıyor olacak. Mars ve Uranus , bundan önce 16 Mayıs ve 2 Ağustos’ta çatışmaya girmişti. Yine bu süreçte fevri, agresif ve öfkeli ruh hallerinin görülmesi mümkündür. Gelirler ve kazançlar alanında beklenmedik durumlarla karşılaşmanız dahilinde, gruplar içinde ve ya sosyal ortamlarda agresif ve ya fevri davranışlar gösterip, öfkeyle eyleme geçebilirsiniz. Sakinliğinizi korumanız sizin faydanıza olacaktır.

22 Eylül’de Merkür, 23 Eylül’de ise Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle, iletişiminiz, fikirleriniz, düşünceleriniz ilişkiler, ortaklıklar, sözleşmeler, yasal süreçler ve ya birliktelikler konusunda olacak. Aynı zamanda tüm potansiyeliniz ve enerjinizi bir ay boyunca bu alanlarda harcayabilirsiniz.

Aynı gün, Merkür ve Uranus arasındaki yıpratıcı açı, maddi ve manevi değerleriniz ile ilgili dış etkenler nedeniyle beklenmedik durumlarla karşılaşmanıza ve bunun sonucunda ilişkilerinizde , ortaklıklarınızda iletişim kurmanızda size zorluk yaratabilir. Anlaşılmadığınızı düşünebilir ve ya siz kendinizi rahat ifade edemeyebilirsiniz .

Merkür’ün aynı gün Saturn ile olan savaşı ise, otoriteler ve ya aile büyükleri, yaşlı kimseler ile iletişimde problem yaşayabileceğinize işaret etmekte. Özellikle çalışma şartları, iş ortamı ve ya sağlıkla ilgili konularda üst düzeydeki kişilerle sorun yaşayabilirsiniz. Politik bir iletişim dili size yeteri kadar yardımcı olmayabilir.

BOĞA BURCU 17 – 23 EYLÜL 2018 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta, 17 Eylül’de gerçekleşecek Yay burcundaki İlk dördün etkisiyle başlıyor.. Yeni ay ile birlikte başlattığınız girişim için harcamalar, borçlar, banka ve ya kredi gibi alanlarda ilk adımınızı atabilir, eyleme geçebilirsiniz. İçinizdeki heyecan, sabırsızlık giderek artabilir.

19 Eylül’de Mars, bu sene 3. ve sonuncu kez olmak üzere Uranus ile kozunu paylaşıyor olacak. Mars ve Uranus , bundan önce 16 Mayıs ve 2 Ağustos’ta çatışmaya girmişti. Yine bu süreçte fevri, agresif ve öfkeli ruh hallerinin görülmesi mümkündür. Genel anlamda hayatınız, felsefeniz, ikili ilişkilerdeki belirlediğiniz stratejiniz gibi konularda beklenmedik durumlarla karşılaşmanız, kişisel özgürlük ihtiyacınız ve isyan etme arzunuz; kariyeriniz ve profesyonel hayatınız alanında agresif ve ya fevri davranışlar göstererek, öfkeyle eyleme geçmenize neden olabilir. Sakinliğinizi korumanız sizin faydanıza olacaktır.

22 Eylül’de Merkür, 23 Eylül’de ise Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle, iletişiminiz, fikirleriniz, düşünceleriniz; çalışma ortamı, işiniz, iş arkadaşlarınız, çalışma şartlarınız, sağlığınız ve günlük düzeniniz konusunda olacaktır. Aynı zamanda tüm potansiyeliniz ve enerjinizi bir ay boyunca bu alanlarda harcayabilirsiniz.

Aynı gün, Merkür ve Uranus arasındaki yıpratıcı açı, özel hayatınız ve ya genel anlamda hayatınızla ilgili bakış açınızda dış etkenler nedeniyle beklenmedik durumlarla karşılaşmanıza ve bunun sonucunda çalışma ortamında ve ya günlük hayatınızda iletişim kurmanızda size zorluk yaratabilir. Anlaşılmadığınızı düşünebilir ve ya siz kendinizi rahat ifade edemeyebilirsiniz .

