Haftalık burç yorumları Bu hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. Mars Kova burcuna geçiş yapıyor, Venus Uranus ile etkileşimde, Saturn’e ise destek veriyor..Jupiter Pluto’yla kol kola, Merkür ve Neptun büyük bir çelişkide..

Haftalık Burç Yorumları – 10 – 16 Eylül 2018

KOÇ, BOĞA, İKİZLER, YENGEÇ, ASLAN,BAŞAK, TERAZİ, AKREP, YAY, OĞLAK, KOVA VE BALIK burçlarını bu hafta neler bekliyor ? Astrolog Zeynep Özyörük sizler için yorumladı.

Koç burcu 10 – 16 Eylül 2018 Haftalık Burç Yorumları

Hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. İşiniz, çalışma şartlarınız ve ya sağlığınız ile ilgili yeni bir adım atabilir, girişimde bulunabilirsiniz.

11 Eylül’de Mars’ın Kova burcuna tekrar geçmesiyle, 8 -12 Ağustos tarihlerinde yaşadığınız konularla ilgili tamamlanma sürecine girmektesiniz. Özellikle gelecek planlarınızla ilgili kafanızdaki hedefler için gaza basabilirsiniz. Güneş’in Pluto ve Jupiter’e sağladığı destekle, maddi konular, harcamalar, borç, banka ve kredi alanında fırsatları değerlendirebilecek, kariyer ve işinizle ilgili değişime rahatlıkla ayak uydurabileceksiniz.

12 Eylül’de Venus ve Uranus arasındaki açının size sağladığı olanaklarla maddi alanda beklenmedik bir destek ve ya hediye, ödülle karşılaşabilirsiniz. Kariyeriniz bu süreçte olumlu etkilenebilir. Özellikle 13 Eylül’de maddi olanaklarla beraber kendinizi finansal anlamda kariyer alanında garantiye alabilirsiniz. Anlaşmalar yapmaya meyilli olabilirsiniz..

Fakat 14 Eylül’de, Merkür ve Neptun arasındaki olumsuz açı, özellikle işiniz, çalışma şartlarınız ve ofis arkadaşlarınızla ilgili fikirlerde ve konuşmalarda sizin aldanabileceğinizi, ya da yanlış anlaşılabileceğinize işaret etmekte. Karar almayın.. Size verilen sözlerin gerçeklik payını araştırın..Kimseyi kandırmaya çalışmayın.. İletişimde sisli bir hava hakim olacak..

16 Eylül’de işinizle ilgili ve ya ofis içi ilişkiler ve ya iletişim ile, sağlığınızla, günlük rutininiz ve ya alışkanlıklarınızla ilgili üst düzey bir takım kişileri ikna etmeye çalışabilirsiniz. Ve ya kariyerinizle ilgili bazı üst düzey ve güçlü kişiler, sizi konuşmalarıyla ikna etmeye çalışabilirler. Merkur’un hem Pluto, hem de Jupiter ile olan ilişkisi , maddi alandaki bir çok fırsatla aşırı iyimser bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor.. Dikkatli karar alın.. Yanlış adım atmayın…

Boğa burcu 10 – 16 Eylül 2018 Haftalık Burç Yorumları

Hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. Çocuklarınız, aşk hayatınız, ofis içi rekabet, yaratıcılık gerektiren hobileriniz ile ilgili yeni bir adım atabilir, girişimde bulunabilirsiniz.

11 Eylül’de Mars Kova burcuna tekrar geçiş yapıyor.. 8 -12 Ağustos tarihlerinde yaşadığınız konularla ilgili tamamlanma sürecine girmektesiniz. Özellikle işiniz, kariyeriniz, profesyonel hayatınız ile ilgili kafanızdaki hedefler için gaza basabilirsiniz. Güneş’in Pluto ve Jupiter’e sağladığı destekle, ikili ilişkiler, ortaklıklar, birliktelikler, evlilik alanında fırsatları değerlendirebilecek, uzaklar, seyahatler, deniz aşırı yerlerdeki iş potansiyelleri ile ilgili değişime rahatlıkla ayak uydurabileceksiniz.

12 Eylül’de Venus ve Uranus arasındaki açının size sağladığı olanaklarla ilişkiler alanında beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye adım atabilir ve ya süre gelen ilişkinizi aniden sonlandırabilirsiniz. Uzaklarla ilgili planlarınız ise bu süreçte olumlu etkilenebilir. Özellikle 13 Eylül’de ilişkiler alanında yaşadığınız olaylarla uzaklarda kurmak istediğiniz düzen ve disiplini kalıcılaştırmak için gerekli şartları yakalayabilirsiniz. Kendinizi ortaklık ve ya ilişki yönünden garantiye alabilirsiniz. Anlaşmalar yapmaya meyilli olabilirsiniz..

