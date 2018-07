Duygusal Yeme Nedir? Duygusal Yeme Nasıl Durdurulur?

Duygusal Yeme: Duygularınızı Beslemek

Neden Yapıyoruz ve Nasıl Durdurmalıyız?

Pek çok diyetin başarısız olmasının nedeni duygusal yeme yani “emotional eating” adı verilen aç olmadığınız halde yemek yeme isteği halidir.Duygusal yeme, acı çekenlerin, fiziksel açlık yaşamamış olsalar bile, stresli, zor duygulara cevap verebilme eğilimidir. Duygusal yeme esnasında aç değilsinizdir, hatta tok bile olabilirsiniz, ama yine de canınız o an yemek yemek istiyordur. O anlarda, istediğiniz şey hayati ihtiyaçlarınızı karşılamak için karnınızı doyurmak değil, beyninizi doyurma durumudur. Her zaman aç olduğumuz için yemek yemiyoruz. Birçoğumuz yaşadığımız stresi atlatmak ya da üzüntü, yalnızlık gibi hoş olmayan duygularla başa çıkmak için yemek yemeğe ihtiyaç duyuyoruz ve sonrasında ise daha da kötü hissediyoruz. Sadece o an üzüldüğümüz, mutsuzluk yaşadığımız durumlar bizi üzmüyor, sonrasında bunları bir süreliğine dahi olsa zihnimizden uzaklaştırmak için yediğimiz yemekler de bizi üzüyor. Kendimize birden fazla zararı yine kendimiz veriyoruz böylece.

Yapılan araştırmalara göre insanların yaklaşık %40’ı stresliyken daha fazla yemek yemektedir. Sonuç olarak da bizi mutsuz eden her duygunun kilo alımıyla bir ilişkisi var. Duygusal yeme durumu maalesef ki fiziksel açlığı tatmin etmek yerine duygusal ihtiyaçları karşılamak için yemek yenilmesine sebep oluyor. Gün içerisinde okulda iş yerlerinde ya da arkadaş-aile ilişkileri içerisinde kendimizi yalnız, sıkılmış ya da mutsuz hissediyoruz. Kendimizi bir şeylerle ödüllendirmek mutlu etmek için örneğin bir pizza siparişi veriyoruz. Bizi rahatsız eden duyguları yaşarken örneğin stresli, üzgün, kızgın, yorgun ilk dürtümüz buzdolabının kapağını açmak olmamalıdır. Gerçek bir duygu veya problemin olduğu yerde sağlıksız bir döngüye sıkışmış halde olursunuz. İnsan beyni kendisine haz vereni yapmaya devam ederken, kendisine acı vereni yapmayı kesen bir döngü üzerine kuruludur. Bu durumu beyin, ödül mekanizmaları üzerinden gerçekleştirir. Kalori yoğunluğu fazla olan yiyecekler tüketildiği zaman insan beyni bunu pozitif olarak algılayarak dopamin ve endorfin salgılar. Ne kadar güçsüz hissederseniz edin, olumlu bir değişiklik yapmak mümkündür. Duygularınızla başa çıkmanın daha sağlıklı yollarını bulabilir, dikkatli bir şekilde yemek yemeyi öğrenebilir, kilonuzu kontrol altına alabilir ve sonunda duygusal yemeğe son verebilirsiniz.

Duygusal yeme nasıl tedavi edilebilir?

Duygusal alışkanlıklarımızı değiştirebilir hem yemek hem de hislerimiz üzerindeki kontrolü sağlayabiliriz. Düzenli fiziksel aktiviteler stres gibi duyguları azaltmaya, hatta depresyonun ve uykusuzluğun azalmasını sağlar. Meditasyon ve diğer gevşeme teknikleriyle kötü ve olumsuz duygular ortadan kaldırılır. Günde bir veya iki meditasyon seansına girmek faydalı etkilere sahip olacaktır. Olumsuz duyguları azaltabilen diğer bir yöntemse evde, okulda veya işte kendinize molalar yaratmaktır. Kendinizi fazla zamanlamadan uzak tutun. Olumsuz duyguları tanımayı ve yanıtlamayı öğrenin.