Merkür’ün aynı gün Saturn ile olan savaşı ise, uzaklarda bulunan, farklı kültürde ve ya ülkedeki kariyer alanında üst düzey kişiler ve ya aile büyükleri, yaşlı kimseler ile iletişimde problem yaşayabileceğinize işaret etmekte. Özellikle iş ortamında kendinizi ispat etmek istediğiniz konularla ilgili uzaklarda bulunan kişilerle sorun yaşayabilirsiniz. Politik bir iletişim dili size yeteri kadar yardımcı olmayabilir.

İKİZLER BURCU 17 – 23 EYLÜL 2018 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta, 17 Eylül’de gerçekleşecek Yay burcundaki İlk dördün etkisiyle başlıyor.. Yeni ay ile birlikte başlattığınız girişim ile ilgili, ikili ilişkiler, ortaklıklar, birliktelikler, beraberlikler, sözleşmeler ve ya anlaşmalar gibi alanlarda ilk adımınızı atabilir, eyleme geçebilirsiniz. İçinizdeki heyecan, sabırsızlık giderek artabilir.

19 Eylül’de Mars, bu sene 3. ve sonuncu kez olmak üzere Uranus ile kozunu paylaşıyor olacak. Mars ve Uranus, bundan önce 16 Mayıs ve 2 Ağustos’ta çatışmaya girmişti. Yine bu süreçte fevri, agresif ve öfkeli ruh hallerinin görülmesi mümkündür. Genel anlamda içsel olarak bastırdığınız isyan duygunuzu ve özgür kalma ihtiyacınızı tetikleyen beklenmedik durumlarla karşılaşmanız, uzaklar, seyahatler, farklı kültürler ile olan ilişkileriniz ve ya hedefleriniz alanında agresif ve ya fevri davranışlar göstererek, öfkeyle eyleme geçmenize neden olabilir. Sakinliğinizi korumanız sizin faydanıza olacaktır.

22 Eylül’de Merkür, 23 Eylül’de ise Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle, iletişiminiz, fikirleriniz, düşünceleriniz; çocuklar, aşk, flört ve kendi yeteneklerinizi, becerilerinizi ispat edebileceğiniz alanlar, hobiler, zevkler ve ya bir takım rekabet içeren alanlar ile ilgili olacaktır. Aynı zamanda tüm potansiyeliniz ve enerjinizi bir ay boyunca bu alanlarda harcayabilirsiniz.

Aynı gün, Merkür ve Uranus arasındaki yıpratıcı açı, isyan etmenize ve ya içsel anlamda huzursuz ve ya tedirgin hissetmenize neden olan bir takım dış etkenler nedeniyle aşk hayatınızda ve ya kendinizi ispat etmek istediğiniz alanda iletişim kurmanızda size zorluk yaratabilir. Anlaşılmadığınızı düşünebilir ve ya siz kendinizi rahat ifade edemeyebilirsiniz .

Merkür’ün aynı gün Saturn ile olan çatışması sonucunda, kendinizi borçlar, harcamalar, banka ve ya kredi gibi konularda engellenmiş, kısıtlanmış, bloke edilmiş gibi hissedebilirsiniz. Bu alandaki bir takım engeller, birlikteliklerinizle ve ya ortaklıklarınız ile ilgili fikirlerinizi gerçekleştirmenize engel olabilir. Planlarınızı rafa kaldırmak durumunda kalabilirsiniz. Fikirlerinizin reddedilmesi, ve ya kabul görmemesi bu süreçte mümkün..

YENGEÇ BURCU 17 – 23 EYLÜL 2018 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta, 17 Eylül’de gerçekleşecek Yay burcundaki İlk dördün etkisiyle başlıyor.. Yeni ay ile birlikte başlattığınız girişim ile ilgili olarak, çalışma ortamınız, şartlarınız, ofis içindeki pozisyonunuz, uzaklarla olan iletişiminiz gibi alanlarda ilk adımınızı atabilir, eyleme geçebilirsiniz. İçinizdeki heyecan, sabırsızlık giderek artabilir.