Fakat 14 Eylül’de, Merkür ve Neptun arasındaki olumsuz açı, özellikle aşk, flört ve ya çocuklar ile ilgili fikirlerde ve konuşmalarda sizin aldanabileceğinizi, ya da yanlış anlaşılabileceğinize işaret etmekte. Spekülatif yatırım araçlarıyla ilgili aldanmalar mümkün..Bugün karar almayın.. Size verilen sözlerin gerçeklik payını araştırın..Kimseyi kandırmaya çalışmayın.. İletişimde sisli bir hava hakim olacak..

16 Eylül’de almak istediğiniz kararları , daha sakin ve net bir gözlemle değerlendirebileceksiniz. Aşk, flört, çocuklarla ilgili konularda uzaklarda yaşayan bir takım kişileri ikna etmeye çalışabilirsiniz. Ve ya bu kişiler baskı ve stres yaratarak sizi konuşmalarıyla ikna etmeye çalışabilirler. Merkur’un hem Pluto, hem de Jupiter ile olan ilişkisi , ikili ilişkiler alanında karşılaşacağınız bir takım fırsatlar nedeniyle aşırı iyimser bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor.. Dikkatli karar alın.. Yanlış adım atmayın…

Ikizler burcu 10 – 16 Eylül 2018 Haftalık Burç Yorumları

Hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. Eviniz, aileniz , yuvanız ile ilgili yeni bir adım atabilir, girişimde bulunabilir, yeni bir düzen ve ya disiplin kurmak isteyebilirsiniz.

11 Eylül’de Mars Kova burcuna tekrar geçiş yapıyor.. 8 -12 Ağustos tarihlerinde yaşadığınız konularla ilgili tamamlanma sürecine girmektesiniz. Özellikle uzaklar, seyahatler, deniz aşırı yerler alanında yaratmak istediğiniz özgürlükler ile ilgili hedefleriniz için gaza basabilirsiniz. Güneş’in Pluto ve Jupiter’e sağladığı destekle, iş hayatı, çalışma şartları ve ya pozisyonunuz alanında fırsatları değerlendirebilecek, borçlar, harcamalar, banka ve krediler alanı ile ilgili değişime ve dönüşüme rahatlıkla ayak uydurabileceksiniz.

12 Eylül’de Venus ve Uranus arasındaki açının size sağladığı olanaklarla çalışma ortamında, beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızdan biriyle bir ilişkiye adım atabilir ve ya süre gelen ilişkinizi aniden sonlandırabilirsiniz. Harcamalar ve ya borçlarla ilgili yaratmak istediğiniz yeni düzen , iş alanında elde edeceğiniz bir takım fırsatlar sayesinde olumlu etkilenebilir. Özellikle 13 Eylül’de çalışma ve ya sağlık alanında yaşadığınız olaylarla bu düzeni ve disiplini kalıcılaştırmak için gerekli şartları yakalayabilirsiniz. Kendinizi ortaklık ve ya ilişki yönünden garantiye alabilirsiniz. Anlaşmalar yapmaya meyilli olabilirsiniz..

Fakat 14 Eylül’de, Merkür ve Neptun arasındaki olumsuz açı, özellikle kariyer, profesyonel hayat alanında üst düzey kişiler sizin kafanızı karıştırabilir, ve ya siz kendiniz kandırmaya meyilli olabilirsiniz. Bugün karar almayın.. Size verilen sözlerin gerçeklik payını araştırın..Kimseyi kandırmaya çalışmayın.. İletişimde sisli bir hava hakim olacak..

16 Eylül’de almak istediğiniz kararları , daha sakin ve net bir gözlemle değerlendirebileceksiniz. Ev, aile ve ya kariyer ile ilgili konularda harcamalar ve borçlarla ilgili bazı kişileri ikna etmeye çalışabilirsiniz. Ve ya ailenizden bazı kişiler, finansal alanda baskı ve stres yaratarak sizi konuşmalarıyla ikna etmeye çalışabilirler. Merkur’un hem Pluto, hem de Jupiter ile olan ilişkisi , özellikle çalışma ve iş ile ilgili konularda karşılaşacağınız bir takım fırsatlar nedeniyle aşırı iyimser bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor.. Dikkatli karar alın.. Yanlış adım atmayın…

Yengeç burcu 10 – 16 Eylül 2018 Haftalık Burç Yorumları

Hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. Kardeşleriniz, yakın çevreniz ile olan ilişkiniz, iletişiminiz, eğitim ve ya öğretim konularıyla ilgili yeni bir adım atabilir, girişimde bulunabilir, yeni bir düzen ve ya disiplin kurmak isteyebilirsiniz.

