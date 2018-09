Kadınların pek çoğunun muzdarip olduğu, hatta karşı cinsin bu kokudan rahatsız olduğu gerekçesiyle çekindiği sorun vajinanın kötü kokmasıdır.

Aslına bakarsanız, tüm organlar belli bir oranda kendine has kokuya sahiptir ve bu kokuların hiç birisi her gün sıkılan parfümler gibi mis değildir. Ancak vajina hem sürekli nemli olduğu için hem de kapalı kaldığı için bir tık daha fazla kokuya sebep olur. Vajinanın içi belli bir doğal ortama, auraya, floraya sahiptir. Vajinanın içindeki milyonlarca mikroorganizmanın belli bir denge içinde devam eden yaşamları vardır. Vajinanın bakımının yapılabilmesi için de vajina iç çeperi bir sıvı salgılar. İşte her şey yolunda olsa bile bu salgının üretilmesi de belli bir kokunun olmasına sebep oluşturuyor. Nasıl ki ağız içimizi ne kadar titiz temizlesek de tükürük salgılandığı için ağız içi her daim ıslak ve kendine has bir kokuya sahip. Ancak eğer aksi bir sorun ya da durum söz konusu değilse ağız içindeki bu doğal koku hem bizi hem de çevremizdekileri rahatsız edecek düzeyde ya da yapıda değildir. İşte aynı bu durum vajina için de geçerlidir.

Doğal vajina kokusu

Vajina kokusunu doğal olan, rahatsız edici olmayan ve bir sorundan kaynaklanan, normal dışı olan olarak ikiye ayırabiliriz. Herkesin vücudu ve hormonları, salgıları kendisine özgüdür. Bu bakımdan da vajina salgısı ve kokusu da kendisine özgüdür. Bu sıvı her daim salgılandığı için vajinada belli bir koku yaratması normaldir. Kişi ne kadar sık duş alırsa alsın, vajinanın dışını ve içini temizlemeye yönelik nasıl bir yol, yöntem izlese de doğal olarak üretilen salgı dolayısıyla vajina kokusu olacaktır. Şimdi vajinanın doğal salgısının bu kokuya sebep olduğu düşünülerek vajinanın ya da vajina içinin ekstra temizlenmeye çalışılması da sağlığımız açısından risk oluşturacaktır. Çünkü vajinanın sağlıklı kalabilmesi için vücudun doğal olarak salgıladığı, ürettiği bir sıvıdır. Bu bakımdan kadın, vajinal akıntının kokusundan rahatsız olduğu için vajinal duş alırsa vajinanın doğal dokusunu, sağlık durumunu bozacaktır.

Vajinal kokuyu belirleyen etkenler

Her kadın kendi şahsına münhasırdır. Bu bakımdan er kadının kokusu vücut, vajina kokusu da kendine özeldir. Bu vajinal akıntı kadınların tabirlerine göre çiğ et ya da balık kokusu gibi olabiliyor. Bununla birlikte kadınların nasıl psikolojilerinde bir gün diğerini tutmuyorsa, vajinal akıntı da aynı paraleldedir. Vajinal akıntının bu günkü kokusu ile yarınki kokusu arasında fark vardır. Tıpkı terde olduğu gibi vajinal kokuda da kadının gün içinde yiyip içtikleri, az su içmesi, kullandığı ilaçlar ve tıbbi işlemler de vajinal kokunun seyrini değiştirecektir. Ancak vajina kokusunu dayanılmaz, katlanılmaz, itici hale getiren etkenler genellikle bakteriyel enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, pelvik inflamatuar, hijyen kurallarına dikkat edilmemesi ve genital bölgenin nemli kalması şeklinde sıralanabilir. Özellikle bu etkenlerin bir süre varlığını devam ettirmesi vajinal kokunun sinir bozucu, kadını ve partneri rahatsız edici hale gelmesine sebep olur.

Vajinal kokunun belirtileri nelerdir?

Her vajinanın kendine has ve her gün değişebilen doğal bir kokusunun olduğundan bahsettik. Ancak bu kokunun anormal boyutlara ulaşması durumunda öncelikle kadın bunu fark edecek, hissedecektir. Bu kokunun dışında vajinanın aşırı kuruması, kaşınması, kızarması da vajina kokusunun normal dışı olduğunun diğer göstergeleridir.

Vajina kokusu nasıl giderilir?

Vajina kokusunu gidermek için tıbbi ve kozmetik pek çok ürün vardır. Bu amaçla çok sayıda krem ve pomad üretilmiştir. Fakat bu ürünlerin hem pahalı olması hem de doğal olmaması ve bir yan etkiye yol açma ihtimalinin varlığı kadınları korkutmaktadır. Bu bakımdan her konuda olduğu gibi vajina kokusu konusunda da doğal yollardan, yöntemlerden şaşmamak en iyisidir.