19 Eylül’de Mars, bu sene 3. ve sonuncu kez olmak üzere Uranus ile kozunu paylaşıyor olacak. Mars ve Uranus , bundan önce 16 Mayıs ve 2 Ağustos’ta çatışmaya girmişti. Yine bu süreçte fevri, agresif ve öfkeli ruh hallerinin görülmesi mümkündür. Genel anlamda gireceğiniz sıra dışı ortamlar, farklı gruplar içinde bulunmanız, gelecek ile ilgili planlarınızda beklenmedik durumlarla karşılaşmanız, ve ya finansal konularda harcamalarınız ve ya borçlarınız, banka ve ya kredi, miras gibi konulardaki hedefleriniz alanında agresif ve ya fevri davranışlar göstererek, öfkeyle eyleme geçmenize neden olabilir. Sakinliğinizi korumanız sizin faydanıza olacaktır.

22 Eylül’de Merkür, 23 Eylül’de ise Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle, iletişiminiz, fikirleriniz, düşünceleriniz eviniz, yuvanız, aileniz ve ya gayrimenkul işleri ile ilgili olacaktır. Aynı zamanda tüm potansiyeliniz ve enerjinizi bir ay boyunca bu alanlarda harcayabilirsiniz.

Aynı gün, Merkür ve Uranus arasındaki yıpratıcı açı, gelecek planlarınızla ilgili karşılaştığınız beklenmedik durumlar ve ya farklı kişilerle tanışarak, farklı bakış açıları geliştirmeniz nedeniyle eviniz, yuvanız, ailenizle iletişim kurmanızda size zorluk yaratabilir. Fikirlerinizi yönetmekte zorlanabilirsiniz. Anlaşılmadığınızı düşünebilir ve ya siz kendinizi rahat ifade edemeyebilirsiniz .

Merkür’ün aynı gün Saturn ile olan çatışması sonucunda, ikili ilişkiler, birliktelikler, ortaklıklar ve ya sözleşmeler alanında karşılaşacağınız bir takım engeller ve ya kısıtlamalar aileniz ve ya eviniz ile ilgili fikirlerinizle uyuşmayabilir. Partneriniz ile ev ve ya aile konusunda tartışabilirsiniz. Size bir takım kurallar veya kaideler öne sürebilir. Planlarınızı rafa kaldırmak durumunda kalabilirsiniz. Fikirlerinizin reddedilmesi ve ya kabul görmemesi bu süreçte mümkün..

ASLAN BURCU 17 – 23 EYLÜL 2018 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta, 17 Eylül’de gerçekleşecek Yay burcundaki İlk dördün etkisiyle başlıyor.. Yeni ay ile birlikte başlattığınız girişim ile ilgili olarak, aşk, çocuk, flört, tatil, eğlence, hobiler ve ya kendinizi ispat etmek istediğiniz yaratıcı olduğunuz alanlarda ilk adımınızı atabilir, eyleme geçebilirsiniz. İçinizdeki heyecan, sabırsızlık giderek artabilir.

19 Eylül’de Mars, bu sene 3. ve sonuncu kez olmak üzere Uranus ile kozunu paylaşıyor olacak. Mars ve Uranus, bundan önce 16 Mayıs ve 2 Ağustos’ta çatışmaya girmişti. Yine bu süreçte fevri, agresif ve öfkeli ruh hallerinin görülmesi mümkündür. Genel anlamda kariyeriniz, profesyonel hayatınız ve ya mesleğiniz ile ilgili özellikle üst yönetimi ilgilendiren bir takım beklenmedik durumlar karşısında ikili ilişkiler, ortaklıklar, birliktelikler, sözleşmeler ve ya anlaşmalar gibi konulardaki hedefleriniz alanında agresif ve ya fevri davranışlar göstererek, öfkeyle eyleme geçmenize neden olabilir. Sakinliğinizi korumanız sizin faydanıza olacaktır.