11 Eylül’de Mars Kova burcuna tekrar geçiş yapıyor.. 8 -12 Ağustos tarihlerinde yaşadığınız konularla ilgili tamamlanma sürecine girmektesiniz. Özellikle borçlar, harcamalar, banka , kredi ve ya derin korkular ve ya tabularınız konusunda yaratmak istediğiniz özgürlükler ile ilgili hedefleriniz için gaza basabilirsiniz. Güneş’in Pluto ve Jupiter’e sağladığı destekle, aşk hayatınız, hobileriniz, yaratıcılığınız alanında fırsatları değerlendirebilecek, ikili ilişkiler, ortaklıklar, beraberlikler ve yasal konular ile ilgili değişime ve dönüşüme rahatlıkla ayak uydurabileceksiniz.

12 Eylül’de Venus ve Uranus arasındaki açının size sağladığı olanaklarla aşk hayatınızda, beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik bir şekilde bir ilişkiye adım atabilir ve ya süre gelen ilişkinizi aniden sonlandırabilirsiniz. Bu zamanda başlayacağınız ilişkiler ani heves ve çekimle oluşacağından, kısa süreli olabilir. İkili ilişkiler, ortaklıklar, beraberlikler, işveren ile olan sözleşme ve anlaşmalar ile ilgili yaratmak istediğiniz yeni düzen , yaratıcılık konusunda ve ya kendinizi ispat edeceğiniz bir alan oluşturmanız konusunda elde edeceğiniz bir takım fırsatlar sayesinde olumlu etkilenebilir. Özellikle 13 Eylül’de aşk ve ya rekabet ile ilgili yaşadığınız olaylarla bu düzeni ve disiplini kalıcılaştırmak için gerekli şartları yakalayabilirsiniz. Kendinizi iş yerinizde çalışma alanınızda garantiye alabilirsiniz. Anlaşmalar yapmaya meyilli olabilir, yöneticilik kabiliyetinizi ortaya koyabilir, günlük akışınızda gerekli disiplini sağlayabilirsiniz.

Fakat 14 Eylül’de, Merkür ve Neptun arasındaki olumsuz açı, özellikle uzaklarda, deniz aşırı yerlerde bulunan bir takım bağlantılarınız, yapacağınız seyahatler, kuracağınız iletişimler nedeniyle kafanızı karıştırabilir, ve ya siz kendiniz kandırmaya meyilli olabilirsiniz. Bugün karar almayın.. Size verilen sözlerin gerçeklik payını araştırın..Kimseyi kandırmaya çalışmayın.. İletişimde sisli bir hava hakim olacak..

16 Eylül’de almak istediğiniz kararları , daha sakin ve net bir gözlemle değerlendirebileceksiniz. İletişim tarzınız ile ilgili konularda işvereninizi, partnerinizi, ortağınızı ikna etmeye çalışabilirsiniz. Ve ya fikirleriniz ile ilgili partneriniz, ortağınız , işvereniniz baskı ve stres yaratarak sizi konuşmalarıyla ikna etmeye çalışabilirler. Merkur’un hem Pluto, hem de Jupiter ile olan ilişkisi , özellikle kendinizi ispat fırsatı yakalayacağınız rekabet ortamlarında karşılaşacağınız bir takım fırsatlar nedeniyle aşırı iyimser bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor.. Dikkatli karar alın.. Yanlış adım atmayın…

Aslan burcu 10 – 16 Eylül 2018 Haftalık Burç Yorumları

Hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. Maddi konular, gelirler, kazançlar alanında yeni bir adım atabilir, girişimde bulunabilir, yeni bir düzen ve ya disiplin kurmak isteyebilirsiniz. Hesap, kitap yapabilirsiniz.

11 Eylül’de Mars Kova burcuna tekrar geçiş yapıyor.. 8 -12 Ağustos tarihlerinde yaşadığınız konularla ilgili tamamlanma sürecine girmektesiniz. Özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, birliktelikler, evlilik ve ya işvereniniz ile olan ilişkilerde, yasal konular alanında yaratmak istediğiniz özgürlük ile ilgili hedefleriniz için gaza basabilirsiniz. Güneş’in Pluto ve Jupiter’e sağladığı destekle, ev, aile, gayrimenkul alanında fırsatları değerlendirebilecek, çalışma şartları, sahip olduğunuz görev tanımı, iş ortamı ile ilgili değişime ve dönüşüme rahatlıkla ayak uydurabileceksiniz.

12 Eylül’de Venus ve Uranus arasındaki açının size sağladığı olanaklarla ev, aile, gayrimenkul alanında beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Ailenizle güzel zaman geçirebilir, bundan haz duyabilirsiniz. Çalışma şartları, pozisyonunuz, günlük düzeniniz ile ilgili yaratmak istediğiniz yeni düzen , aileniz, yuvanız ve ya gayrimenkul alanında elde edeceğiniz bir takım fırsatlar sayesinde olumlu etkilenebilir. Özellikle 13 Eylül’de eviniz, yuvanız ve aileniz ile ilgili yaşadığınız olaylarla bu düzeni ve disiplini kalıcılaştırmak için gerekli şartları yakalayabilirsiniz. Kendinizi çocuklar, aşk, yaratıcılık ve ya zevkler gibi konularda uzun vadeli kararlar verirken yakalayabilirsiniz.

