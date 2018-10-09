Genital siğil nedir? Genital siğil belirtileri ve tedavileri nelerdir?

Genital siğil nedir? Genital siğil tedavi edilebilir mi? Genital siğil bulaşıcı mıdır?

Uz. Dr. Işıl Bulur, dünyada cinsel ilişki ile en sık bulaşan enfeksiyon HPV enfeksiyonu hakkında bilgi verdi.

Genital siğil nedir?

Human Papilloma Virüs (HPV)’ün genital bölgede neden olduğu siğile (verrükaya) verilen isimdir. Dünyada cinsel ilişki ile en sık bulaşan enfeksiyon olan HPV enfeksiyonu, ilk cinsel deneyimini erken yaşta yaşayan ve cinsel partner sayısı fazla olan bireylerde daha sık görülmektedir.

Genital siğillerin enfeksiyon yapma potansiyeli oldukça yüksektir. Genital siğil çoğunlukla oral, anal ve vajinal cinsel temasla bulaşır. Partnerler arasında bulaşma oranı yaklaşık %60’dır. Yüksek bulaşma oranı nedeniyle cinsel aktif bireylerde hayat boyu genital siğil görülme oranı %50’ye yaklaşmıştır.

HPV bulaşmasındaki risk faktörleri;

Erken yaşta cinsel ilişki

Cinsel partner sayısının fazlalığı

Korunmasız cinsel ilişki

Cinsel ilişki ile bulaşan enfeksiyon geçmişi

Bağışıklık sistemi

HPV cinsel ilişki haricinde bulaşabilir mi?

HPV cinsel temas dışında da bulaşabilmektedir. En sık yaşanan bulaşma şekli cinsel temas ile olmakla birlikte;

Kişinin vücudunda farklı bölgelerde bulunan siğil ya da siğillerden temas yoluyla ve HPV bulunan kişi ya da kişilerle temas ile de bulaşabilmektedir.

HPV çocuklarda görülebilir mi?

HPV çocuklarda da görülebilmektedir. 2 yaş altındaki çocuklarda görülen anogenital siğillerde annenin anogenital kanalından bulaş olduğu düşünülmektedir.2 yaş üstünde gözlenen siğiller de ise cinsel istismar önemli bir nedendir.

Ancak çocuklarda gözlenen anogenital siğillerin, HPV virüslü kişiler ile aynı banyoyu paylaşmaları gibi farklı temas yolları ile de oluşabileceği bilinmektedir.

HPV enfeksiyonu vücudun hangi bölgelerinde görülür?

Kadınlarda;

Dış genital bölge

Vajina

Serviks (rahim ağzı)

Perianal bölge (makat çevresi)

Erkeklerde;

Dış genital bölge

Perianal bölge(makat çevresinde) görülebilir.

Bununla birlikte genital siğilleri olan bireylerde oral yani ağız bölgesi, göz, solunum yolu ve burun bölgesinde de siğiller görülebilir.

Genital siğil belirtileri nelerdir?

HPV’nin neden olduğu genital siğiller hiçbir belirti vermeden ilerleyebilmektedir. Deriden kabarık ya da yassı, deri renginde-pembe-kahve tonlarında et beni benzeri kabartılar şeklinde görülen genital siğiller genellikle milimetrik olarak başlar ancak nadiren birkaç cm’lik siğiller de görülebilir. Büyük, birleşmiş veya nodül olarak görülen genital siğiller daha çok immunsupresif yani bağışıklık sistemi baskılanan ve diyabet hastalarında görülür. Lezyonların oluşmasından ardından siğillerin sayısı ve boyutu artabilir ya da kendiliğinden gerileyebilir.

Genital siğiller sıklıkla semptom vermemekle birlikte; kanama ve kaşıntı şikayetleri bulunabilir.

Kadınlarda belirtiler; Genel belirtilerin haricinde kadınlarda iç genital bölgedeki siğile bağlı olarak cinsel ilişki veya gebelikte kanama görülebilmektedir. Dış genital bölgede kaşıntılar yaşanabilir.

Erkeklerde belirtiler;Genital siğiller erkeklerde penis, testis, kasık ve makatta görülebilmektedir. Genital siğiller, nadir de olsa anüs veya idrar yolunda oluştuğu zaman tuvalete çıkma zorluğuna neden olabilmektedir.

Genital siğil ne zaman ortaya çıkar?

HPV bulaştıktan sonra uzun yıllar vücutta sessiz kalabilmektedir. HPV bulunan herkeste genital siğil ortaya çıkmayabilmektedir. Aslında birçok kişide HPV savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilmektedir.

HPV ile bulaşma sonrasında lezyonun görülme süresi 3 hafta ile 24 ay arasındadır. Genital siğilin ortaya çıkması;

Kişinin bağışıklık sistemi

Yüksek riskli HPV varlığı

Uzun süreli siğil varlığı

Başka enfeksiyon varlığı

Yaşa göre değişebilmektedir.

Genital siğil hangi yaşlarda daha sık görülür?

HPV enfeksiyonlarının neredeyse yarısına 15-24 yaşları arasında rastlanmaktadır. Kadınlarda en sık 20-24 yaş, erkeklerde ise 25-29 yaşları arasında daha sık görülmektedir. İleri yaşlarda görülme sıklığı azalan genital siğil yetmiş yaş üzeri kadınlarda %5 oranında ortaya çıkmaktadır.