22 Eylül’de Merkür, 23 Eylül’de ise Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle, iletişiminiz, fikirleriniz, düşünceleriniz iletişiminiz, yakın çevreniz, kardeşleriniz ile olan ilişkinizde ve onlarla ilgili iletişiminizde empati yapmanız gereken konularla ilgili olacaktır. Maddi konular, kazançlar ve gelirleriniz ile ilgili kafanız meşgul olabilir. Aynı zamanda tüm potansiyeliniz ve enerjinizi bir ay boyunca bu alanlarda harcayabilirsiniz. Bu süreçte arkadaşlarınız size fikir verebilir ve ya tavsiyede bulunabilir. Gelecek planlarınızı dile getirmek isteyebilirsiniz.

Aynı gün, Merkür ve Uranus arasındaki yıpratıcı açı, kariyeriniz ile ilgili karşılaştığınız beklenmedik durumlar nedeniyle kardeşleriniz, yakın çevreniz hatta komşularınızla bile iletişim kurmanızda size zorluk yaratabilir. Kazançlarınız ve ya gelirleriniz, aynı zamanda gelecek planlarınız ile ilgili fikirlerinizde anlaşılmadığınızı düşünebilir ve ya siz kendinizi rahat ifade edemeyebilirsiniz .

Merkür’ün aynı gün Saturn ile olan çatışması sonucunda, çalışma ortamınız, işiniz , günlük düzeniniz, rutininiz alanında karşılaşacağınız bir takım engeller , ek sorumluluklar ve ya kısıtlamalar , gelecek planlarınızla çatışabilir. Üst düzey bir yönetici ile tartışmanıza neden olabilir. Size bir takım kurallar veya kaideler öne sürebilir. Fikirlerinizin reddedilmesi ve ya kabul görmemesi bu süreçte mümkün..

BAŞAK BURCU 17 – 23 EYLÜL 2018 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta, 17 Eylül’de gerçekleşecek Yay burcundaki İlk dördün etkisiyle başlıyor.. Yeni ay ile birlikte başlattığınız girişim ile ilgili olarak, ev, aile, yuva ve ya gayrimenkul gibi alanlarda ilk adımınızı atabilir, eyleme geçebilirsiniz. İçinizdeki heyecan, sabırsızlık giderek artabilir.

19 Eylül’de Mars, bu sene 3. ve sonuncu kez olmak üzere Uranus ile kozunu paylaşıyor olacak. Mars ve Uranus, bundan önce 16 Mayıs ve 2 Ağustos’ta çatışmaya girmişti. Yine bu süreçte fevri, agresif ve öfkeli ruh hallerinin görülmesi mümkündür. Genel anlamda seyahatler, uzaklar, buradaki bağlantılarınız, onlarla olan ilişkileriniz, farklı kültürlerle olan iletişiminiz, yasal konular ve ya yüksek öğrenim ile ilgili bir takım beklenmedik durumlar yaşamanız mümkün. Bu nedenle çalışma ve ya iş konularıyla ilgili hedefleriniz, istediğiniz özgürlük alanını yaratmak, gruplar içindeki eylemleriniz gibi konusunda agresif ve ya fevri davranışlar göstermeniz, öfkeyle eyleme geçmeniz bir takım sorunlara neden olabilir. Sakinliğinizi korumanız sizin faydanıza olacaktır.

22 Eylül’de Merkür, 23 Eylül’de ise Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle, iletişiminiz, fikirleriniz, düşünceleriniz maddi konular, kazançlar ve gelirleriniz ile ilgili olabilir. Aynı zamanda tüm potansiyeliniz ve enerjinizi bir ay boyunca bu alanlarda harcayabilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili fikirleriniz maddi bağlamda önem kazanabilir. Ortaklaşa işler gündeme gelebilir.

Aynı gün, Merkür ve Uranus arasındaki yıpratıcı açı, uzaklarla ilgili karşılaştığınız beklenmedik durumların maddi konular, gelirler, kazançlar alanında çözümler üretmenize engel olmasına neden olabilir. Kariyeriniz ile ilgili parasal konularda çok fazla düşünebilir, fakat kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bu sizi huzursuz edebilir.

Merkür’ün aynı gün Saturn ile olan çatışması sonucunda, çocuklar, tatil ve ya eğlence, alanında bir takım engeller, ek sorumluluklar ve ya kısıtlamalar ile karşılaşabilir, bu kısıtlamalar da sizi maddi konularda köşeye sıkıştırabilir. Bir takım kurallar veya kaideler önünüze engel olarak çıkabilir. Fikirlerinizin reddedilmesi ve ya kabul görmemesi bu süreçte mümkün.