Fakat 14 Eylül’de, Merkür ve Neptun arasındaki olumsuz açı, özellikle borçlar, harcamalar, banka ve ya kredi gibi finansal konularda kafanızı karıştırabilir, ve ya siz kendiniz kandırmaya meyilli olabilirsiniz. Bugün karar almayın.. Size verilen sözlerin gerçeklik payını araştırın..Kimseyi kandırmaya çalışmayın.. İletişimde sisli bir hava hakim olacak..Maddi konularla ilgili sakın bir anlaşma imzalamayın!

16 Eylül’de almak istediğiniz kararları , daha sakin ve net bir gözlemle değerlendirebileceksiniz. Gelirleriniz, kazançlarınız ile ilgili konularda çalışma ortamınızda bazı güçlü kişileri ikna etmeye çalışabilirsiniz. Ve ya fikirleriniz ile ilgili işvereniniz, çalışma arkadaşınız baskı ve stres yaratarak sizi konuşmalarıyla ikna etmeye çalışabilirler. Merkur’un hem Pluto, hem de Jupiter ile olan ilişkisi , özellikle aile, ev, yuva gibi konularda karşılaşacağınız bir takım fırsatlar nedeniyle aşırı iyimser bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor.. Dikkatli karar alın.. Yanlış adım atmayın…

Başak burcu 10 – 16 Eylül 2018 Haftalık Burç Yorumları

Hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. Görünümünüz, imajınız, ikili ilişkiler alanında benimsediğiniz strateji ile ilgili yeni bir adım atabilir, girişimde bulunabilir, yeni bir düzen ve ya disiplin kurmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza yönelebilir, yeni bir rutine girebilirsiniz.

11 Eylül’de Mars Kova burcuna tekrar geçiş yapıyor.. 8 -12 Ağustos tarihlerinde yaşadığınız konularla ilgili tamamlanma sürecine girmektesiniz. Özellikle çalışma ortamı, sağlığınız, sahip olduğunuz alışkanlıklar, iş yerindeki durumunuz alanında yaratmak istediğiniz özgürlük ile ilgili hedefleriniz konusunda gaza basabilirsiniz. Güneş’in Pluto ve Jupiter’e sağladığı destekle, kardeşleriniz ve ya yakın çevreniz ile olan iletişiminiz , yeni fikir ve düşünceler alanında fırsatları değerlendirebilecek, kendinizi ispat etmek istediğiniz becerileriniz ve yetenekleriniz ile ilgili değişime ve dönüşüme rahatlıkla ayak uydurabileceksiniz. Aşk hayatınız bu süreçte olumlu etkilenebilir..

12 Eylül’de Venus ve Uranus arasındaki açının size sağladığı olanaklarla yakın çevreniz ve ya kardeşleriniz ile olan ilişkinizde ve ya kısa seyahatler alanında beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Yakın çevrenizle güzel zaman geçirebilir, bundan haz duyabilirsiniz. Yetenek ve hobileriniz ile ilgili yaratmak istediğiniz yeni düzen , yakın çevrenizin size sunacağı bir takım fırsatlar sayesinde olumlu etkilenebilir. Özellikle 13 Eylül’de yaşadığınız olaylarla bu düzeni ve disiplini kalıcılaştırmak için gerekli şartları yakalayabilirsiniz. Kendinizi aileniz, yuvanız ve ya eviniz gibi konularda uzun vadeli kararlar verirken yakalayabilirsiniz.

Fakat 14 Eylül’de, Merkür ve Neptun arasındaki olumsuz açı, özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, işvereniniz ile olan ilişkiniz gibi alanlarda kafanızı karıştırabilir, ve ya siz kendiniz kandırmaya meyilli olabilirsiniz. Bugün karar almayın.. Size verilen sözlerin gerçeklik payını araştırın..Kimseyi kandırmaya çalışmayın.. İletişimde sisli bir hava hakim olacak..Maddi konularla ilgili sakın bir sözleşme imzalamayın!

16 Eylül’de almak istediğiniz kararları , daha sakin ve net bir gözlemle değerlendirebileceksiniz. Genel anlamda kariyerinizle bağlantılı fikirleriniz ve buna bağlı benimsediğiniz hayat felsefeniz, planlarınız ve programlarınız ile ilgili konularda rakiplerinizi ikna etmeye çalışabilirsiniz. Ve ya rekabette bulunduğunuz kişiler baskı ve stres yaratarak sizi konuşmalarıyla ikna etmeye çalışabilirler. Merkur’un hem Pluto, hem de Jupiter ile olan ilişkisi , özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz sayesinde karşılaşacağınız bir takım fırsatlar nedeniyle aşırı iyimser bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor.. Dikkatli karar alın.. Yanlış adım atmayın…

Terazi burcu 10 – 16 Eylül 2018 Haftalık Burç Yorumları

Hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. Bilinçaltınız, endişeleriniz, vicdanınız ile olan hesaplaşmanız, çalışmak konusunda taşıdığınız endişeler ve kaygılar ile ilgili yeni bir adım atabilir, girişimde bulunabilir, yeni bir düzen ve ya disiplin kurmak isteyebilirsiniz. Gizli bir sağlık probleminin ortaya çıkmasıyla sıkıntı yaşayabillirsiniz. Gizli düşmanlarınız ile ilgili aksiyon alabilirsiniz.

