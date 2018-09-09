Ilka Brühl Almanya’da yaşayan kendi hikayesini anlatarak pozitifliği ve güçlenmeyi yaymak için çalışıyor. 26 yaşındaki Ilka Brühl; “Herkesin güzel olduğunu tüm dünyaya hatırlatın.” sözleri ile toplumun dayattığı güzellik algısına meydan okuyarak kadınların fiziksel görünümleriyle barışmasını amaçlıyor.

“Biz kusurlarımızla da güzeliz!” diyen ve bunu bütün dünyaya haykırarak Instagram’dan hikayelerini paylaşan bu güzel kadınlar tüm hemcinslerine ilham ve cesaret aşılıyor.

Dezavantaj olarak gördüğünüz şey belki de sizi en değerli kılan şeydir. Oldukça nadir görülen bir yüz deformasyonuyla doğan Ilka Brühl, “Herkesin güzel olduğu dünyayı” hatırlatmak için modelik yapmaya karar verdi. Almanya’da yaşayan Ilka Brühl, oldukça nadir rastlanan bir yüz deformasyonuyla doğdu.

Doğduğundan beri zor bir hayat yaşadığını söyleyen 26 yaşındaki model, sağlığına kavuşmak için pek çok ameliyat geçirdiğini belirtti:

“Yarık bir yüzle doğduğum için burnumdaki nefes almamı sağlayan yapılar hiçbir zaman düzgün çalışmadı. Ayrıca sağ gözümde gözyaşı kanalı olmadığından, yüzümün sağ tarafında her zaman birkaç damla gözyaşı bulunuyor.”

Yaşadıklarının ardından güçlü bir kadına dönüşen Brühl, hikayesini ve deneyimlerinin başkalarını cesaretlendirmesi için modellik yapmaya karar verdiğini söyledi.

Brülh, iki yıl önce arkadaşlarına poz vermeye başladığını belirterek, aldığı yorumlara şaşırdığını dile getirdi:

“Çok fazla pozitif geri dönüş aldım. Daha sonra ise kendimi olduğum gibi göstermek için daha fazla cesaret topladım. Çirkin olmanın tek yolu kötü bir karaktere sahip olmak. Hiç kimse dış görünüşünden dolayı saklanmak zorunda değil!”

“Herkesin güzel olduğu dünyayı hatırlayın.”