TERAZİ BURCU 17 – 23 EYLÜL 2018 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta, 17 Eylül’de gerçekleşecek Yay burcundaki İlk dördün etkisiyle başlıyor.. Yeni ay ile birlikte başlattığınız girişim ile ilgili olarak, yakın çevreniz, kardeşleriniz ile olan ilişkileriniz önem kazanabilir, iletişim alanında ve ya sözleşmeler ile ilgili ilk adımınızı atabilir, eyleme geçebilirsiniz. İçinizdeki heyecan, sabırsızlık giderek artabilir.

19 Eylül’de Mars, bu sene 3. ve sonuncu kez olmak üzere Uranus ile kozunu paylaşıyor olacak. Mars ve Uranus, bundan önce 16 Mayıs ve 2 Ağustos’ta çatışmaya girmişti. Yine bu süreçte fevri, agresif ve öfkeli ruh hallerinin görülmesi mümkündür. Genel anlamda harcamalar, borçlar, banka, kredi ve ya miras gibi konularda beklenmedik durumlar yaşamanız mümkün. Özellikle çocuklar, aşk, flört, gayrimenkul gelirleri gibi konulardaki hedeflerinizde, agresif ve ya fevri davranışlar göstermeniz, öfkeyle eyleme geçmeniz bir takım sorunlara neden olabilir. Sakinliğinizi korumanız sizin faydanıza olacaktır.

22 Eylül’de Merkür, 23 Eylül’de ise Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle, iletişiminiz, fikirleriniz, düşünceleriniz uzaklarla ilgili seyahatler, farklı felsefeler ve öğretilerin, bilinçaltınızın, herkesten gizlediğiniz çalışma alanında planlarınızın, hayatınıza olan genel etkisiyle ilgili olacaktır. Bu durum ikili ilişkiler, ortaklıklar ve sözleşmelerle ilgili olan düşüncelerinizi ve de stratejilerinizi ön plana çıkarabilir. Bir ay boyunca arkadaşlarınızın, sosyal çevrenizin dikkatini üzerinizde toplayabilir, onlara gelecek planlarınızı gerçekleştirmekle ilgili başarılarınızdan bahsedebilirsiniz.

Aynı gün, Merkür ve Uranus arasındaki yıpratıcı açı, harcamalar ve borçlar alanında yaşadığınız beklenmedik durumların, sözleşme, anlaşma ve ya ortaklıklar, ilişkiler, ile ilgili fikirlerinizle çatışmasına neden olabilir. Hangi yöne gideceğinize karar vermekte zorlanabilirsiniz.

Merkür’ün aynı zamanda Saturn ile olan çatışması sonucunda, eviniz, yuvanız, aileniz, gayrimenkul gibi alanlarda karşılaşacağınız bir takım engeller, ek sorumluluklar ve ya kısıtlamalar karar almanızı zorlaştırabilir. Zorunluluklar, kurallar veya kaideler önünüze engel olarak çıkabilir. Yeni bir yuva kurmak, düzen oluşturmak sizin ikili ilişkiler alanında fikirlerinizin reddedilmesine ve ya kabul görmemesine neden olabilir.

AKREP BURCU 17 – 23 EYLÜL 2018 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta, 17 Eylül’de gerçekleşecek Yay burcundaki İlk dördün etkisiyle başlıyor.. Yeni ay ile birlikte başlattığınız girişim ile ilgili olarak, maddi konular, gelirler, kazançlar ile ilgili eylemleriniz önem kazanabilir, bu alanda ilk adımınızı atabilir, eyleme geçebilirsiniz. İçinizdeki heyecan, sabırsızlık giderek artabilir.