11 Eylül’de Mars Kova burcuna tekrar geçiş yapıyor.. 8 -12 Ağustos tarihlerinde yaşadığınız konularla ilgili tamamlanma sürecine girmektesiniz. Özellikle çocuklarınız, aşkınız, yetenekleriniz, hobileriniz alanında yaratmak istediğiniz özgürlük ile ilgili hedefleriniz için gaza basabilirsiniz. Güneş’in Pluto ve Jupiter’e sağladığı destekle, maddi konular, gelirler, kazançlar alanında fırsatları değerlendirebilecek, eviniz, aileniz ve yuvanız ile ilgili değişime ve dönüşüme rahatlıkla ayak uydurabileceksiniz. Aile ilişkileriniz bu süreçten olumlu etkilenebilir.

12 Eylül’de Venus ve Uranus arasındaki açının size sağladığı olanaklarla gelirler ve kazançlar alanında beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Maddi bir olanak yakalayabilir, beklenmedik bir paraya , mirasa, maddi desteğe kavuşabilirsiniz. Aileniz, yuvanız ile ilgili yaratmak istediğiniz yeni düzen , maddi konuların, gelirlerinizin size sunacağı bir takım fırsatlar sayesinde olumlu etkilenebilir. Özellikle 13 Eylül’de yaşadığınız olaylarla evinizle ilgili kurmak istediğiniz düzeni ve disiplini kalıcılaştırmak için gerekli şartları yakalayabilirsiniz. Aileniz, yuvanız ve ya eviniz gibi konularda uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

Fakat 14 Eylül’de, Merkür ve Neptun arasındaki olumsuz açı, özellikle farklı felsefeler ile ilgili gizli ve ya derin araştırmalarla kafanızın karışmasına neden olabilir ve ya bilinçaltınızdaki bir takım konular sizin günlük hayatınız, çalışma konuları ve ya sağlık gibi alanlarda yanlış hareket etmenize neden olabilir. Bugün karar almayın.. Size verilen sözlerin gerçeklik payını araştırın..Kimseyi kandırmaya çalışmayın.. İletişimde sisli bir hava hakim olacak..

16 Eylül’de almak istediğiniz kararları , daha sakin ve net bir gözlemle değerlendirebileceksiniz. Genel anlamda uzaklar, uzaklarda bulunan bazı bağlantılarınız, uzak yerlere seyahatler, farklı felsefeler , öğretiler gibi alanlar konusunda aldığınız haberlerle ailenizde bazı kişileri ikna etmek durumunda kalabilir, ve ya ev ve yuva alanında değişen düzeninizi daha kolay idare edebilirsiniz. Merkur’un hem Pluto, hem de Jupiter ile olan ilişkisi , özellikle maddi konular, gelirler ve kazançlar alanında karşılaşacağınız bir takım fırsatlar nedeniyle aşırı iyimser bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor.. Dikkatli karar alın.. Yanlış adım atmayın…

Akrep burcu 10 – 16 Eylül 2018 Haftalık Burç Yorumları

Hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. .Uzun vadeli planlarınız , gelecek beklentileriniz ile ilgili olan konularda yeni bir adım atabilir, girişimde bulunabilir, yeni bir düzen ve ya disiplin kurmak isteyebilirsiniz. Yeni bir arkadaş ve dost çevresine girebilir, özellikle de yeni iş arkadaşları edinebilirsiniz.

11 Eylül’de Mars Kova burcuna tekrar geçiş yapıyor.. 8 -12 Ağustos tarihlerinde yaşadığınız konularla ilgili tamamlanma sürecine girmektesiniz. Özellikle aileniz, yuvanız, eviniz alanında yaratmak istediğiniz özgürlük ile ilgili hedefleriniz için gaza basabilirsiniz. Güneş’in Pluto ve Jupiter’e sağladığı destekle, maddi konular, gelirler, kazançlar alanında fırsatları değerlendirebilecek, işiniz ile ilgili düşündüğünüz stratejiler ile ilgili değişime ve dönüşüme rahatlıkla ayak uydurabileceksiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz bu süreçten olumlu etkilenebilir.