Vajina kokusunu gidermenin doğal formülleri nelerdir?

Bol bol su için!

Vücudumuzda ortaya çıkan pek çok derdin temel sebebi yeterince su içmemektir. Sağlıklı bir yaşam için en temel gereklilik olan su, vajinal akıntı konusunda da belirleyici rol oynar. Eğer vajinanızın kokusundan şikayetçiyseniz, muhtemelen günde 2 litreden daha az su içiyorsunuzdur. Her bir organın, her bir hücrenin, vücudumuzdaki her sistemin doğru çalışabilmesi için her bireyin günde en az 2 litre su içmesi gerekiyor. Çünkü su, vücudumuzdaki zararlı bakterilerin, terde ya da her hangi bir alanda kötü kokuyu oluşturan toksinlerin atılması için su içmek şart. Günde 8-10 bardak su içmeyi alışkanlık haline getiren kişilerin vücutlarından toksinler, zararlı bakterileri atmaları mümkün olur. Bu sayede daha sağlıklı olmaları, tenleri, terleri, koltukaltları ve vajinalarının daha hoş kokması da sağlanır.

Her gün iki kase ev yoğurdu yiyin!

Evde sağlıklı ve doğal koşullarda mayalanan yoğurt, vücudumuzun ve dolayısıyla da vajinamızın doğal pH dengesini korumaya yardım eder. Günde 2 kase ya da 1 büyük kase ev yoğurdu tüketen kişiler, terlerinin, vajinal sıvılarının kötü kokmasını ve vajinanın kurumasını engelleyebilirler.

Vajina kokusunu gidermek için yoğurt yemenin yanında bir pamuk yardımıyla vajina kenarlarının, dışının ve olabildiğince içinin yoğurtla silinmesi de önerilir. Şöyle ki bir pamuğu ev yoğurduna batırıp sonra o pamukla vajinanın dışı silinir, sonra yine yoğurda batırılmış pamuk vajinanın içine doğru uygulanır ve sonrasında vajina yıkanır. Tam olarak etkinliği kanıtlanmamış olsa da vajina kokularını gidermek için önerilen yöntemlerden birisidir.

Sarımsak tüketin!

Sarımsağın antibiyotik özelliği biliniyor. Vücudumuzdaki her alanda iltihap, enfeksiyon oluşumunu ve vajina da dahil olmak üzere kötü kokulara yol açan etkenleri ortadan kaldırmak için düzenli olarak sarımsak yemek önerilir. Bunun için her gün düzenli olarak 1-2 diş sarımsak yemeklerle birlikte yenebilir, her sabah 1 diş sarımsak yutulabilir ya da 1 diş sarımsak ezilir ve vajinanın içine konabilir. Yaklaşık 1 saat vajina içinde bekleyen sarımsak sonra geri alınır ve vajina yıkanır. Güvenlik açısından değerlendirdiğimizde sarımsağı yemek daha mantıklı bir seçenek olabilir.

Vajinaya beyaz sirke sürün!

Beyaz sirke asidik özelliğiyle bakterileri yok edici ve cildin pH seviyesini koruyucu etki gösterir. Bunun için her sabah 1 bardak ılık su içine 1 tatlı kaşığı beyaz sirke ekleyip içmek vücuttaki bakterilerin, enfeksiyonların giderilmesi ve vücudun pH dengesinin korunması mümkün olur. Vajina kokusunun giderilmesi için de 1 çay bardağı ılık suyun içine 2 yemek kaşığı beyaz sirke katıp bir parça pamuğu bu karışıma batırarak vajinayı silmek, vajina içine uygulamak doğru bir yöntem olabilir. Beyaz sirkeli pamukla vajina silindikten yarım saat sonrasında vajina yıkanır ve bu sayede o alanda bulunan, kötü kokuya sebep olan bakteriler öldürülür.

Benzer bir etkiyi görebilmek için küveti ılık su ile doldurup içine biraz elma sirkesi katılır. Kadın bu elma sirkeli ılık su olan bu küvette yaklaşık yarım saat oturur, yatar. Bu sayede vajina ve çevresindeki bakteriler ölür, vajina kokusu da giderilir. Ancak etkili bir sonuç alabilmek için bu uygulamanın haftada 2-3 kez yapılması gerekir.

Çemen otu suyu için!

Vajina ve aslında tüm vücut kokularının giderilmesi ve kişinin hormon dengelerinin korunması için çemen otundan faydalanmak gerekiyor. 1 bardak suyun içine 1 tatlı kaşığı çemen tohumunu ıslatın ve sabah kalktığınızda aç karnına için. Size itici gelen ter ve vajina kokularından bu sayede kurtulanız mümkündür.