19 Eylül’de Mars, bu sene 3. ve sonuncu kez olmak üzere Uranus ile kozunu paylaşıyor olacak. Mars ve Uranus, bundan önce 16 Mayıs ve 2 Ağustos’ta çatışmaya girmişti. Yine bu süreçte fevri, agresif ve öfkeli ruh hallerinin görülmesi mümkündür. Genel anlamda ikili ilişkiler, beraberlikler, ortaklıklar, işverenle ilgili ilişkinizde beklenmedik durumlar yaşamanız mümkün. Bu durum, özellikle aileniz, yuvanız , eviniz ile ilgili hedeflerinizde, agresif ve ya fevri davranışlar göstermenize, öfkeyle eyleme geçmenize neden olabilir. Sakinliğinizi korumanız sizin faydanıza olacaktır.

22 Eylül’de Merkür, 23 Eylül’de ise Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle, iletişiminiz, fikirleriniz, düşünceleriniz daha çok harcamalar, borçlar, gelecek planlarınızla ilgili olacaktır. Bu alanlarda gereksiz korku ve ya endişeye kapılıp, kafanızdan senaryolar kurabilirsiniz. Bir ay boyunca bilinçaltınızdaki en derin korkularınız, tabularınız ve de geçmişte yaşadığınız üzücü anılarla yüzleşmek durumunda kalabilir, gözlemler yapabilirsiniz. Farkındalığınız artabilir. Bu süreçte gizli ilişkiler yaşamanız mümkün.. Kariyeriniz ile ilgili gizli planlar yapabilirsiniz.

Aynı gün, Merkür ve Uranus arasındaki yıpratıcı açı, ikili ilişkiler, sözleşmeler, anlaşmalar alanında yaşadığınız beklenmedik durumların, gizli planlarınızla ilgili fikirlerinizle çatışmasına neden olabilir. Hangi yöne gideceğinize karar vermekte zorlanabilirsiniz.

Merkür’ün aynı zamanda Saturn ile olan çatışması sonucunda, kariyeriniz ve profesyonel hayatınızın üzerinizde yarattığı baskı ve yüklediği ek sorumlulukların, kafanızı daha da karıştırabileceğini gösteriyor. Sessiz kalmayı tercih etmeniz sizin için daha faydalı olabilir.

YAY BURCU 17 – 23 EYLÜL 2018 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta, 17 Eylül’de gerçekleşecek Yay burcundaki İlk dördün etkisiyle başlıyor.. Yeni ay ile birlikte başlattığınız girişimle ilgili bir aksiyon alabilirsiniz. Özellikle de harcamalar ve ya borçların, ve ya elde ettiğiniz bir takım ek gelirlerin, mirasın hayatınıza sağlayacağı faydalar ve ya zararlar konusunda eylemlere geçebilirsiniz.. İçinizdeki heyecan, sabırsızlık giderek artabilir.

19 Eylül’de Mars, bu sene 3. ve sonuncu kez olmak üzere Uranus ile kozunu paylaşıyor olacak. Mars ve Uranus, bundan önce 16 Mayıs ve 2 Ağustos’ta çatışmaya girmişti. Yine bu süreçte fevri, agresif ve öfkeli ruh hallerinin görülmesi mümkündür. Genel anlamda çalışma ortamınızda, işinizde, günlük düzeninizde, sağlığınızda beklenmedik durumlar yaşamanız mümkün. Bu durum, özellikle de yakın çevreniz, kardeşleriniz ile olan ilişkinizde agresif ve ya fevri davranışlar göstermeniz, öfkeyle eyleme geçmenize neden olabilir. İletişiminizde soğukkanlılığınızı korumakta zorlanabilirsiniz.

22 Eylül’de Merkür, 23 Eylül’de ise Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle, sosyal çevreniz ve ya arkadaşlarınızla olan iletişiminiz artabilir. Gelecek planlarınızla ilgili fikir alışverişi yapabilirsiniz. Bir ay boyunca sosyal ortamlarda ışığınızı parlatabilirsiniz.

Aynı gün, Merkür ve Uranus arasındaki yıpratıcı açı, çalışma ortamınız, sağlığınız, işiniz alanında yaşadığınız beklenmedik durumlar nedeniyle, gelecek planlarınızla ilgili düşüncelerinizin sizi zorlayacağını göstermekte. Kararsızlık ve ya huzursuzluk yaşayabilirsiniz.