12 Eylül’de Venus ve Uranus arasındaki açının size sağladığı olanaklarla görünümüz, tarzınız, ikili ilişkiler alanında duruşunuz, stratejiniz ile ilgili beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Bugün karşılacağınız kişiler ile aranızda beklenmedik bir çekim oluşabilir. Kariyeriniz, işiniz ile ilgili yaratmak istediğiniz yeni düzen , ikili ilişkilerdeki belirlediğiniz strateji konusunda bir takım fırsatlar sayesinde olumlu etkilenebilir. Özellikle 13 Eylül’de yaşadığınız olaylarla bu düzeni ve disiplini kalıcılaştırmak için gerekli şartları yakalayabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, yaşadığınız ortam gibi konularda uzun vadeli kararlar alabilirsiniz.

Fakat 14 Eylül’de, Merkür ve Neptun arasındaki olumsuz açı, özellikle arkadaşlarınız, girdiğiniz ortamlar ve burada yapacağınız fikir alışverişi sonucunda daha da karışabilir.. Sahip olduğunuz yetenekler ve beceriler konusunda aşırı iddialı davranabilirsiniz. Bu durum yanlış aksiyon almanıza neden olabilir. Bugün karar almayın.. Size verilen sözlerin gerçeklik payını araştırın..Kimseyi kandırmaya çalışmayın.. İletişimde sisli bir hava hakim olacak..

16 Eylül’de almak istediğiniz kararları , daha sakin ve net bir gözlemle değerlendirebileceksiniz. Genel anlamda arkadaşlarınız sizin üzerinizde baskı ve stres yaratarak konuşmalarıyla sizi ikna etmeye çalışabilirler. Ve ya siz gelecek beklentileriniz ile ilgili fikirlerinizi değiştirebilirsiniz. Merkür’ün hem Pluto, hem de Jupiter ile olan ilişkisi , özellikle maddi konular, gelirler ve kazançlar alanında karşılaşacağınız bir takım fırsatlar nedeniyle aşırı iyimser bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor.. Dikkatli karar alın.. Yanlış adım atmayın…

Yay burcu 10 – 16 Eylül 2018 Haftalık Burç Yorumları

Hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. Kariyeriniz, profesyonel hayatınız, hedefleriniz ile ilgili olan konularda yeni bir adım atabilir, girişimde bulunabilir, yeni bir düzen ve ya disiplin kurmak isteyebilirsiniz. Yeni bir iş alanına adım atabilirsiniz.

11 Eylül’de Mars Kova burcuna tekrar geçiş yapıyor.. 8 -12 Ağustos tarihlerinde yaşadığınız konularla ilgili tamamlanma sürecine girmektesiniz. Özellikle fikirleriniz, iletişim tarzınız, yaşadığınız ortam alanında yaratmak istediğiniz özgürlük ile ilgili hedefleriniz için gaza basabilirsiniz. Güneş’in Pluto ve Jupiter’e sağladığı destekle, içsel anlamda, bilinçaltınızda korkular ve endişeleriniz konusunda kendinizi daha kolay ikna edebilecek, kaygılarınızdan kurtulabilecek, gizlediğiniz bir rahatsızlığınız varsa şifa bulabileceksiniz..Maddi alanda gelirler, kazançlar, sahip olduğunuz mal ve mülkler ile ilgili düşündüğünüz stratejiler konusunda değişime ve dönüşüme rahatlıkla ayak uydurabileceksiniz.

12 Eylül’de Venus ve Uranus arasındaki açının size sağladığı olanaklarla gizli bir aşk macerasına kendinize kaptırabilirsiniz. Bu aşk, çok hızlı başladığı gibi çok hızlı da bitebilir, dikkatli olmakta fayda var.. Gelirler ve kazançların azalmasına neden olabilecek bir takım konular gündeme gelebilir. Özellikle 13 Eylül’de yaşadığınız olaylarla maddi konularda düzeni ve disiplini kalıcılaştırmak için gerekli şartları yakalayabilirsiniz.

Fakat 14 Eylül’de, Merkür ve Neptun arasındaki olumsuz açı, özellikle kariyeriniz alanında üst düzey ve ya otorite gibi kişilerle yapacağınız konuşmaların sizi kandırma ve ya aldatma potansiyeli olduğunu söylüyor. Bu durum yanlış aksiyon almanıza neden olabilir. Bugün karar almayın.. Size verilen sözlerin gerçeklik payını araştırın..Kimseyi kandırmaya çalışmayın.. İletişimde sisli bir hava hakim olacak..

