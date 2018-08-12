Ekonomik Kriz İçin Almamız Gereken Önlemler Neler Olmalıdır?

EKONOMİK KRİZ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Hepimizin malumu olan ekonomik kriz durumu bizi böyle bir yazı hazırlamaya yöneltti. Ortada yadsınamaz bir döviz yükselişi varken ve tüm ülke bu krizden etkileniyorken; size, özel hayatınızla alakalı tavsiyelerde bulunmak ya da cildinize uygun fondöteni nasıl seçebileceğinizi anlatmak pek içimizden gelmedi. Adı üstünde ortada bir kriz var ve kriz anlarında yapılması gereken birincil eylem inkar etmeyi bırakıp gerçeklere dönmek.

Kendi Ekonominizi Gerçekçi Bir Şekilde Değerlendirin

Biliyorum yüzleşmek istemiyorsunuz hatta gerçekleri görme ihtimali bile karnınıza ağrılar saplanmasına neden oluyor. Ama şu anda tüm bu korkuları erteleme zamanı. Hadi başlayalım sakin olmanızı sağlayacak tavsiyeleri sona saklıyoruz.

Önce rasyonel bir gelir-gider listesi çıkaralım. Aylık sabit gelirinizi (ödenmesi kesinleşmemiş olan alacaklarınızı hariç tutarak) bir kenara, kira, kredi, fatura ve gıda masrafı gibi sabit ve hayati giderlerinizi de başka bir kenara not edin.

Gelir ve gider miktarlarınız arasındaki fark lüks tüketim dediğimiz harcamalar için ayırdığımız miktar. Ve genellikle kredi kartlarımız nedeniyle bu farkı kapatmaya hatta borçlanmaya meyilliyiz. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik ahval kredi kartlarımızın asgari borçlarını ödeyip yeni borçlar eklemememizi akıllıca kılıyor.

Lüks Tüketim Kapsamına Giren Giderlerinizi Belirleyin

Bu tanım iktisat ilmine göre talebin esnekliğiyle ters yönlü fiyat hareketinde bulunan yani alındıkça nedense fiyatı artan ve sevgili devletimizin geri ödemesiz bir vergi uyguladığı çok geniş bir skaladaki ürün yelpazesini kapsıyor. Size şampuan duş jeli ya da diş fırçası almamanızı tavsiye etmeyecek kadar medeniyete sıcak bakıyoruz ancak kendimize özel bir liste belirlememiz hepimizin hayrına olacaktır.

Kullanmaya asla ara vermek istemediğiniz ve gece- gündüz- güneş sonrası- güneş koruyucu- haftalık nem bombası şeklinde çeşitlendirilen farklı işlevdeki ürünlerini sürdüğünüz o kozmetik firmasına yaptığınız harcamaları kısmanızı tavsiye edebilirim. Evdeki ürünlerle hazırlayabileceğiniz renk açıcı peeling tariflerini uygulayarak hem doğal yollarla bakımlı olmanın kapıları aranabilir hem de az da olsa tasarruf imkanı yakalanır.

Yeni sezon yaklaşırken ve sonbahar moda endüstrisinin belki de en heyecan verici koleksiyonlarını barındırırken alışveriş yapmamak çok zor. Bu yüzden devreye irademiz giriyor. İrade tek başına başarılı olamaz elbette bizim de onun iştahını kabartmaktan kaçınmamız lazım telefonunuzdaki alışveriş sitesi aplikasyonunu bir süreliğine devre dışı bırakmak ya da iş çıkışı avm’lerden uzak kalmak iyi bir başlangıç olabilir.

Başlangıçta söylediğimiz gibi kendi ekonomik durumumuza gerçekçi yaklaşmamız çok önemli, arkadaşınızın üzerinde ya da herhangi bir instagram paylaşımında karşılaştığınız o şahane ayakkabının size de çok yakışacağına eminim ama içinizde kabaran her satın alma isteğini bastırmak için kendinize ‘’onu almazsam GERÇEKTEN giyecek bir şeyim kalmaz mı?’’ diye sormanızı istiyorum. Geçen sezon sahip olduklarınızın giyilemez ilan edilmesi sizce de saçma değil mi?

Lüks tüketimin çok önemli bir diğer ayağı da sosyal hayat ve özellikle gece eğlenceleri. Arkadaşlarımızla beraber vakit geçirmek ve haftanın bunaltıcı yoğunluğundan sıyrılmak için eğlenmek ekonomik kriz halinde bile en doğal hakkımız. Bu hakkı öyle kolay bırakmayız. Sevdiğimiz kulüplere gitmek mantıksız hesaplar ödememize neden oluyorsa belki de ev partileri için doğru zaman gelmiştir. İnternet düşük bütçelerle hazırlayabileceğimiz meze ve atıştırmalık tarifleriyle dolu ve sonbahar yaklaşırken arkadaşlarımızla masa oyunları oynayıp internetin nimetlerinden yararlanmak neden eğlenceli olmasın?

Ekonomik Krizin Neden Olduğu Stresle Başa Çıkma Yolları

Öncelikle içinde bulunduğunuz durumu gerçekçi bir şekilde değerlendirip üzerinize düşen tasarruflarda bulundunuz. Acil durum planınızı elinizden gelen en iyi biçimde oluşturdunuz. Şimdi arkanıza yaslanıp kendinizi tebrik edin ve tüm bu olumsuz gidişatta yalnız olmadığınızı sizinle benzer ve hatta çok daha ağır vaziyette koca bir ülke dolusu insan olduğunu hatırlayın. Belki bu gidişatı vatandaş olarak siz seçmediniz belki seçtiniz ama seçimlerinizin ülkemizi refah dolu bir hale getirmesini umud etmiştiniz. Tercihimiz ya da dahlimiz ne olursa olsun şimdiki zamanı değiştirmiyor. Önemli olan tek şey şu an yaşanan an. Bunu hatırlayın ve şimdiyi karartmayın.

Kitaplar hala çok pahalı sayılmaz. Hatta eminim bir süre önce alıp okumayı ertelediğiniz bir tanesi rafta sizi bekliyordur. Günlük streslerden sıyrılmak için her zaman en güzel sığınak onlardır. Kitap okuyun, yeni şeyler öğrenin.

Evinizde internetten yararlanarak öğreni uygulayabileceğiniz bir bedensel-zihinsel spor seçin. Yoga, meditasyon, pilates ya da satranç… iş çıkışında ya da sabah erken saatlerde hiçbir merkeze ücret ödemeden kendi kendinize kalıp başka hiçbir şeye odaklanmadan geçirebileceğiniz bir saatiniz olsun.

Tüketim ekonomisinin hepimize yüklediği geçici huzur halinden sıyrılıp yeni çözümler bulmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu dönemin sorumluluğunu taşımak veya sorumluları belirlemek tabii ki birincil görevimiz olmalı ancak mutluluğu ve iç huzuru muhafaza etmenin yeni yollarını aramak da kendi yolculuğumuzun belki de en önemli basamağı… Beraberce yükselmek ümidiyle.