Merkür’ün aynı zamanda Saturn ile olan çatışması, maddi konuların, gelirlerin, kazançların kısıtlanmasına ve bu konularda yaşadığınız bir takım gecikmelerin üzerinizde yarattığı baskı yaratmasına neden olabilir. Gelecek planlarınızı rafa kaldırmanız söz konusu olabilir. Fikirleriniz kabul görmeyebilir. Engellerle karşılaşabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 17 – 23 EYLÜL 2018 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta, 17 Eylül’de gerçekleşecek Yay burcundaki İlk dördün etkisiyle başlıyor.. Yeni ay ile birlikte başlattığınız girişimle ilgili bir aksiyon alabilir, özellikle de bir takım gizli planlarınızı, felsefelerinizi, sosyal ortamlarda paylaşarak, eyleme geçebilirsiniz. İçinizdeki heyecan, sabırsızlık giderek artabilir.

19 Eylül’de Mars, bu sene 3. ve sonuncu kez olmak üzere Uranus ile kozunu paylaşıyor olacak. Mars ve Uranus, bundan önce 16 Mayıs ve 2 Ağustos’ta çatışmaya girmişti. Yine bu süreçte fevri, agresif ve öfkeli ruh hallerinin görülmesi mümkündür. Genel anlamda çocuklar, aşk hayatınız, yaratıcılığınız, tatil ve ya eğlence gibi konularda beklenmedik durumlar yaşamanız mümkün. Bu durum, özellikle de maddi konularda , gelirler ve kazançlar alanında agresif ve ya fevri davranışlar göstermeniz, öfkeyle eyleme geçmenize neden olabilir. Eylemlerinizde, soğukkanlılığınızı korumakta zorlanabilirsiniz.

22 Eylül’de Merkür, 23 Eylül’de ise Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle, kariyerinizde üst düzey ve ya otorite olan kişilerle olan iletişiminiz artabilir. Konuşmalarınız, uzaklarla, seyahatlerle ilgili, çalışma şartlarıyla bağlantılı olabilir. Bir ay boyunca kariyeriniz, hedefleriniz ve profesyonel hayatınızda ışığınızı parlatabilirsiniz.

Aynı gün, Merkür ve Uranus arasındaki yıpratıcı açı, çocuklar, aşk, tatil, eğlence, farklı ve sıra dışı becerileriniz alanında yaşadığınız beklenmedik olaylar nedeniyle, kariyeriniz ile ilgili düşüncelerinizin sizi zorlayacağını göstermekte. Kararsızlık ve ya huzursuzluk yaşayabilirsiniz.

Merkür’ün Saturn ile aynı zamanda çatışması sonucunda, uzun zamandan beri hayatınızı yeniden kurmak, bir takım sadeleşmeler ve ya kısıtlanmalar yaşamak, yeni stratejiler benimsemek zorunda kalabilir, kariyer planlarınızla ve ya düşüncelerinizle ilgili fikirleriniz bir takım engellere takılabilir. Zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

KOVA BURCU 17 – 23 EYLÜL 2018 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta, 17 Eylül’de gerçekleşecek Yay burcundaki İlk dördün etkisiyle başlıyor. Yeni ay ile birlikte başlattığınız girişimle ilgili bir aksiyon alabilir, özellikle de işinizle ilgili sosyal ortamlar ve arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Gelecek planlarınızı arkadaşlarınızla paylaşabilir, özellikle de bir bayan arkadaşınıza projelerinizden bahsedebilirsiniz. İçinizdeki heyecan, sabırsızlık giderek artabilir.

19 Eylül’de Mars, bu sene 3. ve sonuncu kez olmak üzere Uranus ile kozunu paylaşıyor olacak. Mars ve Uranus, bundan önce 16 Mayıs ve 2 Ağustos’ta çatışmaya girmişti. Yine bu süreçte fevri, agresif ve öfkeli ruh hallerinin görülmesi mümkündür. Genel anlamda aileniz, yuvanız, eviniz gibi konularda beklenmedik durumlar yaşamanız mümkün. Bu durum, özellikle de özel hayatınızda ve kariyerinizde yaratmak istediğiniz özgürlük alanlarıyla ilgili agresif ve ya fevri davranışlar göstermenize, öfkeyle eyleme geçmenize neden olabilir. Eylemlerinizde, soğukkanlılığınızı korumakta zorlanabilirsiniz.