16 Eylül’de almak istediğiniz kararları , daha sakin ve net bir gözlemle değerlendirebileceksiniz. Genel anlamda kariyeriniz, statünüz ile ilgili üzerinizde baskı ve stres yaratan konuşmalar duyabilir, maddi konularla ilgili bir takım konularda ikna edilmeye çalışılabilirsiniz. Merkür’ün hem Pluto, hem de Jupiter ile olan ilişkisi , özellikle benimsediğiniz felsefeler, anlayışlar ve inançlar doğrultusunda aşırı iyimser bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor.. Dikkatli karar alın.. Yanlış adım atmayın…

Oğlak burcu 10 – 16 Eylül 2018 Haftalık Burç Yorumları

Hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. Uzaklar, farklı öğretiler, felsefeler, seyahatler ile ilgili olan konularda yeni bir adım atabilir, girişimde bulunabilir, yeni bir düzen ve ya disiplin kurmak isteyebilirsiniz. Farklı kültürler, uzaklar , basın yayın ve ya tıp, yasal konular alanında yeni bir iş alanına adım atabilirsiniz.

11 Eylül’de Mars Kova burcuna tekrar geçiş yapıyor.. 8 -12 Ağustos tarihlerinde yaşadığınız konularla ilgili tamamlanma sürecine girmektesiniz. Özellikle gelirleriniz, kazançlarınız, sahip olduğunuz değerleriniz alanında yaratmak istediğiniz özgürlükler ile ilgili hedefleriniz için gaza basabilirsiniz. Güneş’in Pluto ve Jupiter’e sağladığı destekle, girdiğiniz ortamlar, arkadaş çevresi, gelecek beklentileriniz konusunda bir takım fırsatlar, olanaklar yakalayabileceksiniz..Genel anlamda hayatınız, düzeniniz, sorumluluklarınız, sağlığınız ile ilgili düşündüğünüz stratejiler alanında benimsediğiniz yeni kurallar doğrultusunda değişime ve dönüşüme rahatlıkla ayak uydurabileceksiniz.

12 Eylül’de Venus ve Uranus arasındaki açının size sağladığı olanaklarla girdiğiniz ortamda etkilenebileceğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz, kendinize kaptırabilirsiniz. Bu aşk ve ya etkileşim, çok hızlı geliştiği gibi, çok hızlı da bitebilir, dikkatli olmakta fayda var.. Hayatınızla ilgili gerek yapmakla zorunlu olduğunuz sadeleşmeler, yaşadığınız bir takım kısıtlamalar alanında özellikle 13 Eylül’de düzeninizi ve disiplininizi kalıcılaştırmak için gerekli şartları yakalayabilirsiniz.

Fakat 14 Eylül’de, Merkür ve Neptun arasındaki olumsuz açı, özellikle kurmak istediğiniz yeni sistem ve düzen ile ilgili bazı kişilerle yapacağınız konuşmaların sizi kandırma ve ya aldatma potansiyeli olduğunu söylüyor. Bu durum yanlış aksiyon almanıza neden olabilir. Bugün karar almayın.. Size verilen sözlerin gerçeklik payını araştırın..Kimseyi kandırmaya çalışmayın.. İletişimde sisli bir hava hakim olacak..

16 Eylül’de almak istediğiniz kararları , daha sakin ve net bir gözlemle değerlendirebileceksiniz. Genel anlamda farklı felsefeler, öğretiler, seyahatler ile ilgili üzerinizde baskı ve stres yaratan konuşmalar duyabilir, sorumluluklarınız size ağır gelebilir. Merkür’ün hem Pluto, hem de Jupiter ile olan ilişkisi , özellikle gelecek planlarınız, beklentileriniz alanında aşırı iyimser bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor.. Dikkatli karar alın.. Yanlış adım atmayın…

Kova burcu 10 – 16 Eylül 2018 Haftalık Burç Yorumları

Hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. Borçlar, harcamalar, banka ve ya kredi alanında yeni bir adım atabilir, girişimde bulunabilir, yeni bir düzen ve ya disiplin kurmak isteyebilirsiniz. Kendinize yapacağınız bir bütçe ve ya planla harcamalarınızı yönetmek isteyebilirsiniz.

11 Eylül’de Mars Kova burcuna tekrar geçiş yapıyor.. 8 -12 Ağustos tarihlerinde yaşadığınız konularla ilgili tamamlanma sürecine girmektesiniz. Özellikle hayatınız, sağlığınız, kariyeriniz alanında yaratmak istediğiniz özgürlükler ile ilgili hedefleriniz için gaza basabilirsiniz. Güneş’in Pluto ve Jupiter’e sağladığı destekle, mesleki alanda bir takım fırsatlar, olanaklar yakalayabileceksiniz..Genel anlamda profesyonel hayatınızla ilgili gizliden gizliye planladığınız, üzerinde düşündüğünüz stratejiler, benimsediğiniz yeni kurallar konusunda değişime ve dönüşüme rahatlıkla ayak uydurabileceksiniz.