HPV tipleri nelerdir?

HPV’ün 200’e yakın farklı tipi bulunmaktadır. Bu tiplerden 40 kadarı genital bölgede siğile neden olmaktadır. HPV’ün kansere yol açma potansiyeline göre düşük ve yüksek riskli olmak üzere iki gruba ayrılır.

Anogenital verrükalar arasında en sık görülen HPV tip 6 ve 11 kanser gelişimi açısından düşük riske sahiptirler.

Düşük riskli HPV tipleri; HPV tip 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72 ve 81

Yüksek riskli HPV tipleri; HPV tip 16 ve 18 başta olmak üzere 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82 yüksek riskli tiplerdir.

HPV hangi hastalıklara neden olabilir?

HPV’nin hastalık yapmadan vücutta mevcut olması durumu latent, subklinik enfeksiyon veya sessiz enfeksiyon olarak tanımlanır. Genital bölgelerdeki siğillerin haricinde oral (ağız bölgesi), respiratuar –nasal ( solunum yolu ve burun), gözde (konjuktivada) siğiller görülebilir.

HPV’ün yüksek riskli tipleri (sıklıkla HPV16-18) kanser öncüsü lezyonlara ve kansere yol açabilir. Başta servikal kanser yani rahim ağzı kanseri olmak üzere, anogenital bölge, penis ve baş- boyun kanserleri de görülebilir.

Rahim ağzı kanseri özellikle kendisi veya partnerinde HPV olan, erken yaşta cinsel aktiviteye başlayan, çok sayıda cinsel partneri olan ve cinsel yolla bulaşan farklı hastalıkları bulunan kişilerde daha fazla görülmektedir.

Bowenoid papülozis, Buschke-Löwenstein tümörü, Skuamoz Hücreli Karsinoma, Bowen Hastalığı da HPVile ilişkili olarak görülebilir.

HPV mutlaka kansere neden olur mu?

HPV her durumda kansere neden olmamaktadır. Kişinin immünitesi yani bağışıklık sistemi ile eşlik eden AİDS gibi farklı hastalıkların varlığı önemlidir.

HPV testi nedir?

Anogenital siğil varlığı olguların çoğunda klinik muayene ile tespit edilir. Ancak atipik yani normal dışı görünümü olan vakalarda tanı için histopatolojik inceleme yapılır. Cerrahi olarak alınan doku örneği patoloji bölümü tarafından değerlendirilerek siğil tanısı histopatolojik olarak netleştirilebilir. Alınan bu doku örneğinden eş zamanlı olarak HPV tipi değerlendirilebilir. Klinik olarak siğil görülmeyen kadın hastalarda smear testi incelemesi ve PCR ile HPV –DNA varlığına bakılabilir. Multiplex PCR test ile de erkek hastalarda üretral sürüntüden HPV varlığı değerlendirilebilir.

HPV’den korunmak için ne yapılmalıdır?

HPV’den korunmak için en önemli basamak aşı uygulamasıdır.

Bulaşmayı azaltan faktörler;

Aşılanma

Sünnet olma

Prezervatif kullanımı

HPV aşısı nedir?

HPV aşısının FDA tarafından onaylanan 3 tipi bulunmaktadır.

HPV aşıları 9-26 arasındaki çocuklar ve erişkinler için onay almıştır. Ancak daha önce HPV ile enfekte olmamış 24-45 yaş arasındaki kadınlarda da aşı uygulanabilir. HPV aşısının içerdiği HPV tiplerine bağlı olarak siğillerden ve kanser gelişiminden koruyucu etkisi vardır. Aşılar 0, 1 veya 2 ve 6. ayda kas içerisine enjektör vasıtasıyla yapılmalıdır.

Genital siğil tedavisinde hangi yollar izlenir?

Medikal krem tedavisi günaşırı, gece uygulanır ve 16 haftaya kadar tedavi sürdürülebilir. Etkinliği kriyoterapi ve koter tedavisine göre daha sınırlıdır. Kriyoterapi veya koter tedavisi sonrasında hızlı yenileme görülen vakalarda hastalığın tekrarlamasını önlemek amacı ile kullanılabilir.

Podofilin uygulanması hasta veya doktor tarafından yapılır ve ilaç siğil üzerine uygulandıktan 4-6 saat sonra yıkanması istenir.

Biklorik asit veya tca 35–85% siğillere hafta bir veya 2 kez uygulanabilir. Gebelerde kullanımları da güvenlidir. Ancak kriyoterapi ile karşılaştırıldığında etkinlik daha azdır.

Kriyoterapi (sıvı nitrojen) ve elektrokoter uygulaması krem uygulamalarından daha etkili olup, hamilelerde de kullanılabilir.

Büyük siğillerde ise cerrahi yönteme başvurulması gerekebilir.

Doğum sırasında bebeğe HPV bulaşabilir mi?

HPV doğumla anneden çocuğa geçebilmektedir. 2 yaş altındaki çocuklarda görülen genital siğiller annenin genital kanalından çocuğa bulaşabilmektedir.

HPV tedavi olduktan sonra bulaşıcı olabilir mi?

Latent yani tipik hastalık belirtileri göstermeyen, genel tekniklerle izlenmesi zor bakteri enfeksiyonu var ise bulaştırıcı olabilir.