22 Eylül’de Merkür, 23 Eylül’de ise Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle, kafanız, uzaklar, farklı kültürler, farklı ülkelerde olan insanlarla ve ya farklı felsefeler, öğretiler alanında çalışmalarla meşgul olabilir. Uzaklara yapacağınız yatırımlara aklınız takılabilir. Bir ay boyunca farklı felsefeler ve ya kültürlerdeki kişilerle olan iletişiminiz artabilir, ışığınızı bu alanda parlatabilirsiniz.

Aynı gün, Merkür ve Uranus arasındaki yıpratıcı açı, eviniz, yuvanız, aileniz ile ilgili yaşadığınız beklenmedik durumların , uzaklarla ilgili düşüncelerinizi zorlayacağını göstermekte. Kararsızlık ve ya huzursuzluk yaşayabilirsiniz.

Merkür’ün aynı zamanda Saturn ile olan çatışması sonucunda, uzun zamandan beri bilinçaltınızda oluşan ve ya kimseyle paylaşmadığınız kariyer ile ilgili planlarınız üzerinizde baskı yaratabilir. Uzaklarla olan iletişiminiz ya da bu alandaki fikirlerinizin , planlarınız, ortaklık düşünceleriniz bu baskıdan dolayı olumsuz etkilenebilir.

BALIK BURCU 17 – 23 EYLÜL 2018 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Hafta, 17 Eylül’de gerçekleşecek Yay burcundaki İlk dördün etkisiyle başlıyor. Yeni ay ile birlikte başlattığınız girişimle ilgili bir aksiyon alabilir, özellikle de kariyerinizle ilgili ve ya mesleki alanda eyleme geçebilirsiniz. İçinizdeki heyecan, sabırsızlık giderek artabilir.

19 Eylül’de Mars, bu sene 3. ve sonuncu kez olmak üzere Uranus ile kozunu paylaşıyor olacak. Mars ve Uranus, bundan önce 16 Mayıs ve 2 Ağustos’ta çatışmaya girmişti. Yine bu süreçte fevri, agresif ve öfkeli ruh hallerinin görülmesi mümkündür. Genel anlamda yakın çevrenizde, kardeşinizle olan ilişkinizde ani ve beklenmedik olaylar yaşanabilir ve ya onların hayatlarında sürpriz durumlar olabilir. Bu durum, özellikle de uzaklarla ilgili gizli hedeflerinizde agresif ve ya fevri davranışlar göstermenize, öfkeyle eyleme geçmenize neden olabilir. Soğukkanlılığınızı korumakta zorlanabilirsiniz.

22 Eylül’de Merkür, 23 Eylül’de ise Güneş’in Terazi burcuna geçmesiyle, kafanız, eşinizle olan ortak gelirleriniz, borçlarınız, harcamalarınız ve ya banka, kredi gibi konulardaki sözleşmelerle meşgul olabilir. Bir ay boyunca ışığınızı finansal konularda parlatabilirsiniz. İlişkiniz varsa, daha samimi bir boyuta ulaşabilir.

Aynı gün, Merkür ve Uranus arasındaki yıpratıcı açı, kardeşleriniz ve ya yaşadığınız ortamlarla ilgili yaşadığınız beklenmedik durumların , harcamalar ve borçlar konusundaki düşüncelerinizi zorlayacağını göstermekte. Kararsızlık ve ya huzursuzluk yaşayabilirsiniz.

Aynı zamanda, Merkür’ün Saturn ile olan çatışması , uzun zamandan beri gelecek ile ilgili planlarınızda yaşadığınız bir takım kısıtlamalar, engeller ve ya zorlukları tetikleyebilir. Bu durum borçlar ve harcamalar ile ilgili ve ya bankalarla ve kredilerle ilgili fikirlerinizin rafa kaldırılmasına neden olabilir.

ASTROLOG ZEYNEP ÖZYÖRÜK

KLAROS DANIŞMANLIK