12 Eylül’de Venus ve Uranus arasındaki açının size sağladığı olanaklarla özellikle kariyer alanında girdiğiniz bir ortamda etkilenebileceğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Üst yönetim ve ya otoritelerin dikkatini çekebilirsiniz. Başarılarınız ön plana çıkabilir. Yabancı ülkelerden ve ya farklı kültürlerden insanlarla aranızda etkileşim doğabilir. Bu etkileşim, çok hızlı geliştiği gibi, çok hızlı da bitebilir, dikkatli olmakta fayda var.. Bilinçaltınızla ilgili gerek yapmakla zorunlu olduğunuz sadeleşmeler, gerek kurtulmaya çalıştığınız korkularınız, endişeleriniz konusunda özellikle 13 Eylül’de güzel fırsatlar yakalayabilir, düzeninizi ve disiplininizi kalıcılaştırmak için gerekli şartları yakalayabilirsiniz.

Fakat 14 Eylül’de, Merkür ve Neptun arasındaki olumsuz açı, özellikle borçlar, banka, kredi, finansal kararlar ile yanlış anlaşılmalar, kandırılmalar, aldanmalar, avunmalar yaşayabileceğinizi söylüyor. Bu durum yanlış aksiyon almanıza neden olabilir. Gereksiz alışverişe dikkat. Pişman olabilirsiniz.. Bugün karar almayın.. Size verilen sözlerin gerçeklik payını araştırın.. İletişimde sisli bir hava hakim olacak..

16 Eylül’de almak istediğiniz kararları , daha sakin ve net bir gözlemle değerlendirebileceksiniz. Genel anlamda borçlar ve harcamalar ile ilgili konuşmalar, sizde baskı yaratabilir. Merkür’ün hem Pluto, hem de Jupiter ile olan ilişkisi , özellikle kariyeriniz, toplumsal statünüz alanında aşırı iyimser bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor.. Dikkatli karar alın.. Yanlış adım atmayın…

Balık burcu 10 – 16 Eylül 2018 Haftalık Burç Yorumları

Hafta, 9 Eylül’de gerçekleşen Başak burcundaki Yeni Ay’ın etkisiyle başlıyor.. İkili ilişkiler , birliktelikler, ortaklıklar alanında yeni bir adım atabilir, girişimde bulunabilir, yeni bir düzen ve ya plan, program yaratmak isteyebilirsiniz.

11 Eylül’de Mars Kova burcuna tekrar geçiş yapıyor.. 8 -12 Ağustos tarihlerinde yaşadığınız konularla ilgili tamamlanma sürecine girmektesiniz. Özellikle farklı felsefe ve öğretiler yardımıyla bilinçaltınızda korkular ve endişeler alanında yaratmak istediğiniz özgürlük ile ilgili hedefleriniz için gaza basabilirsiniz. Güneş’in Pluto ve Jupiter’e sağladığı destekle, uzaklar, seyahatler, farklı kültürler alanında bir takım fırsatlar, olanaklar yakalayabileceksiniz.. Genel anlamda bulunduğunuz sosyal ortam, arkadaş grupları, gelecek beklentileriyle ilgili yaşadığınız değişim ve dönüşüme daha kolay ayak uydurabileceksiniz.

12 Eylül’de Venus ve Uranus arasındaki açının size sağladığı olanaklarla uzaklarda, ya da yaptığınız seyahatler sırasında girdiğiniz bir ortamda etkilenebileceğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz. Yabancı ülkelerden ve ya farklı kültürlerden insanlarla aranızda etkileşim doğabilir. Bu etkileşim, çok hızlı geliştiği gibi, çok hızlı da bitebilir, dikkatli olmakta fayda var.. Gelecek planlarınız, işiniz konusundaki beklentileriniz alanında özellikle 13 Eylül’de güzel fırsatlar yakalayabilir, düzeninizi ve disiplininizi kalıcılaştırmak için gerekli şartları yakalayabilirsiniz.

Fakat 14 Eylül’de, Merkür ve Neptun arasındaki olumsuz açı, özellikle ikili ilişkiler, birliktelikler, ortaklıklar alanında yanlış anlaşılmalar, kandırılmalar, aldanmalar, avunmalar yaşayabileceğinizi söylüyor. Bu durum yanlış aksiyon almanıza neden olabilir..Herhangi bir anlaşmaya, sözleşmeye imza atmayın.. Pişman olabilirsiniz.. Bugün karar almayın.. Size verilen sözlerin gerçeklik payını araştırın.. İletişimde sisli bir hava hakim olacak..

16 Eylül’de almak istediğiniz kararları , daha sakin ve net bir gözlemle değerlendirebileceksiniz. Genel anlamda partneriniz, ortağınız ile yapacağınız konuşmalar, gelecek planlarınız nedeniyle üzerinizde baskı yaratabilir. Merkür’ün hem Pluto, hem de Jupiter ile olan ilişkisi , özellikle uzaklar, seyahatler, farklı kültürden olan kişilerle ilişkileriniz alanında aşırı iyimser bir yaklaşım içinde olacağınızı gösteriyor.. Dikkatli karar alın.. Yanlış adım atmayın…

ASTROLOG ZEYNEP ÖZYÖRÜK

KLAROS DANIŞMANLIK