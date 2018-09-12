Popo estetiği hakkında genel bilgiler.Dolgun ve dik kalçalar hemen her kadının hayalinde olan bir durum olmaktadır. Dik, dolgun ve yuvarlak olan kalçalar kadınlarda güzellik algısının en önemli etkilerinden bir tanesi olmaktadır.

Bu sebepten dolayı da gerek spor yaparak gerek ise de popo estetiği yaptırarak birçok kadın bu görünümde olan kalçalara sahip olmayı arzulamaktadırlar. Spor yaparak da bu kalçalara gerekli azim ve hırs ile isteyen herkes sahip olabilmektedir. Ancak bunun için uzun bir zaman ve bir hayli de emek gerekmektedir. Ancak kadınlar bu görünüme sahip olan kalçalara kısa bir zaman içerisinde ve son derecede de kolay bir şekilde sahip olmayı istemektedirler. Bunun için kadınlar popo estetik ameliyatı olarak bu isteklerini oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. Bayanlar son derecede güzel kalçalara sahip olmak adına operasyon geçirmek istediklerinde bu operasyonlar üç farklı şekilde bulunmaktadır. Bunlar;

Popo dikleştirme

Popo küçültme

Popo biçimlendirme, dolgunlaştırma



Kalça Estetiğinde Operasyon Yöntemleri Nelerdir?

Popo Kaldırma: Zaman içerisinde kişilerin kalçalarında bir inme söz konusu olmaktadır. Bu durum yaşın ilerlemesi ile olabileceği gibi fazla kilo vermekten de meydana gelebilen bir durumdur. Bu operasyonda karnın altından ve kalçaların üst bölgesinden derilerin çıkartılarak tüm kalça askıya alınmaktadır. Yine bu işlem bazı kişilerde kalçalara yağ enjekte edilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Yağ Enjekte Edilmesi: Kalçalarının daha dolgun bir görünümde olmasını isteyen kişilere bu operasyon gerçekleştirilmektedir. Bu operasyonda kişilerin vücutlarından yağ alınmaktadır. Bu yağlar da kalçaların üst bölgelerine enjekte edilmektedir. Popo Protez: Yağ enjekte edilmesi bazı durumlarda dolgunlaştırılması için yeterli gelmemektedir. Bu durumda slikon protezler kullanılmaktadır. Bu protezler adalelere ya da kalçalara yerleştirilir. Bu işlem sayesinde kalçaların hem dik hem yuvarlak hem de dolgun görünmesi sağlanmaktadır.

Popo Estetiği

Kalçalarının çok daha iyi bir görünüme sahip olması adına kalça estetiği olmak isteyen kişiler yapılacak olan işlemler için iyi bir yer tercih etmeye özen göstermelidirler. Bu operasyon ameliyathane ortamında gerçekleştirilen bir işlem olmaktadır. Bunun da beraberinde operasyonu olmak isteyen kişilere operasyon öncesinde genel anestezi uygulanmaktadır. Bu estetik operasyonu olacak olan kişilerin yaptıracakları operasyonlara göre zaman değişmektedir. Genellikle bu operasyonlar yapılan işlemlere bağlı olarak 2 ile 3 saat arasında sürmektedir.

Bu operasyonları olarak son derecede iyi görünen kalçalara sahip olmak isteyen kişilerin merak ettikleri durumlardan bir tanesi de popo estetiği iyileşme süreci olmaktadır. Bu operasyonu olan kişiler operasyonu oldukları ilk gün hastaneden taburcu olmaktadırlar. Kişiler bu operasyonu olduktan sonra 5 hafta boyunca özel bir korse kullanmalıdırlar. Kişilerde iyileşme süreci yapılan işleme ve hastaya bağlı olarak 2 ile 10 gün arasında sürmektedir. Şişliklerin inmesi ve hastanın tam olarak iyileşmesi de yaklaşık olarak 3-4 ayda tamamlanmaktadır.